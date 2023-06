¡La vida mola, eh!

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

Hola a todos. Qué bien estar de vuelta, ¿eh?

Han pasado muchas cosas.

Lo primero es que Prisha es la nueva integrante del grupo Mahaki.

Es una nueva HPS, hermanos para siempre.

Lo hacemos todo juntos.

Guerras de agua.

Bailamos.

Y seguro que os preguntaréis por qué Tiff está aquí.

Bueno, Tiffany y yo nos hemos convertido en HPS,

lo cual es genial.

También Tiff le pidió perdón a Salwa.

Perdón, o sea... No pasa nada.

Los Leopardos pueden cambiar sus manchas, genial, ¿eh?

En cuanto a la handball,

Salwa ha cambiado las pelotas por un portapapeles.

Así que Jerry, Salwa y Prisha son entrenadores a tiempo completo,

lo cual está genial.

Aunque Salwa sigue siendo un cañón jugando.

Papi finalmente ha acabado jugando en primera, lo cual es la bomba.

La tita, la tita sigue igual, pero eso también es genial.

¿Y qué más?

Hay torneo chulísimo de handball en todo el Estado

a la vuelta de la esquina y estamos muy emocionados.

En el estatal tenemos que jugar por parejas.

Equipo Mahaki 2.0. mucho más guay que un sándwich triple de queso.

Jugar el estatal será complicado, pero, por suerte,

tenemos a los mejores entrenadores del mundo.

¿Dónde está Jerry?

Ah, esperad, lo he olvidado.

Sé que voy a estar en Washington, pero, a pesar de la distancia,

la cual es inmensa, mi corazón siempre estará en Block Street,

y mis hermanos, el handball, y aunque me voy para siempre...

Te vas un trimestre, tío.

Para siempre suena mucho más dramático.

Aunque me voy un trimestre,

quiero que sepáis que nuestra amistad durará para siempre,

como la gran máquina del tiempo del futuro dijo, ¡volveré!

Estoy muy seguro de que no dijo eso, tío.

Probablemente. Pero se entiende el mensaje.

Adiós.

(Música melancólica)

Esto va a tardar un poco.

Ya os he puesto al día. Volvemos al handball.

tenemos que pasar el torneo local y las regionales,

pero si trabajamos en equipo,

tenemos muchas posibilidades de estar en el estatal.

Básicamente, nuestras vidas molan más que una carretilla

llena de cacas de unicornio.

Alumnos de 6B.

Hoy se unen a nosotros dos alumnos muy especiales.

Son como dos gotas de agua y vienen desde Washington.

-No está lloviendo, seño. -Bueno, es una forma de hablar.

-¿Por qué habla tan raro?

-Estos dos hermanos prodigios del deporte vienen desde una ciudad

portuaria de Rusia, famosa por sus pepinillos,

por los osos rusos, y por el handball ruso,

el cual es como el handball, pero ruso.

Démosle una cálida bienvenida

a los nuevos alumnos rusos de Block Street.

Ivanka y Viktor Volkov.

(Himno)

¡Oh!

-¿Os gustaría decir unas palabras?

-Gracias, señorita Crapper.

A ver, nuestros abuelos nacieron en Rusia,

pero nosotros siempre hemos vivido en Washington

así que no somos rusos.

Nos encanta el deporte, pero no nos gustan los pepinillos

en ninguno de los dos ha visto ningún oso.

-Solo en el zoo. -Solo en el zoo.

-Estamos deseando aplastarlos a todos al handball

y poder reinar el patio antes de mañana.

No lo sé.

(Timbre)

(Música)

(SUSPIRA)

¿Quién hace cardio en el recreo?

¿Dónde has estado?

En... ninguna parte.

¿Qué pasa?

Llevan saltando unos 15 minutos. Y no paran.

Deberíamos hablar con ellas, para conocer a la competencia.

(Música)

Vale, hola, colegas. Solo queríamos saludaros.

¿Mikey Mahaki, Tiffany Steele-Stone,

Salwa Zara y Prisha Papelushen?

-Papenhuyzen.

-Y no nos olvidemos de vuestro entrenador número uno

Jerry Louis Stevenston.

-Quien se ha cambiado por nosotros este trimestre, ¿cierto?

-Nos han investigado.

-Los niños de este colegio juegan al handball como cacharritos bebés.

-Los cacharros ya son bebés.

-No sois una amenaza para nosotros.

-¿No estáis demasiado confiados?

