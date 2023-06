La pareja extraña

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Viento)

(Música tensión)

¿Dónde están todos?

(Continúa la música)

Hola, ¿hay alguien?

(Viento)

Hola.

(Música tensión)

(Golpes)

¿Tiff?

Pareces cansada. ¿Has dormido mal?

Las ocho horas son importantes.

O estás cansada... o eres un zombi.

(GRUÑE)

Vale, zombi entonces. Toca correr.

(GRUÑE)

Mecachis...

(Música tensión)

Perdón de antemano.

Oye, Mikey, ¿qué demonios estás haciendo?

Baja esa pelota ahora. O sea...

Coge esto. Gracias. De nada.

¿Has dormido bien hoy? Sí, ¿por?

Por nada.

Entonces, ¿no te sientes mal ni nada así?

¿Te apetecen cerebros? ¿Qué? Estás raro.

Tengo una grandísima imaginación.

¿Por qué me has elegido para ayudarte?

Yo no he sido. Ha sido la profe, o sea...

Vale. ¿Qué?

Nada.

¿Cómo era el código?

Cero, cero, cero, cero.

(Picaporte)

Vaya. Abrid.

Está cerrado, usa el código.

(MEGAFONÍA) "Kevin, Kevin, Kevin de informática.

Como ya sabréis, la escuela está probando

los nuevos candados digitales y quizás o quizás no

estemos sufriendo un fallo que quizás o quizás no,

esté causado por un virus que quizás o quizás no,

esté cerrando todas las puertas y ventanas...".

Permanentemente.

"Pero guardad la calma, yo lo solucionaré".

Probablemente.

Traducido significa que Kevin ha metido la pata.

Llamad a la Grapas.

No está aquí, se fue a su despacho.

Vale. Defended el fuerte, volveremos.

Esto es horrible, o sea... Dímelo a mí.

Es que... ¿y si no salimos de aquí?

¿Y si nos quedamos encerrados para siempre?

Saldrá de maravilla.

Pero puede que no, todos los días pasan cosas muy locas, o sea...

Cierto, pero...

Vi en las noticias que un payaso que daba mal rollo

persiguió a unos niños, puede que fuera un libro o una peli,

pero daba miedo y no querría estar encerrado en el colegio.

Tiff, mírame, no podremos salir de esta situación

si no mantenemos la calma.

Tienes razón, lo siento, mantengamos la calma.

Respira hondo.

Esta tarde tengo club de código. -Yo tengo clase de teatro.

-Mi padre me va a llevar al ballet.

¿Qué? Me gusta bailar.

-A mí me gusta también, creo que me hace muy feliz,

pero no me gusta el ballet, bailo jazz.

Guay, chicos, Kevin es un empollón. Podrá hacerlo.

Podrá hacerlo, ¿verdad?

En teoría sí, pero anoche estuvo jugando con gente

muy intensa, si ahí es de donde viene el virus...

¿Qué? Puede que estemos un buen rato.

Seño, ¿está aquí?

Oye, Mikey, quería decirte... ¿Qué pasa?

Em...

(Ruido)

¿Oyes eso?

(Golpes)

¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¿Hola?

Señorita Crapper, ¿es usted?

Tiffany, gracias a Dios. Abre la puerta.

Seño, no puedo, está bloqueada. Mecachis.

Chicos, buscad a Kevin. Tiene la llave maestra.

Llevadla a mi despacho y usadla en el cuadro de control,

desbloqueará las puertas.

Genial. Vale, llave maestra, despacho, cuadro de control, vamos.

Niños, tenéis que daros prisa. No soporto estar encerrada.

Me recuerda a cuando jugaba al escondite con mis primos

de pequeña.

Poneos a ello o tendré a muchos padres enfadados.

¿Entendido? Sí, seño, listo.

Se me ha ocurrido algo, la Grapas está engrapada.

(NERVIOSA) Estoy bien, estoy bien.

-Vale, en tres, dos, uno... (A LA VEZ) ¡Ayuda!

-Se acabo, voy a romper la ventana.

-No puedes. -Sí puedo.

-En realidad, no.

-Vale, veamos pros y contras. Romper la ventana.

Pro: Escapamos. ¿Contras?

-Pues hay como miles, cristales rotos,

podríamos hacernos daño... -Y podríamos caernos.

Recordatorio amistoso de que estamos en la segunda planta,

así que... -¿Más ideas?

-Sacar la puerta de los quicios y correr libres.

