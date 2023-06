Varios buenos hermanos

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Música animada)

Hola. ¿Cómo te llamas?

Mikey Mahaki.

Pero bueno, qué nombre más chulo. -¡Me gusta tu pelo!

¿Preparado para cantar como si tu vida dependiese de ello?

Ah... Sí. Me gustaría saludar a papi.

Este niño es adorable. -¡Qué mono!

-Mi voto lo tiene ya. -Vamos a esperar a que cante.

-También es verdad. -Muy bien.

Dale, Mikey.

¡Y un! ¡Y dos! ¡Y un, dos, tres, cuatro!

(Música rock)

(Grito)

(Canción en inglés)

¡Ya he oído suficiente!

-¡Esto es lo que yo estaba buscando!

-¡Ha sido increíble! -¡Escalofríos!

Muchas gracias. Por mi parte, es un sí.

-¡Por supuesto! ¿Qué tal? ¿Tres de tres?

-No. -¿Qué? ¿Por qué?

-Porque está expulsado, ¿verdad?

Eh...

Expulsado, no pasas a la siguiente ronda.

Pero ¿por qué?

Por hacer que nuestro colegio tenga mala reputación.

Pero... ¡No! ¡Expulsado!

Adiós.

¿Expulsado del Sasi-Wests-Hat?

Esto es una farsa.

¿Una qué?

Imagínate lo peor y luego multiplícalo por cuatro.

En efecto. Un golpe aplastante.

Lo sé.

(SUSPIRA) ¡Qué rollo! Una patada en el estómago.

No pasa nada, chicos.

Mahaki, nada de esto está bien.

Lo sé, pero solo intentaba salvar a Tiff.

¿No puedes explicarle a la profe que el trofeo era de mentira?

Lo hice, pero me dijo que el problema no era el trofeo,

eran las noticias, realmente.

Cierto. Tampoco te han hecho ningún favor.

¿A qué te refieres?

Se refiere a que fue muy extraño cuando rompiste el trofeo.

Todo por hacer lo correcto.

Sí, a mi primo lo pillaron saltándose un semáforo,

pero él no conducía. Le prestó el coche a su amigo.

Pero no dijo la verdad, y mi primo tuvo que pagar.

Estaba muy enfadado.

Gracias, Salwa.

Una lástima lo de tu primo.

Pero bueno, tengo mi motivo: Howie.

Lo solucionaremos.

Tenemos que limpiar tu nombre.

¡Oh! Vamos a hablar con Tiff, ella lo ha visto todo.

(Música suave)

¡Por el amor de Dios, Mikey está fuera!

¡Qué emocionante!

¡Qué guay! -¡Pobre Mikey!

Lance, nada de "Pobre Mikey", o sea, te toca a ti.

¿Qué?

Como él está fuera, vienes tu al Sasi.

¡Dios! Me siento como un yoyó.

Arriba, después abajo, arriba, y después abajo...

-Sabemos lo que es un yoyó, ¿vale?

(Música)

¿Buenas noticias, Tiff?

Puede que sí y puede que no. ¿Qué pasa?

Los actos heroicos de Mahaki en lo de Gary Garrison

han caldeado la situación.

Yo diría que está en un pozo de lava.

Mala suerte.

Muchísima. ¿Mahaki?

Sí, bueno. ¿Sabes que te salvé de la pelota que te tiró Beatrice?

Puede.

¿Y que rompí el trofeo? Sí.

¡Ha salido en las noticias!

Eso es supertriste, Mikey.

Lo siento mucho por ti. Gracias. Ah...

Bueno, la señorita C me ha expulsado.

Dice que el colegio ahora "despitigio".

Desprestigio. Eso.

Pero bueno, te salvé.

Y he pensado que si le cuentas a la seño lo que pasó realmente,

puede que me deje volver al equipo.

A ver, lo siento mucho por ti, de verdad,

pero no vi a Beatrice tirarme la pelota.

O sea, si digo que la vi, mentiría.

No sería tu primera vez. No puedo hacerlo.

Además, Lance se quedaría fuera del equipo,

y eso sería supermegatriste.

¡Oh!

Pensaba que eras... ¿Qué?

