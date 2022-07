Industria baraja una subida media de la luz de entre 1,5 y 3 euros mensuales a partir de enero

El Gobierno estudia subir el recibo de la electricidad en enero de 2009 una media de entre 5 y 10 céntimos de euro diarios, lo que supondría un incremento de entre 1,5 y tres euros al mes, según fuentes cercanas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



Las cifras que maneja el departamento que dirige Miguel Sebastián toman como referencia a un cliente doméstico tipo con una factura eléctrica de 30 euros mensuales, 60 euros por bimestre, según el actual sistema de facturación.



En aplicación de la normativa sobre tarifas aprobada el pasado mes de julio, los recibos de la electricidad deben ser mensuales en vez de bimensuales con el objetivo de que los consumidores puedan reaccionar de forma más inmediata a los incrementos de precios. Previsiblemente, las facturas mensuales comenzarán a llegar a los hogares a partir del próximo mes de enero.



Fuentes del Gobierno consultadas por Efe consideran que las subidas que baraja Industria resultan "soportables para las economías domésticas a pesar de la crisis económica".



Además, desde el Ejecutivo recuerdan que es probable que desde enero de 2009 se introduzca algún tipo de compensación o bono social por el que se devolverá determinada cantidad de dinero a los consumidores más pequeños.



La adjudicación del bono social tendrá en cuenta parámetros como la potencia instalada en cada domicilio, el número de personas que vivan en él y si tiene la consideración de primera vivienda.



Subidas en tres años para contener el déficit



Por otro lado, el ministro Sebastián ha advertido a las compañías eléctricas de que no habrá una subida de la luz si no se cierra un acuerdo para resolver el déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico), que supera los 14.000 millones de euros.



Actualmente el Gobierno y las eléctricas negocian fórmulas para resolver la generación crónica de déficit. Según fuentes del sector consultadas por Europa Press, entre los posibles acuerdos que se barajan está la posibilidad de distribuir en tres años las subidas en el recibo de la luz necesarias para acabar con el desajuste.



Las fuentes señalan que las conversaciones con las eléctricas están avanzadas y que se asientan sobre tres principios de acuerdo: subidas de tarifas, un bono social para potencias de menos de 4,4 kilovatios (kW) asociado a la renta y traslado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de algunas de las partidas de la tarifa eléctrica no relacionadas con el suministro.

Sobre las subidas, se han barajado incrementos de entre el 8% y el 10% durante los próximos tres años, de modo que al final del periodo se cumpla la reivindicación de Unesa y de la CNE de incrementos de cerca del 30% que impidan que siga aumentando la deuda eléctrica.

No obstante, el ministro de Industria ha desmentido que vayan a producirse subidas de esta magnitud a partir de enero y ha condicionado cualquier incremento a que se alcance una solución sobre el déficit tarifario con las compañías eléctricas.