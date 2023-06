Hardball - ¡Eres una estrella!

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

¿Que cuál es el plan especial para hoy?

Sencillo, nos vamos...

en esto.

Vamos a las regionales.

Juego, me escapo de las regionales tras la primera ronda,

me recoges por detrás a las 11:30, me monto en el coche,

recogemos a papi del gym,

vamos a Butterfield para la entrevista a las 12:00,

la clavo, volvemos a tu coche,

volvemos a las regionales

antes de que empiece la segunda parte.

¿Cómo llegamos a tiempo? ¿Preguntas?

Buena pregunta, por tu maravillosa conducción.

¿Ser lo contamos a alguien? No, demasiados riesgos.

¿Por qué respondes tus propias preguntas?

Para crear suspense y eso.

Ocultándole tantas cosas a la gente acabarás metido en problemas.

Hasta que no me ofrezcan la beca tan solo será una cosa.

Vale,

¿y luego qué? Bueno...,

luego me dejas en la parte de atrás, pero entró por delante.

A las 15:00 ya estarás libre con un té

para ver "¿Quién quiere ser millonario?"

presentado por Mike. ¿Está claro?

Como el agua.

(Música)

Cuando era pequeña practicaba kung-fu con mis primos.

Examinarse para los cinturones es muy estresante,

ni siquiera podía dormir.

No importó al final,

expulsaron a mi primo por tirarse un pedo.

¿Cuál es el mensaje, hermana?

Cosas como las regionales pueden ser estresantes

y creo que estoy estresada.

No me importa fallar, es que... ¿Qué pasa con lo de ayer?

Te volviste loquísima en el Starcade 5 Billones.

Eso fue un lapsus, hermano.

¿Seguro, hermana? Sí.

El método Mahaki está al final, tío, pero, que quede claro, quiero ganar,

pero si perdemos no pasa nada, pero quiero ganar.

Ganaremos. Bien.

¿Cuál es tu gran plan?

¿Mi gran plan?

No hay ningún gran plan.

¿Qué?

Son las regionales, tío, necesitamos un gran plan.

Ah...

¿Te has exprimido el cerebro?

El plan es simple, ¿no, chico? Espera, no hay...

El plan es patear traseros en las regionales.

Sí, ese es el plan, sí, siempre ha sido el plan.

Vamos, chicos, tenemos que firmar.

(Música)

Bueno, hoy son los regionales, la última parada del gran estatal.

Fenomenal trabajo a los ocho equipos que han llegado hasta aquí.

-Sí, pero solo dos equipos pueden pasar a la final,

donde se descubrirá a los mejores del Estado.

-Menos chácharas, señores, hoy, a la vieja usanza.

Mi silbato decide.

-Vale, la sesión matinal consistirá en una batalla

entre los ocho equipos al mejor de cinco.

El ganador necesitará dos puntos de ventaja.

Los perdedores, fuera. Después quedarán cuatro.

-Equipos, claro, y jugarán en la sesión de la tarde.

Los dos ganadores se verán en el estatal.

Dos minutos para la primera ronda, o sea...

(Aplausos)

(Música acción)

(Silbato)

(Silbato)

Tenemos que meterles más presión,

puede que los siguientes no jueguen como un bebé babuino.

Eh, Vik, hemos ganado.

La próxima vez no ganaremos si juegas como un bebé babuino.

Relaja la raja, maja.

Se llama Viktor. Si nos relajamos, perdemos.

Ah, voy a beber agua, vuelvo enseguida, ¿vale?

"Claro, Tiff, bien hecho antes".

Gracias, chicos, sois geniales.

(Música)

Oye, ¿estás bien?

Sí, mejor que ese colega que fue a la fábrica de chocolate.

Tu cerebro está hecho chocolate, tío.

¿Por qué? Tienes los zapatos al revés.

Soy "ambipiestro".

¿Qué?

No importa, es la emoción.

Falta una hora.

Un juego rápido es un buen juego.

Vale, equipo, llegó la hora.

(AMBOS) Somos el Team Mahaki. ¡Sí!

(Música)

(Plausos)

Lo tenemos, hermano.

Punto de partido, Equipo Mahaki.

Me encanta cuando los planes salen bien.

(Música)

(Pitido)

Tie break. Necesitáis ventaja de dos.

(Pitido)

(Pitido)

Date prisa, chico.

Ah.

¡Sí!

Ah. ¿Qué?

(Continúa la música)

Punto de partido, Equipo Mahaki.

-¿Dónde estás, chico?

Esta vez sí que lo tenemos, tío.

Sí. Concentraos, equipo.

-Somos... (A LA VEZ) ... el Team Mahaki.

(Continúa la música)

Oh.

(Pitido)

Ganamos. Oh.

(Aplausos)

(Claxon)

Deprisa, chico.