Nada.

¿Entonces, no? Sí.

Lo haría si pudiera, pero ni puedo ni debo.

Parece que los leopardos no pueden cambiar sus manchas.

Qué pena.

(Música)

(LLAMA)

(Continúa la música)

¿Te has cogido un rebote?

Buena esa. Gracias.

Tengo un objetivo diario de pasos.

Pero si estás botando.

Es lo mismo.

Kevie, tío, necesitamos probar mi inocencia.

No vuelvas a llamarme "Kevie, tío", ¿vale?

Vale. Ni Kevie tampoco. Ni Stephen.

(JADEA)

Fui al curso de Gary Garrison.

Ese tío es una leyenda.

Bueno, los de las noticias me grabaron haciendo cosas

y editaron el vídeo para hacerme parece un monstruo.

Me aburro, ve al grano.

Necesitamos conseguir la grabación sin editar

para que todos sepan la verdad.

¿Y los de las noticias la tienen? Sí.

En su servidor, imagino. Probablemente.

¿Puedes entrar ahí?

Vamos a ver un momento.

¿Queréis que jaquee el servidor remoto de los informativos,

que descargue terabytes de vídeos

y os los dé para demostrar que es falso?

Preferiblemente, antes del almuerzo.

(RÍE)

¡Qué bueno! Me ha dado una punzada y todo.

(RÍE) ¡Qué bueno!

(RÍE)

(SUSPIRA)

¡Ándale!

Ándale.

¡Que os larguéis! ¡Fuera de aquí!

(JADEA)

Sin faltar al respeto, pero tu hermano no tiene remedio.

En efecto.

Estás en apuros.

Tiff ha dicho que no vio a Beatrice lanzar la pelota, ¿verdad?

Verdad.

Pero alguien lo vio.

Sí. Tú.

No, no hablo de mí.

¿De quién? Yo no.

¿Gary Garrison?

No, él no.

¿Pues quién?

Beatrice.

¡Ah, claro, Mahaki!

El autor del crimen también es un testigo del crimen.

¿Me lo explicáis?

Si Beatrice la tiró, Beatrice pudo verlo.

¡Sí! ¿Y?

Tengo un plan genial.

Pero necesitamos coraje, un móvil y una buena imitación.

(Música animada)

¡Oh! Vale. ¿Quién imita mejor a Crapper?

¡Ja! Yo soy buena con las voces.

¡Perfecto! Hazlo. (IMITA) Hola, soy Beverly Crapper.

Quiero hablar con tu alumna Beatrice.

Vale. Ahora, hazlo con su voz.

Eso he hecho.

¿En serio?

Sí.

(IMITA) Hola, soy Beverly Crapper.

No ha estado nada mal.

¿Lo intentas tú?

(IMITA) Hola, señor, soy Beverly Crapper.

Vale. Tú tampoco has estado mal.

Gracias.

Voy a probar yo, ¿no?

Eh... ¡Pero si lo he bordado!

¡Uhm!

Igual que yo.

Sí, pero es mi problema, así que, si queremos que confiese Beatrice,

yo debería asumir la responsabilidad.

Muy noble.

Supernoble, pero...

(SUSPIRA)

(IMITA) Hola, soy Beverly Crapper, de Block Street.

Bien.

Bien, creo. (MARCA)

(Señal telefónica)

(ININTELIGIBLE)

(IMITA) Hola. Soy Beverly Crapper, de la escuela Block Street.

¿Puedo hablar con el director?

(ININTELIGIBLE)

(CUELGA)

¡Vaya! ¿Qué?

Está en una reunión de directores.

(Música animada)

Espera, ¿a quién llamas ahora?

(Señal telefónica)

(Música animada)

Le he traído un regalo, señorita C.

-¿Por qué? Gracias.

-Nada.

-No había visto este diseño antes.

-Ya, porque no está en venta. Es solo para jugadores.

-¿Cómo me queda?

-Eh... Bueno... Muy bien.

Obviamente, estoy aquí para hablar sobre mi hijo.

-Ajá. -Este torneo significa mucho para él.

¿Verdad? Muchísimo.

Y es importante para sus amigos y su familia.

