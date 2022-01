Iberia cancela ocho vuelos más mientras el Sepla ha decidido no acudir a la reunión con la aerolínea

Llueve sobre mojado. Iberia anuncia la cancelación de ocho nuevos vuelos y sigue alquilando aviones mientras los pilotos deciden no acudir a la reunión.



El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) no acudirá a la reunión prevista con la dirección de la aerolínea. para continuar con las negociaciones sobre el convenio colectivo. Los representantes de la sección sindical de la aerolínea "tienen que volar", según ha explicado un portavoz de la organización.



Iberia se ha visto obligada a cancelar un total de ocho vuelos en un nuevo día marcado por los retrasos, que han afectado a más de la mitad de la totalidad de vuelos de su red de rutas, y en el que la aerolínea ha seguido alquilando aviones para paliar los efectos de las alteraciones. Desde que la aerolínea sufre retrasos ha alquilado un total de 80 aviones, lo que ha supuesto un coste de 800.000 euros.



Asimismo, Sepla ha explicado que ha planteado "otras fechas a la dirección de Iberia", y ha señalado que el hecho de que sus representantes estén trabajando pone de manifiesto que "no hay una huelga de celo".



En este sentido, el portavoz ha apuntado que el jefe de la sección sindical de Iberia, Justo Peral, vuela hacia Guatemala, algo que sucede con otros representantes implicados en las negociaciones, que también están cubriendo rutas.



Vuelos cancelados



Fuentes de la aerolínea han explicado que las cancelaciones han afectado a tres vuelos con origen Barcelona-El Prat y destino Madrid-Barajas; otro entre Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat; y dos enlaces de ida y vuelta entre Madrid-Barajas y Granada y Madrid-Barajas y Valencia.



Dichas fuentes han recalcado que durante los próximos días de Nochebuena y Navidad la compañía va a seguir haciendo todo lo posible para recolocar a los viajeros. "Nuestro objetivo es llevar a los pasajeros a su destino independientemente del día", han señalado desde la aerolínea.



El citado portavoz ha precisado que la dirección de Iberia "sabía desde la semana pasada que los jefes sindicales se iban a volar" ya que no pudieron cambiar sus turnos para acudir a la reunión al tratarse de fechas sensibles que los pilotos "sortean", por lo que ningún compañero podía cambiarles estos servicios.



Iberia no se lo cree



Iberia ha señalado que el argumento que da el SEPLA para no acudir a la reunión es "falso". La aerolínea asegura que "cuando el viernes se decidió que las negociaciones continuaran hoy ya sabía que uno de sus representantes (en referencia a Justo Peral) tenía que volar" y sin embargo se alcanzó este acuerdo.



Según Iberia, si el Sepla no acude a la reunión "es porque no quiere" y ha denunciado que los pilotos están realizando una huelga de celo por la que entorpecen las operaciones que dan lugar a retrasos en los vuelos.



La puntualidad de los vuelos que operan los pilotos de Iberia ha pasado de un 80% a un 30%, lo que supone que entre el 70% y el 80% de los vuelos se están retrasando. Desde que comenzó la supuesta huelga, Iberia acumula 350 cancelaciones y más de 3.000 retrasos.



Por su parte, el SEPLA, que rechaza estas acusaciones, alega que el motivo de los retrasos se debe a la falta de 300 pilotos de cara al periodo navideño, lo que Iberia niega.



Iberia abrirá expedientes



Asimismo, la compañía ha anunciado la apertura de expedientes a los pilotos, a quienes amenazó con la adopción de las "medidas disciplinarias pertinentes", y ha exigido al sindicato la reparación del perjuicio económico ocasionado a la empresa.



Sepla asegura que todavía no ha recibido ningún expediente.



Sepla acusa a Iberia



Por su parte, el Sepla ha amenazado con tomar medidas legales contra Iberia debido a que la aerolínea estaría obligando a los pilotos a "vulnerar ciertas leyes de Aviación Civil" en temas referentes a equipajes, mercancías peligrosas o programación de vuelos.



A este respecto, el sindicato acusó a Iberia de estar programando "fuera de la ley", con horarios que obligan a los pilotos a volar más horas de las establecidas.