-Vosotros contra nosotros en el almuerzo. Quien gane, reinará.

-Lo siento, chicas,

pero el equipo Mahaki ya reina el patio.

Sí, así es. -Demostradlo. Batalla en el almuerzo.

-Batalla en el almuerzo.

(Música)

Voy a ver qué puedo descubrir de ellos desde aquí.

Seguiré las migas de pan. Sí, haremos lo mismo.

Supongo que serán unos contrincantes formidables

porque este colegio es un palacio del handball.

Y si juegan al handball igual de intenso que hablan,

será un partido más duro que cuando mi primo

ganó el torneo de jiu-jitsu.

Sí, eso era un reto más. A nosotros nos gustan los retos.

(TODOS) Cierto.

-¿Creéis que ha dicho mi nombre mal a propósito?

Bueno, no importa.

(Música)

Me da igual vuestra estúpida batalla.

No he querido ser vuestro entrenador después de que mi hermanito

y mis padres se mudaron a Washington, lo cual no me importa.

-Kevin, lo siento si te ha molestado

que yo sea la entrenadora y siento que tu familia te haya abandonado.

-No estoy molesto, tú sí. -Sí, ya.

Pero yo no lo estoy y está claro que tú sí.

-Bueno, da igual. ¿Qué quieres?

¿Qué acceda al historial deportivo de los Vol...?

(A LA VEZ) Volkov.

-¿Queréis que acceda al historial deportivo de los Vol...?

-Volkov.

-¿Para ver si puedo encontrar algo y decíroslo

para que no os den el palizón del siglo?

-Si lo haces SLR, por mí bien. Según las reglas, es lo suyo.

Me encantaría ayudaros. (A LA VEZ) -¿En serio?

Perfecto, gracias. Qué guay.

Pero el sistema se ha caído.

Ahora haced como Elvis, y marchaos de aquí por donde habéis venido.

Fuera, largo.

(Música)

Chicos, ¿el archivo de los Volkov que la profesora estaba leyendo?

¿Creéis que ahí había algo?

Puede, pero todos los atletas que conozco

llevan una dieta superestricta. ¿Y?

Que puede que los Volkov tengan una superdieta

que los haga ser superincreíbles. ¿Tostadas integrales?

Puede.

¿Tortillas de chía? Puede.

¿Melaza de granada? No sé qué es eso, pero puede.

Sí, sí, mejor que nos separemos.

Mikey, Tiff, tendréis que salir de clase.

De forma legal. Buscad el archivo y revisad sus fiambreras.

Pero solo mirar, no comer. No hay nada de malo en eso, creo.

¿Lo hay? No. Por favor, relax.

¿Nosotros qué, qué vamos a hacer?

Vigilaremos a Viktor. ¿Solo a Viktor?

Y a Ivanka. Vigilaremos a Viktor y a Ivanka.

Buen plan, P.

La operación Mahaki de investigación está lista.

¿Sí?

Profe, me he dejado el libro en el patio.

¿Puedo ir a por él? Que te acompañen.

Nos movemos.

Tú a por la comida, yo a por el archivo.

Vale.

(Música)

¿Qué está haciendo? Ni idea.

Vaya.

Mustafá, silencio.

Vamos.

(CANTAN) "Sabéis que somos invencibles y que es imposi...".

-Hola, chicos. Hola.

Hola. ¿Qué hacéis?

Estamos escribiendo un musical supersecreto.

Se llama "Handball, el musical".

Queremos estrenarlo en el estatal.

Suena muy secreto, o sea...

Ya hemos hablado demasiado, pero va a ser increíble.

(CANTA) "Increíble".

Nosotros estamos en una misión supersecreta.

También es increíble porque no sé qué haremos después.

Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer, pero Tiff,

hemos guardado una parte por si quieres volver

a unirte a nuestra banda.

(DUDA) Tenemos que irnos. Sí, vale.

Lo digo porque hay un montón de gente interesada en el papel como...

-Sí, su madre. -Mi madre, guay.

¿Qué es esto?

Es tu libro para que Crapper no sospeche nada.

Oh, es verdad, mi excusa. Sí, gracias, Mikey, o sea.

Para eso estamos, hermana.

¿Cómo ha ido?

Tengo la carpeta de la profe y estaba llena de...

¿Los Bullfrogs? ¿En serio? Tiff.

Yo he revisado sus fiambreras y estaban llenas de...

¿También Viktor? Los dos. Cortados como unicornios.

