La ONU habla de "tragedia horrible" en Gaza y la Cruz Roja pide a Israel que le deje "salvar vidas"

"Una tragedia horrible que empeora a cada instante". Así ha definido la situación en la Franja de Gaza, un responsable de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), John Ging. Se lo ha dicho a los periodistas después de una visita al principal hospiral Shifa, el más importante de Gaza.



"Estoy horrorizado por lo que acabo de ver y de oir. Hemos llegado a un estado de falta de humanidad visible en la naturaleza de las heridas y la brutalidad de su dimensión", ha dicho Ging a los periodistas. "No hay donde refugiarse. Todo el mundo está aterrazo o traumatizado. No hay refugio adonde huir de la violencia", ha dicho el responsable de Naciones Unidas.



Faltan comida y medicinas



La situación humanitaria de por sí penosa en la Franja de Gaza, se ha visto agudizada por la ofensiva israelí. Además de la ONU, la Cruz Roja Internacional ha apelado a Israel para que deje entrar ambulancias de la Media Luna Roja para evacuar a los heridos. La organización ha informado de que durante la noche un aparcamiento de ambulancias en el campo de refugiados de Jabaliya ha sido atacado, aunque la información no está confirmada.



"Nos encontramos en una enorme crisis humanitaria. La situación para los habitantes de la Franja es extrema y traumática", ha dicho Pierre Kraehenbuehl, director de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien ha recordado que además de alimentos falta comida en la zona. La organización ha pedido a todas las partes "sobre todo a Israel, que haga más para permitir a la Media Luna Roja y otras entidades médicas trabajar y salvar vidas".



Bélgica ofrece acoger niños palestinos



"Bélgica está dispuesta, en el marco de una iniciativa europea, a participar en una operación de repatriación de niños heridos para que se recuperen en las condiciones adecuadas", ha expresado el Gobierno belga en un comunicado que recoge la agencia AFP.



El Ejecutivo del reción nombrado Primer Ministro Herman Van Rompuy ha ordenado destinar medio millón de euros a ayuda alimentaria "como primera respuesta humanitaria a la crisis" en Gaza.



El Papa vuelve a pedir la paz



El papa Benedicto XVI ha alentado a aquellos que "con paz en el corazón" tratan de ayudar a israelíes y palestinos a sentarse alrededor de una mesa y hablar para llegar a un acuerdo de paz en la Franja de Gaza.



Tras presidir la misa de Epifanía en el Vaticano, el Papa ha dicho que sigue "con profunda preocupación" los violentos enfrentamientos armados que tienen lugar en la Franja de Gaza y ha reiterado reiteró "que el odio y el rechazo del diálogo conducen a la guerra".