(Música animada)

-¿Qué ha sido eso? -Una canción.

-Ah, vale. -Sí, es todo lo que tengo.

(SILBA)

¿Habías estado antes? Claro, es el hermano de Jerry.

Oh, él es el gran hermano. Sí. ¿Qué querías decirme antes?

Ah, eso. Yo... Em...

¿Te acuerdas del otro día en la playa?

Sí.

Os seguí y os vi jugando con Z-Pop.

Sí, vaya, me dejó por los suelos. Totalmente, te hizo papilla.

Gracias.

Pero jugaste bastante bien, o sea...

¿Acabas de ser simpática? Puede. No lo sé. Da igual.

Creo que deberíamos... Totalmente.

Vale, olimpiadas escolares. Primero, lanzamiento.

-¿Puedes bajar el volumen? Estamos haciendo otra cosa.

-Vaya, vale, Lily, tú primero. Lánzala muy rápido contra la pared.

-Estoy segura de que es peligroso.

-Ni siquiera tienes un radar de velocidad.

-Métete en lo tuyo. Este juego es genial.

-No, hagamos papel maché. Estoy haciendo un elefante

y sus trompas son graciosas. Haced vuestro propio animal.

-No, juguemos a la pelota.

-¡Calla! Estamos deletreando. -Pelota.

-Deletreo. -Pelota.

-¡Deletreo!

(Alarma)

Hablad.

La Grapas nos envía.

(TELEFONILLO) "¿Nos?". Hola.

Ah, Tiffany Steele-Stone. ¿Cómo lo sabes?

"Yo lo sé todo".

¿También estás encerrado?

Oh, maravillosos poderes de observación.

Suerte que seáis dos. Necesito un poco de ayuda.

Vale.

"Que uno le de al botón del telefonillo y cuando yo avise,

que otro le de al botón blanco que hay al lado, en la pared".

Me gustan los botones.

"Increíble".

¿Qué haces ahí dentro?

Tengo que vencer a un chico en una batalla

y si gano con más de 30 puntos de margen,

me enseñará cómo eliminar el virus. ¿De dónde ha salido?

Quizás o quizás no, le hablara muy mal por el chat anoche

y quizás por eso este... creativo adolescente,

puede que haya hackeado la red de nuestra escuela

y metido un virus.

"En serio, tío, ¿quién hace eso? El botón, ahora".

¿Lo ha arreglado?

No todavía.

Vale, bueno, la seño nos ha pedido la llave maestra para poder,

ya sabes, ir a casa.

Sé paciente, necesito un poco más de ayuda.

Intercambiad posiciones sin soltar los botones.

Vaya, intenso.

Vale, hecho. Buen trabajo, equipo.

Gracias. ¿Y la llave maestra? ¿La queréis?

Sí. No la tengo.

¿Quién la tiene? El señor Butte.

Buscad al señor Butte y os dará la llave.

Un momento, estaba enfermo...

Buscad el almacén del señor Butte y encontraréis la llave.

Misión final. Necesito que uno de vosotros se ponga a la pata coja

y haga como que toca el bajo.

(Música animada)

Esto no está ayudando, ¿verdad? No, para nada.

Solo quería ver si lo hacíais y lo ha hecho. ¡Pringado! Ja, ja.

¿Siempre se comporta así? Casi siempre.

¿Y si el almacén del señor Butte está cerrado?

Averiguamos cómo abrirlo.

¿Y si se llevó la llave maestra a casa?

No lo creo.

¿Y si el señor Butte es un mago y la llave maestra abre una puerta

a otra dimensión donde te llamas "Miffany" y yo "Tikey"?

Mikey... ¿Y si...?

Mikey, para.

Alguien me dijo que no podremos salir de esta

si no mantenemos la calma.

Gran consejo. Hagámoslo.

Escapémonos de aquí. ¿Qué más da si nos castigan?

-No. Debemos seguir las normas. Sin normas solo hay caos.

Calmaos todos, vamos a jugar a handball.

Estás expulsada...

No hay profes, una partidita. No, fuga de prisión.

-Bailemos. Seguidme.

(Música animada)

Lo siento, por cierto, buen baile, Bao.

Esas clases están dando frutos.

Escuchad, sé que es un momento difícil,

pero Mahaki, Tiffany y mi molesto hermano

están en ello.

Si somos pacientes, sé que saldremos de esta situación.

¡Fuga, fuga, fuga!

