La Bolsa de Nueva York ha sufrido un rebote al alza tras la espectacular caída de ayer , aupada por las noticias que hablan de los intentos del Gobierno de EE.UU. de reflotar el plan de rescate financiero . El mercado ha subido un 4,68%, y casi recupera lo perdido ayer, mientras que el índice Nasdaq sube un 4,97%.El Dow Jones de Industriales, el índice más importante de Wall Street, ha subido 485,29 puntos (4,68%), hasta las 10.850,74 unidades.Los inversores se han lanzado a la compra de gangas en el sector financiero y tecnológico después de las fuertes pérdidas que registraron estas acciones el lunes.El mercado Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, ha avanzado 98,6 puntos (4,97%), hasta las 2.082,33 unidades, animado por el alza de las acciones de Amazon (14,85%), Apple (7,98%) y Microsoft (6,72%), entre otros valores.El selectivo S&P 500 ha ganado 58,32 puntos (5,27%), hasta las 1.164,74 unidades, mientras que el índice compuesto NYSE, que agrupa todos los valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, subió 328,91 puntos (4,57%), hasta las 7.532,91 unidades.En el conjunto del mes de septiembre el Dow Jones bajó un 6%, el Nasdaq un 12,05% y el S&P 500 un 9,21%. En la Bolsa Mercantil de Nueva York el petróleo de Texas ha subido 4,27 dólares y ha cerrado a 100,64 dólares, mientras que el oro bajó 16,6 dólares y cerró a 880,80 dólares.La Reserva Federal ha inyectado 20.000 millones de dólares al sistema monetario y ha subastado 35.000 millones de dólares para dar más liquidez al mercado de crédito.El lunes, el Dow Jones cerró con la mayor caída en puntos de su historia (777,68 puntos) y sudesde que reabrieron los mercados(-6,98%), después de que la Cámara de Representantes de EEUU rechazara el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares diseñado por Washington.Los inversores se muestran más animados después de que losentre los partidos republicano y demócrata sobre quién era el culpable del rechazo del plan e iniciar la negociación de una iniciativa consensuada contra la crisis financiera.Entre las opciones que hay sobre la mesa está la de modificar el plan de rescate votado el lunes por la Cámara, con objeto de sumar los apoyos de los legisladores que se opusieron, o bien elaborar uno nuevo.Los inversores se lanzaron a la compra de gangas en el sector financiero y tecnológico después del fuerte descenso que registraron estas acciones el lunes.Antes de la apertura de los mercados,, ha asegurado que la derrota del lunes en la Cámara del plan de rescate financiero "no es el final del proceso legislativo" Bush ha instado al Congreso a llegar a un acuerdo porque, lo que requiere de una actuación "urgente" porque de no actuar con inmediatez, "la situación empeora día a día".Aunque los inversores son conscientes de que el plan de rescate no solucionará todos los problemas de la economía estadounidense, confían en que el Congreso lo apruebe esta semana.El mercado Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, avanzaba 79,46 puntos (4,01%) hasta 2.063,19 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba 47,23 puntos (4,27%) hasta 1.153,65 unidades.El índice compuesto NYSE, que agrupa todos los valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, subía 265,95 puntos (3,69%) hasta 7.469,96 unidades.Este martesen coincidencia con la, el "Rosh Hashanah".