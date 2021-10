Los consejeros propuestos por el PP en los órganos de gestión y dirección de Caja Castilla-La Mancha (CCM) han presentado su dimisión a instancias de la dirección regional del partido, como muestra de su disconformidad con las negociaciones sobre una posible fusión de la entidad y de Unicaja.



Fuentes del PP de Castilla-La Mancha han informado de esta decisión, que afecta a nueve cargos propuestos por el partido y presentes tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión Ejecutiva, así como en el Comité de Buen Gobierno, que preside el diputado por Toledo Arturo García-Tizón.



Las fuentes consultadas han indicado que el PP no está de acuerdo con las injerencias políticas que, a su juicio, se han producido en el proceso de negociación sobre la posible fusión de la caja castellanomanchega.



El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ya había adelantado que su partido defiende una CCM "fuerte" que defienda los intereses de la región y rechaza que el presidente de la comunidad, José María Barreda, "le entregue" la caja a Manuel Chaves.



Barreda y Chaves, a favor de la fusión



Los dos presidentes autonómicos, el manchego José María Barreda y el andaluz Manuel Chaves, han visto con buenos ojos la posible fusión.



Así, el presidente de Castilla-La Mancha considera que la fusión entre Unicaja y CCM "es posible e, incluso, puede ser probable" y precisó, además, que la Junta de Comunidades "no va a poner problemas políticos" para ello.



En una entrevista al programa 'En días como hoy' de RNE, Barreda ve "bien" esta posibilidad, porque en este momento, lo que no tiene sentido es que todo el mundo, en lo que a las cajas se refiere prefiera ser cabeza de ratón a cola de león, pues hay un momento en el que hay que tomar decisiones.



Tras referirse al intento de fusión de las cajas de Castilla y León, señaló que "en Castilla-La Mancha no tenemos ningún problema en que esa fusión se produzca entre entidades de comunidades diferentes, porque las cajas no son un juguete al servicio del Gobierno de turno, sino al servicio de los impositores, ahorradores y al servicio de la sociedad, en definitiva".



Por su parte, el presidente andaluz ha considerado que la posible fusión es una "buena iniciativa" que además, según ha asegurado, no "obstaculizará" el proceso de fusión entre las cajas de ahorro andaluzas.



Chaves ha confirmado que se han producido contactos entre las dos cajas y entre los gobiernos autonómicos de Andalucía y de Castilla-La Mancha que, ha dicho, darán su visto bueno a la fusión "si efectivamente las cajas están de acuerdo".



Ha tildado esta posible fusión de "buena iniciativa" por parte de Unicaja, la "más fuerte y más poderosa" desde el punto de vista financiero, puesto que el proceso implicará la posibilidad de su expansión fuera de Andalucía. Además, ha añadido que este proceso de "fusión o absorción" no "debe impedir, ni puede obstaculizar" la fusión entre las cajas de ahorro andaluzas por lo que, ha añadido, "hay que hacerlo compatible y lo vamos a hacer compatible".



La quinta caja española por depósitos y beneficios



La posible fusión entre Unicaja y CCM crearía la quinta caja de ahorro española por volumen de depósitos de clientes y por beneficios atribuidos, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Asimismo, la entidad resultante se convertiría en la sexta del sector por volumen de créditos a la clientela.



Respecto al volumen de depósitos, la nueva caja administraría 41.290 millones de euros (24.015 millones de Unicaja y 17.275 millones de CCM). Superaría a Caixa Catalunya (24.845 millones) y Caixa Galicia (26.762) y se situarían también muy cerca de la tercera y la cuarta caja en este apartado de ahorro, Bancaja (41.568 millones) y CAM (41.541 millones), pero lejos de las dos primeras: La Caixa (138.137 millones) y Caja Madrid (77.683 millones).



Por beneficio atribuido, la eventual unión de CCM y Unicaja sumaría hasta septiembre 338 millones de euros (295 millones procedentes de la entidad andaluza y 42 millones de la manchega), con lo que adelantaría a la actual sexta caja por beneficios, Caixa Galicia, con 237 millones, y a la quinta, CAM, con 301 millones.



Por otro lado, la nueva caja manchega-andaluza emplearía a 7.100 trabajadores (4.700 de Unicaja y 2.400 de CCM) y contaría con una red de 1.419 oficinas (919 de la entidad malagueña y 500 que aportaría la de Castilla-La Mancha), por lo que se convertiría en la cuarta caja por oficinas y la quinta por empleados.