-¡Seguir las normas, seguir las normas!

(A LA VEZ) ¡Fuga, fuga, fuga!

(A LA VEZ) ¡Seguir las normas, seguir las normas!

(A LA VEZ) ¡Fuga, fuga!

(A LA VEZ) ¡Seguir las normas!

(A LA VEZ) ¡Fuga! (A LA VEZ) ¡Seguir las normas!

(A LA VEZ) ¡Fuga! (A LA VEZ) ¡Seguir las normas!

Esta puerta esta vallada. Qué pasada.

Eres poeta y ni siquiera sabías que estaba rimando.

Muy gracioso.

Ahí está la llave.

Si tan solo tuviéramos poderes mágicos...

Sígueme, o sea...

Vale, coge esto y esto.

¿Vas a poder con todo? Eh... Sí.

Vale, esto nos dará estabilidad y cierta distancia.

No sabía que fueras una gurú.

Mi padre se dejó las llaves dentro de la casa una vez.

Ricky y Martin estaban dentro. ¿Quién?

Mis perritos. Qué locura.

Lo fue, pero pude sacarlos, y ahora sacaremos la llave.

¿Te importa si ajusto esto? Claro.

Vale, Mikey, hora de la acción.

Oye, ¿te suena Howie? ¿Quién?

Mi fuente secreta de fuerza, en momentos así, le pido ayuda.

¿Y qué es? ¿Tu tío de Nueva Zelanda o alguna cosa así?

No, es el hijo de Maui, y el primer héroe del Handball.

La verdad es que es una inspiración muy inspiradora.

Sí, Jerry me habló de él. Es la rapera.

Gracias por compartirlo. Vale, vamos a pescar.

(Música tensión)

Ups... Tú puedes.

Cachis...

La llave incorrecta.

Doble cachis. Vale, cambiemos.

Espera.

(Música animada)

Oh, otro gurú de los aparatos.

Un ángulo difícil... Dímelo a mí.

(Música tensión)

Vale...

(Continúa la música)

¡Lo tengo! Guay.

Vale, retroceso. Vale.

Vale, en cuanto esté cerca la coges, o sea...

Vale.

(Continúa la música)

Chachi, hecho. Totalmente chachi.

Chachi uso de chachi, ¿eh? Gracias, ¿eh?

¿Me estás imitando? No, tío.

Vale. Podríamos pasarlo en grande con esto,

pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

(Animales)

(Música acción)

Tienen la pizarra sagrada.

Si la queremos, tendremos que tomarla.

-Puede que nos quiten la pizarra, pero jamás tomarán nuestra libertad.

(Aullido)

Esto se ha ido de madre. Y que lo digas.

Mirad, mi boli es mágico, ahora soy un mago.

-¡Atacad!

(Gritos)

(Animales)

Vale, busquemos el cuadro de control.

Esto es como una vez en casa de mi tío.

El tenía una colección de cromos de fútbol

que no se me permitía tocar.

Un día fui a por patatas, entré a su habitación,

cogí los cromos... y los toqué.

Y no se me permitía. Oh, ya lo he dicho...

Bueno, así es como me siento ahora.

Venga, Mikey. Lo siento.

(Música animada)

Piensa, Mahaki, piensa...

(Música acción)

(PIENSA) "¿Qué hace papi en el armario?".

(Continúa la música)

Me lo llevo para más tarde.

Técnicamente eso es robar.

(CANTURREA) Pelmazo.

(Continúa la música)

Tiff.

Dios mío, lo hemos encontrado.

(Pitido)

Pues qué anticlimático.

¿Crees que habrá funcionado?

(Gritos)

Suena a que sí.

(Gritos y aplausos)

(Música épica)

Mi vida ha cambiado para siempre. ¿Qué?

He visto cosas que no olvidaré. Ahora soy un hombre distinto, Salwa.

Qué 29 minutos tan largos. Por cierto, eres un niño.

(Timbre)

(Música animada)

¿No me digas? ¿Es posible?

-S... O... S...

(NERVIOSA) Ayudadme.

Un día raro, ¿eh? ¿Raro?

Ya sabes, salvar el colegio, estar contigo,

compartir secretos y eso.

¿Sabes? Me siento un poco mal. ¿Y eso por qué?

Creía que solo eras mala. Suelen decírmelo.

Pero hoy has sido amable, no mala. Lo cual es raro y genial.

Gracias, supongo. Oye, Mikey... ¿Qué?