Oh, Dios mío, qué mono.

Al menos que vosotros tengáis algo, no tenemos nada.

Bueno, han lanzado una pelota por toda la clase

y ha caído en la basura.

Con seis rebotes. El golpeo de Viktor es de otro planeta.

¿Seis rebotes? ¿En serio?

Sí, sí. Pero he notado una cosa.

Los dos son ambidiestros.

Ambidies... ¿qué?

Que tienen la misma habilidad con ambas manos.

Esta mañana Ivanka cogió la pelota con la mano izquierda,

pero cuando estabais fuera, la ha cogido con la derecha.

Gran descubrimiento. Pero habéis dicho los dos.

Seguro que él hace los deberes superrápido.

¿Esto de qué nos sirve?

Al jugar en parejas, os ponéis en el lado del cuadrado

que os viene bien a vuestra mano dominante.

Los Volkov pueden jugar en ambos lados.

En cualquier momento. Cualquier mano.

¿Qué?

(Música)

Llamemos a Jerry.

Sé que estáis a punto de empezar la batalla,

pero anoche vi un programa de coaching

y había un hombre que decía

que solos sois débiles... Juntos somos fuertes.

Buen consejo. Muy bien.

Jerry se va.

Vale, Mikey, tú tienes la fuerza. Quédate atrás.

Tiff, tú eres la rápida, quédate delante.

Vamos.

(Música)

Hola a todos, jugadores. Llegó el momento de divertirse.

Al mejor de tres, jugamos en parejas. Seguid las normas y respetadlas.

¿Todo bien? -Os vamos a destrozar.

No si os destrozamos antes. Somos indestructibles.

¿Como una lata de aluminio llena de agua de burbujas

con sabor a azúcar?

¿Sabéis eso que dicen que una imagen vale más que mil palabras?

Ya entiendo por qué. Que comience.

(Silbato)

(Aplausos)

Recórcholis. Ganamos el próximo punto, ¿eh?

(Silbato)

Tiempo muerto, tiempo muerto.

Están jugando muy abajo. Sí. Están apuntando abajo.

Bajad el centro de gravedad.

Me encantan las charlas sobre técnica.

La biología es mi asignatura preferida.

Lanzad la bola alta, así no podrán tirar abajo.

Comenzamos.

(Silbato)

(Música)

(Silbato)

Los nuevos gobiernan el patio.

¿Habéis acabado ya?

(Música)

Mikey, hemos perdido contra los nuevos.

Bueno, tendremos que soportarlo. Poco a poco, supongo.

Sí, ahora mandan en el patio,

pero los patios son de asfalto y gravilla, dependiendo del colegio.

Y gobernarlo... Eso es solo un título.

Pero el equipo Mahaki es de carne y hueso. Y somos hermanos.

Sí.

Tenemos que hacer algo que sea oficial.

¿Un pacto? Sí.

Este es el momento de Jerry. Lo llamo.

Tengo que probarme el vestido de la boda de mis padres,

tengo que irme.

Espera un momento.

Eh, vamos a hacer un pacto. ¿Y qué vamos a pactar?

Que un hermano nunca deja a su hermano atrás.

En efecto. ¿Qué más? ¿Ganar el estatal?

Y comprar a nivel local.

Y que solo comeremos serpientes amarillas porque son las mejores.

Tiff...

Creo que ya llevamos demasiados pactos.

¿Y si pactamos que iremos al mismo instituto el año que viene?

No, en serio, mi primo Javi ya no tiene contacto

con sus amigos del colegio porque fueron a instis distintos.

Igual que mi primo Abdullah, y mi prima Fatima.

Los institutos pueden acabar con una relación de amigos.

Llegaré a tiempo para eso.

Sería un honor. Lo mismo digo.

Me encanta, me apunto. Hagámoslo. Me estoy emocionando.

¿Y tú, Tiff? No puedo ahora. O sea, el vestido.

El vestido puede esperar.

Hagamos un apretón de manos supersecreto.

Vamos.

El apretón de manos secreto del equipo Mahaki.

¿Os importa que lo haga desde Washington?

No, tío.

Esperad. Un pacto es como un supercontrato.

Si lo hacemos, no podremos romperlo nunca. Pase lo que pase.

¿Vale, equipo? (AMBOS) Guay.

(Música)

(RÍEN)

Bien. Un último ejercicio. Tienes que pasar ese cubo, hijo.

Vamos.

Han sido unos buenos pases, tío.

