Frustración e indignación. Eso es lo que sienten los pasajeros que se han quedado en tierra por la supuesta huelga de celo de los pilotos de Iberia.Coincidiendo con el primer día de la operación salida de las vacaciones de Navidad Iberia ha cancelado hasta 29 vuelos, que ascienden a 200 en los últimos siete días.El madrileño aeropuerto de Barajas ha sido testigo del. Según informa RNE, el mostrador de reclamaciones de la aerolínea está repleto de pasajeros que no han podido coger un avión cuando estaba previsto."Tengo el billete desde hace cinco meses y ahora me dicen que no me puedo ir", ha señalado a RNE una pasajera indignada.Iberia achaca el descenso de puntualidad de sus vuelos a unadel Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), que a su vez rechaza estas acusaciones y alega las de cara al periodo navideño.Según fuentes de AENA, el tráfico aéreo que se espera entre 19 de diciembre y el 8 de enero de 2009 es dey la oferta de plazas para viajeros asciende a 2.300.000. El destino nacional más demandado son las islas y como internacional, El Cairo o Punta Cana.Son muchos los extranjeros residentes en España que vuelven a casa en estas fechas. Este es el caso de una mujer colombiana, Mónica, junto a sus dos hijos, que según ha relatado a Europa Press, ha tenido que reclamar por la cancelación de su vuelo y porque tendrá que cubrir los gastos de pernoctación en otro país que no es el suyo para poder pasar el día 25 junto a su familia.Del mismo modo, una florentina a la que le habían perdido la maleta en su escala entre Madrid y Barcelona, Irene, aseguró "no confiar" más en esta aerolínea porque". "Me pararon el avión a Barcelona diciendo que tenían que llenarlo de combustible y es mentira. Lo llenaron con otra gente que llevaba 4 días en Barajas", aseveró.Por último, una española con residencia en Miami desde hace veinte años aseguró no haber tenido ningún percance con Iberia en toda su experiencia con esta aerolínea, aunque sí le reprochó que sería "bueno" que mejoraran la atención "en cabina".Desde que se rompieron las negociaciones con el colectivo de pilotos (SEPLA) el pasado 4 de diciembre, la aerolínea ha reconocido tener problemas de puntualidad. La compañía asegura que el motivo de los retrasos y las cancelaciones se debe a una huelga de celo de los pilotos, mientras éstos lo niegan.Sepla denuncia que en los últimos cinco años Iberia no ha incorporado nuevos pilotos. En la actualidad cuanta con 1.700 pilotos, pero debería contar con 300 más, según Europa Press.Los pasajeros de Iberia afectados por las cancelaciones y retrasos de vuelos de los últimos días pueden reclamar a la aerolínea una indemnización situada, según ha recordado este lunes la Unión de Consumidores (UCE). Según explica la asociación, ante una cancelación del transportista, el usuario tiene derecho al reembolso del billete o del viaje, pero además puede tener derecho a una indemnización, al no existir causa de fuerza mayor, sin perjuicio de otras acciones legales.UCE recuerda a los afectados que las reclamaciones deben ser presentadas en el mostrador de la compañía y que(reserva, billete, tarjeta de embarque, contrato o publicidad).