Es lo de ser mala. No soy así realmente, o sea...

Sí, eso he dicho. Ya, es que...

¿Podemos pararnos a hablar? Estamos hablando.

No, hablar hablar.

¿Hablar hablar?

Sí, hablar hablar.

¿Qué diferencia hay con hablar? Porque es hablar hablar.

Vale, habla habla pues.

Yo antes iba a la escuela Butterfield.

¿Bajando la calle? Sí.

¿Esa en la que los niños tienen que llevar

sombreros con alas? Sí, lo dicho, genial escuela,

pero había una chica, Beatrice Rockford...

Suena como si fuera familia de la reina.

No lo es, se metía conmigo.

Beatrice la matona. ¿Por qué iba a hacer eso?

Por mis padres. Pero tus padres son chachis.

Pero tengo dos. Papis dobles es genial.

Ella no lo veía así, o sea, resumiendo, me cambié de colegio

y me prometí que nadie me volvería a tratar así nunca,

jamás.

Oh, por eso eres un poco... Supongo.

Gracias por hablar hablar. Mola.

Nos vemos, tío. Lo mismo digo, tía.

Tío, mi día de hoy ha sido una ida total de olla.

Bueno, si con ida de olla te refieres a ser testigo

del declive del mundo civilizado, yo también.

Y tanto. Creo, Pero mi olla creo que ha sido un poco diferente.

La tuya ha sido una sartén y la mía un cazo.

Define olla.

Verás, Tiff y yo hemos sido... como amigos, creo.

Sí, parecía más amistosa que de costumbre, pero cuidado,

Un leopardo nunca cambia sus manchas.

Cierto, pero un gusano puede transformarse en una mariposa.

Cierto, pero la gente no cambia, solo miente de forma distinta.

¿Cuándo te cambiaste el nombre a Doña Angustias?

Bromas aparte, recuerda tus verdaderos amigos.

¿Estás bien, tío?

Nada que dos galletas, un batido y una siesta no pueden arreglar.

Oye, Jerry... ¿Podemos hablar hablar?

¿Hablar hablar? Sí, hablar hablar.

Vale, vamos a hablar hablar, Mahaki.

Tío, pase lo que pase,

quiero que sepas que eres mi hermano.

Tú también eres mi hermano, Mahaki.

(Música)

¿Eso ha sido hablar hablar? Sienta bien, ¿eh?

Ya ves.

Kevin de informática al habla. Vaya día.

(MEGAFONÍA) "Me gustaría agradeceros a todos vuestra paciencia".

Parece que yo he resuelto el problema que quizás o quizás no cree.

Bien por mí. Buenas noches y buena suerte.

Os habéis marchado todos, ¿verdad? Le estoy hablando las paredes.

-¡Estoy aquí, Kevin!

Kevin, ¿puedes oírme?

¡Kevin!

Si hubiera un apocalipsis zombi, ¿dónde te esconderías?

El colegio. Yo también. ¿Crees en los zombis?

¿Eh? Yo tampoco. ¿Fantasmas?

¿Eh? Yo tampoco.

¿Puede cambiar un leopardo de manchas?

¿Qué?

Larga historia.

Soy todo oídos.

Bueno, hoy Tiffany y yo estuvimos juntos

mientras el colegio estaba en cuarentena.

La historia no ha sido tan larga.

Cierto, bueno, hasta pudimos hablar hablar.

Me dijo que le hicieron bullying. Espera, no podía contártelo.

El secreto está a salvo, hijo. Entonces, ¿Tiff es el leopardo?

Sí, pero hoy ha sido un unicornio.

(RÍE) Escucha, hijo, cuando era pequeño había un niño,

Toju, que se metía conmigo porque yo era un retaquito.

"Eh, retaco", me decía. No era muy original.

No, pero dolía. Un día perdí los nervios.

¿Cómo?

Digamos que le dejé claro que no me gustaban los insultos.

¿Qué le hiciste?

Lo que hice no importa, lo que importa es lo que aprendí.

¿Qué?

Ese año, Toju y yo entramos en el equipo de rugby

para el Campeonato Invercargill.

Guay, ¿ganasteis? Y nos hicimos buenos amigos.

Y algo me quedó claro, me acosaba por un motivo.

¿Por qué? Estaba furioso.

¿Por qué?

Perdió a su mami.

La echo de menos.

Y yo, hijo, y yo.

Mira siempre lo bueno, hijo, mira siempre lo bueno.