-Ya veo.

-Señorita C, si me cuenta algo, yo me lo creo.

-La verdad es algo primordial. -Muy importante.

Con el tema de las noticias,

me ha dicho que estaban protegiendo a alguien a quien estaban acosando.

¿Verdad, hijo? Así es, papi.

Vale. Le he enseñado a cuidar a los demás.

Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho,

y espero que usted pueda verlo igual

y retirarle el castigo.

-Ya veo.

A ver, Tuimoala. -Llámame Tui.

(RÍE) -Bien, Tui.

Tu forma de educarlo parece ser muy buena.

-Gracias. -Y Michael tiene mucha suerte

de que seas su padre. Sin embargo, su comportamiento

ha manchado la reputación de Block Street

y de todos los que estamos asociados a esta escuela.

-Pero... -Sigue expulsado.

Gracias por la gorra.

Marchaos.

(Música animada)

(Timbre)

(Continúa la música)

Creía que papi lo solucionaría.

Yo también lo creía.

Estoy decepcionado. La vida es cruel.

Pero, a pesar de todo, saldremos adelante.

Oye, pásamela.

Nos lo íbamos a pasar muy bien juntos, señora pelotita.

Pero he de dejar ir ese sueño.

Vuela alto, pelotita.

(JADEA) ¡Chicos, mirad esto!

¿Qué? Los T y C.

¿Qué? Términos y condiciones del torneo.

¡Ah!

Ya he dejado ese sueño de niños atrás.

Es hora de mirar al futuro.

¡Cállate!

Regla número 12.

(LEE) "Cláusula 12:

Cualquier infracción incurrida que provoque una suspensión

debe ser decidida a través de un juicio

en el que deben votar de forma unánime los niños de la escuela".

¡Salwa!

¡Eres toda una genio!

¡Puf! Ya lo sé.

¿Qué significa? Significa que soy muy lista.

No, la cláusula 12.

Significa que no puede suspenderte sin preguntarle a los niños.

Ojalá lo hubiera sabido antes de que me suspendieran a mí.

Sí.

Pero la señorita Crapper tenía derecho a expulsarte

de la batalla de Block Street.

Y si no podías competir ahí... No puedo hacerlo en el Sasi.

Triste pero cierto.

Creo que tenéis una charla pendiente con Crapper

sobre una cosa llamada democracia.

(Pitido)

¿Adónde vas? Tenemos un caso que preparar.

¡Uhm!

(Música suave)

(MEGÁFONO) "No corras, Spike".

Eh, seño, ¿tiene un momento?

Claro.

¡Bonita gorra!

Gracias.

Es un regalo de Tui, ¿verdad, Michael?

Sí, así es.

¿Qué queréis?

Queremos hablar del Sasi-Wests-Hat.

Estoy cansada.

Pero... Nada de peros, estoy muy cansada.

No nos importa que esté cansada, lea esto y llore.

Disculpa, ¿qué dices?

Digo... Por favor, lea la cláusula 12.

(Música suave)

Bueno, no sabía. ¿Queréis reclamar?

Exacto. Así es.

Que así sea.

Esta tarde te daré una oportunidad para que expongas tu caso

y votaremos al respecto.

¿Entendido?

(A LA VEZ) Sí, profe.

(MEGÁFONO) "Nada de risas, Shantelle".

(Timbre)

(CRAPPER) "Estáis a punto de entrar en la sala de 5 B.

Los alumnos son reales, el caso es real

y mi resolución es definitiva".

-¡En pie! ¡Comenzamos con el caso!

-Mikey Mahaki ha sido expulsado del Sasi-Wests-Hat

por manchar la reputación de Block Street.

Ha afirmado que estaba protegiendo la seguridad de Tiffany Steele-Stone.

La defensa afirma que Mikey no dice la verdad.

-Preside la honorable jueza Crapper.

-Por favor, siéntense.

Hoy decidiremos si el acusado, Michael Mahaki,

debería jugar el Sasi-Wests-Hat

después de un acto en el que están involucrados

el gurú del handball, su trofeo y los informativos locales.

¿Cómo se declara?

Cien por cien inocente, señorita.

Quiero decir, su señoría.