Menos mal que el cubo estaba medio lleno, ¿eh?

Eh, papi, unos mellizos rusos que en realidad no lo son

han llegado hoy al colegio.

Qué bien. Ahora mandan en el patio.

Eso solo le pasa a los mejores.

Es como si fueran robots del futuro que han enviado para destruirnos.

Cuando yo era pequeño había un juego, el triple dragón.

Le ganaba a tu tío Benji cada día en el restaurante de fish and chips.

Qué bien.

Era tan bueno que dejé de practicar,

pero Benji estuvo entrenando y mejoró.

Tiene una foto en el restaurante como campeón del triple dragón.

No tan bien.

Cuando seas el mejor tienes que trabajar el doble

para que los lobos no te quiten el trono en el futuro.

Creo que papá se ha liado con las metáforas.

(Música)

Eh, hijo. Entra, vamos. Nos falta uno.

Piensa que es un cubo.

Pero esta vez con contacto. Bien hecho, hijo.

Hola. Eh, hola, seño.

Parece que le han hecho un cambio de imagen en un reality show.

Permíteme presentarme. Soy Blace Blapper.

Y yo soy Blakie Mahaki. Buen intento, señorita Crapper.

Oh, no, Blakie. Soy la señorita Blapper.

La señorita Crapper es mi gemela.

Nací antes que ella por 13 segundos y quiere estar a mi nivel.

¡Beverly!

-Blace...

Oh, discúlpeme, pero vaya, por Dios. Esa es la señorita Crapper.

Lo siento, señorita, mi nombre es Mikey.

Soy la señorita Blapper.

Gurú de la jardinería, fanática del rugby

y directora de la escuela Butterfield.

Buen currículum.

He analizado tus movimientos, Mikey.

¿Has soñado con jugar? No mucho.

Solo sueño con helados de caca de unicornio.

He oído que están deliciosos. Así es.

Butterfield ofrece una beca para jugar al rugby.

Las pruebas son pronto. Podrían cambiarte la vida.

¿En serio?

Serías un gran aspirante

y un maravilloso estudiante en Butterfield.

Las solicitudes cierran pronto. Piénsatelo.

-¿Qué estás haciendo, Blace? -Nada que te importe, Beverly.

(Música)

La tita debería ir a ese programa de cocina

en el que siempre se insultan y lloran.

¿Quieres mostaza, Tiff? Sí, me gusta la mostaza, o sea...

Chicos, tengo grandes noticias. Butterfield...

Tío, estamos echándole mostaza a Tiff.

Oh, perdona. No pasa nada.

Los hermanos de pacto no se interrumpen.

Voy a echarme salsa picante. Aquí tienes.

¿Qué querías decirnos de Butterfield?

Oh, nada importante ni que me vaya a cambiar la vida.

Nada que vaya a romper el pacto de hermanos

ni haga que no vayamos al mismo instituto.

Es solo que... La señorita Crapper tiene una gemela.

La señorita Blapper. solo eso, nada más.

Vaya, con una Crapper ya tenemos suficiente.

No, es muy enrollada. Le gusta la caca de unicornio.

Las salchichas, adelante. Gracias, Tita.

Eh, P, toma.

Oh. ¿Para mí? Sí. Ábrelo.

Hay otra para mí. Sí, me encanta.

Sí, parecéis dos auténticas raperas.

Tengo algo para la otra nueva.

Oye, Tiff... Te he hecho un postre.

Le he puesto tu nombre, Tifflava.

Es básicamente un baklava, pero es picante. Como tú.

Qué raro, o sea... No, los amigos hacen estas cosas.

Esto del pacto es general, estaremos siempre juntos.

Como un baklava grande y pegajoso. Por Tifflava.

Tiff, ¿no te unes a nosotros? (SUSPIRA) No puedo hacer esto.

No pego en este equipo. ¿Qué? Claro que sí.

Sí, como unos buenos calzoncillos. Qué asco.

O sea, es solo que no encajo aquí. ¿Es por lo de Tifflava?

No. ¿Las salchichas?

No. ¿Por qué hemos perdido?

Dios, no. O sea... Me voy y punto.

Pero somos amigos. No lo somos. Yo no hago amigos.

Dejo el handball, dejo el equipo Mahaki,

dejo el estatal y dejo este estúpido club de la salchicha.

Sin ofender, Tita. Tranquila, tranquila.

(Música)

Ella era tu pareja, ¿no?

(Música créditos)