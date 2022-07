El dimisionario alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, imputado en la operación 'Gürtel', ha asegurado que la reunión que ha mantenido con el Comité de Derechos y Garantías del PP ha sido "amigable" y ha afirmado que el partido no le ha pedido que renuncie a su acta de concejal.

En declaraciones a la puerta de Génova, el ex primer edil boadillense ha explicado que el PP le ha abierto un "expediente informativo" tras resultar imputado en la investigación de Garzón, motivo por el que ha comparecido para "aclarar cualquier duda" y "contar todo lo que querían que contase".

Panero ha descrito la cita como "amigable" y ha aseverado que los presentes en la reunión han sido "los primeros en entender que una imputación no es absolutamente nada" y que "mientras no haya nada judicial no se puede condenar a nadie".

Preguntado sobre su acta, a la que sí renunció la 'número dos' del Consistorio María Jesús Díaz, González Panero ha insistido en que de momento se está hablando de una imputación.



"Imputados en este país hay muchísimos alcaldes y concejales y por lo tanto (si dimitieran) casi nos quedaríamos sin cargos políticos. Ya he tenido más de una imputación pero todas han sido resueltas, como creo que será ésta", ha sentenciado.

Juan Siguero será el nuevo alcalde



Por otra parte, según han informado fuentes populares, Juan Siguero, hasta ahora el segundo teniente de Alcaldía y concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, será el nuevo alcalde de Boadilla del Monte en sustitución de González Panero.



El Pleno extraordinario para elegir a Siguero tendrá lugar a las 10.00 horas de este viernes en el Ayuntamiento de la localidad. El segundo punto será la elección de Siguero como nuevo alcalde, una persona que ha sido hasta ahora el segundo teniente de Alcaldía y concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio.



El Ayuntamiento de Boadilla está formado por 21 concejales, de los que 11 pertenecen al PP, 4 al PSOE y uno a Alternativa por Boadilla (APB).



El que será el nuevo regidor de Boadilla tiene 39 años, está casado y tiene dos hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su carrera en política municipal en el Ayuntamiento de la localidad desde 1993, donde ha sido responsable de las áreas de Deportes, Medio Ambiente, Urbanizaciones y Servicios, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Hacienda.

Siguero Aguilar concurrió en el número 4 de la lista del PP en las pasadas elecciones municipales, por lo que, para poder optar al cargo de alcalde en el pleno, según los trámites administrativos necesarios, la actual número 3 de la lista del PP, Belén Húmera, tendrá que renunciar en su favor.



Fuentes municipales han explicado que la opción de designar a Siguero como candidato a alcalde se ha tomado en Génova y ha contado con el apoyo de todos los concejales populares de la localidad.