Solo "Su señoría".

Solo su señoría.

No, solo...

Olvídelo.

Mustafá, tu serás la acusación, porque nadie más quería serlo.

Jerry y Salwa, la defensa.

¿Alegaciones iniciales?

-Mikey lo hizo. Fácil y sencillo.

(Música tensión)

Buenas tardes a todos.

Hoy, no solo demostraremos que Mahaki merece jugar,

sino que también salvó a alguien de un buen dolor de cabeza,

además de ser un gran hombre.

(GOLPEA)

(Música tensión)

¿Juras decir la verdad, toda la verdad

y nada más que la verdad? Lo juro.

Mustafá, ¿preguntas a la testigo?

-¿Mikey lo hizo? No.

No hay más preguntas.

-¿Jerry?

Salwa Zara,

¿presenció el altercado con el susodicho trofeo?

Claro que sí.

Cuéntele al jurado lo que vio.

La tal Beatrice le tiró a Tiffany una pelota a la cabeza,

y Mikey saltó para salvarla.

¿Vio a Beatrice lanzar la pelota?

No.

Pero vi la pelota volando hacia la cabeza de Tiffany,

y Mikey me contó el resto. Y él nunca miente.

¿Por qué iba a proteger a Tiff? Uhm... No lo sé.

Porque, si me preguntas, sigue siendo una...

Gracias, no hay más preguntas.

(Música tensión)

Siguiente testigo.

A ver, yo no vi a Beatrice lanzar la pelota.

O sea, solo vi como Mikey destrozaba el trofeo.

¿Este trofeo?

Supongo. Es difícil decirlo porque está roto, o sea...

¿Dónde estaba Mikey cuando el trofeo se rompió?

Junto a Gary Garrison. De acuerdo.

Si yo fuera Gary y tú estuvieras justo a mi lado

y quisiera romper el trofeo, ¿de qué forma lo romperías?

No lo sé... ¿Dándole un golpe?

(Lamentos)

Vale. Yo soy Gary Garrison... No, tú eres Salwa.

No, es una recreación. Yo soy Gary y tú eres Mikey.

Yo soy Bo. Yo soy Gary Garrison

y tú eres Mikey. Vale, Mikey.

No, tú eres Mikey. Yo soy Mikey y tú eres Salwa.

¡No! Yo soy Gary Garrison y tú... ¡Mickey!

Sí. Yo soy Mikey y tú Gary. Vale. Acércate

mientras yo sostengo este trofeo imaginario.

¿De qué forma lo romperías?

¡Pum, pum!

Si Mikey quisiera romper el trofeo, ¿por qué no fue a golpearlo?

Más dramatismo, supongo. O puede que Mikey

esté diciendo la verdad. Si Mikey no juega el Sasi-Wests-Hat,

te alegrarás, ¿verdad?

Responde la pregunta. Puede.

(Murmullo)

No hay más preguntas.

Michael Mahaki, ¿tú juras? Nunca.

No, digo decir la verdad. Oh, sí, claro.

¡Mustafá!

-¿Fuiste quien destrozó el trofeo? Sí, pero...

(TODOS) Oh.

No hay más preguntas.

Mahaki, ¿usted quería... destrozar el trofeo?

No, solo quería que a Tiff no le dieran un golpe en la cabeza.

¿Por qué?

Porque nadie se merece que le den un golpe en la cabeza.

¿Ha mentido alguna vez? Bueno, a veces.

Hay veces que la comida de la tita está mala,

me pregunta si está buena y le digo: "Sí... Me gusta".

(Risas)

Pero... ¿mentiría sobre algo tan serio como esto?

Ni de coña. Papi dice que, cuando haga algo,

lo haga con coraje y honor. Sabias palabras.

No hay más preguntas. ¿Alegatos finales?

-Está fuera de lugar. Protesto. No está diciendo la verdad.

Y me pica la espalda.

Oh, sí... Qué gustito. No hay más preguntas.

-Ha sido repugnante. ¿La defensa?

¿Destrozó Mikey el trofeo? Sí.

¿Ha manchado la reputación del colegio?

Sí. Pero la pregunta es...

¿Todo eso lo hizo queriendo? No.

Conozco a Mahaki desde hace un tiempo.

Si buscan la palabra "honestidad" en el diccionario,

aparece su cara en ella. El mundo...

necesita más hombres como él. Hagan su trabajo, hagan lo correcto.

(SUSURRA) Bien hecho, tío.

¡Hora de votar!

(Música intriga)

Parece que todos, menos una persona, han votado

que Michael es inocente.

(Aplausos, vítores)

Teníais razón con lo de las manchas de leopardo.

¡Ups! He votado culpable. Mikey es culpable de ser increíble.

(Aplausos)

Enhorabuena. ¿Te gustaría decir unas palabras?

Al fin se conoce la verdad. Gracias por estar ahí

y gracias a todos por darme una segunda oportunidad.

Mis entrenadores y abogados y yo daremos el 112 % en el torneo.

(Aplausos)

¡Eso es, Mikey!

(Mazo)

Se levanta la sesión.

(Música)

(Murmullo)

Al fin estoy de vuelta. No te confíes demasiado.

El torneo es tan solo en dos días. Tu entrenamiento pasará

al siguiente nivel. Hay muchos niveles.

En efecto, pero este es el último de ellos.

El reto final. Howie está de mi lado,

lo conseguiremos.

¿Vienes, colega? No.

Tengo "cosplay" con Kevin esta noche.

Ah, ya. Vaya...

Adiós, tío. Hasta luego, tío.

Adiós.

Bien hecho en el juicio, Jerry. Gracias.

Por un momento, he pensado que habías votado en contra.

Lo habéis preparado bien, o sea, escucha...

¿Piensas todo eso sobre Mikey? Cada palabra.

Entonces, tendrás que contarle lo de Howie.

Espera, ¿qué? Debo admitir que me sorprendió

que le mintieras. No es lo que parece.

Los amigos nunca... se mienten. Mira quién fue a hablar.

No soy perfecta, pero Mikey merece saber la verdad.

Díselo o lo haré yo.

(Música)

Parecían los abogados que salen en la tele.

Mi cara estaba en el diccionario y todo el mundo votó

que era inocente. Al fin, se supo la verdad.

Me alegra saber que ha ido bien. Siento que la gorra no funcionara.

Si no hubiera sido por ti, Salwa no habría descubierto la cláusula 12.

Todo pasa por una razón. Cierto.

(Timbre)

Ya voy yo.

Eh, tío, ¿qué pasa? Mahaki...,

tenemos que hablar. Vale. Bonito bañador, tío.

Entra. Mahaki...

A veces, en la vida, nos vemos obligados a decir cosas

que no son verdad. Como una mentira...

Sí, pero... hay diferentes tipos de mentiras.

Como cuando le mientes a la tita Mahaki cuando cocina.

Baja la voz, tío. Ha hecho puré de patatas,

pero se ha pasado cocinándolas. Mahaki...

Yo... yo...

Oh, no te preocupes, tío. Le he echado salsa de tomate.

¡Deja de hablar de patatas! Oh, perdón.

¿Vas a entrar? No.

Mahaki...,

te he mentido.

Tenías mucho talento y necesitabas creer en algo y yo te lo di.

¿Qué?

Howie no es real. Me lo inventé.

(RÍE) Qué bueno. Qué gracioso eres, tío.

(RÍE)

Te mentí.

¿Por qué no te ríes?

(Música)

Tío... No necesitas a Howie.

Eres un héroe del handball. Juntos encontraremos tu motivo.

Pensaba que Howie era mi motivo, tío.

Todavía sigo sin tener precisión. Mahaki, por favor...

He hecho todo lo que Salwa y tú habéis querido

por esa estupenda leyenda. Lo siento, perdóname, por favor.

Será mejor que te vayas.

Mahaki, por favor...

Lárgate...

(Música triste)

¿Quién era, hijo?

Jerry. Ah... ¿Qué quería?

Nada.

¿Me puedo levantar? No te has acabado el puré.

Lo siento, tita. Normalmente, me encanta tu comida,

pero esto está seco. Oye, hijo...

Es la verdad. Gracias por ser sincero.

Levántate.

(Música)