Señor.

-Buenas noticias, chicos,

podemos descansar antes del partido de la tarde,

hay que recuperarse.

Sobre eso, papi tiene una bebida especial en casa

que lleva electricidad.

Mola, quiero 10.

¿Es como una bebida para deportistas?

Sí, algo así.

Genial, voy a por ellas.

Oh, no, verás,

es que papi usa a la que usan los Bullfrogs.

Debería ir a casa y coger la especial.

Prisha puede cogerla por ti.

A tita no le gustan las visitas, yo voy.

Tienes que descansar.

Tenemos mucho tiempo,

volveré antes de que podáis decir caca de unicornio.

(A LA VEZ) Caca de unicornio.

(Música)

¿A dónde vas?

A ningún lado.

¿Qué estás haciendo?

Echar el rato. ¿Con quién?

Conmigo misma y yo.

Decid hola, chicas.

Estoy confundido.

Mejor voy a por la bebida mágica de papel.

Cambio de ropa, ¿eh?

Sudo mucho.

Parece un modelito que te pondrías para una entrevista

en una escuela a la cual... Vale, sí.

Sería más fácil si se lo dijeras a tus hermanos de pacto.

Lo haré,

si pasa algo,

y aún no ha pasado, así que...

Esto de ir a escondidas no te pega nada, o sea.

Lo sé, pero estoy lidiando con ello a mi manera.

Sigues siendo hermana de pacto, hermana.

Por cierto, Jerry me mandó un vídeo de muy mal rollo,

los Volks son huevos podridos, hermana.

Dime algo que no sepa.

Solo te digo que tengas cuidado y te lo digo porque para mí

sigues siendo una hermana de pacto, hermana.

Vas a llegar tarde.

Sobre eso...

no se lo cuentes a nadie, porfa.

(Música)

Tengo mejores cosas que hacer que esperar en el coche y dormir.

Lo sé. Estoy muy liada, día duro.

Lo sé, lo siento.

Ni siquiera estás vestido, chico. Oh, sí.

Un poco de privacidad.

Listo.

Has tardado.

(Música)

Ir a escondidas de tus amigos no es honesto, chico.

Lo sé. Nada honesto.

Cuando se enciende la luz del aceite y tú sigues conduciendo

tarde o temprano el motor explotará

cuando estés comprando burritos de pollo

y tus burritos se enfriarán

mientras te ocupas del motor estropeado.

Ya a nadie le gustan los burritos fríos

ni los motores destrozados.

Yo me ocuparé, tita.

Por cierto, los burritos de pollo fríos están genial,

pero entiendo lo que quieres decir,

más o menos.

Problemillas de reserva,

la Sociedad Local de Guitarra Imaginaria

ha reservado el sitio desde las 14:00...

-... pm... -... hoy.

-No las 16:00... -... como pensábamos.

-He intentado negociar, pero me han amedrentado.

Sinceramente, parecen letales.

(Guitarra)

Pero, no pasa nada, no pasa nada. Nos adaptaremos.

-Y con adaptaremos nos referimos a adelantar los juegos

una hora empezando ahora.

-Eh, Jayden, Bev. -¿Sí?

-Mi equipo está recuperándose.

-Prisha, lamentablemente, así son las cosas ahora.

-Le toca al Team Mahaki contra el Equipo Creed.

¿Qué hacemos aquí?

Recoger a papi.

Papi está en el gym. ¿Papi está en el gym?

¡Papi está en el gym!

Lo siento.

No hay tiempo para recogerle si quieres llegar a tiempo.

Necesito a papi,

a menos que quieras ser mi apoyo moral.

Al gym se ha dicho.

-¿Listos para el juego?

Sí, Bao, solo un minuto.

Vale, daos prisa.

Sí.

Venga, Mikey, responde.

¿Dónde estabas?

-Ah... Oh... -¿Qué?

Da igual, vamos a llegar muy tarde.

Vamos, tita.

(Música)

¿Cómo saben que habrá consecuencias a mis actos?

Eh, eh, eh. Oye, Billy, tengo un cacao enorme.

Qué rico. No.

Un cacao por que Mikey no está para jugar el partido.

Me encanta el cacao.

¿No me has oído? No es un cacao de esos.

Pero has dicho... -¿Sabéis?

Si es que soy más de vainilla.

Chicos, olvidad el cacao.

Mikey no está aquí para jugar.

¿Y quieres que ocupe su lugar? No.

Por favor, jamás,

pero vuestros pasos de baile molan.

Conseguidme algo de tiempo.

Has acudido a los mejores para perder el tiempo.

Sí, ya lo veo.

Ya deberíamos estar allí, tita.

¿No puedes ir más rápido? Ay.

¿Quieres que nos pongan una multa?

(Música)

(CONTESTADOR) "Hola, has llamado a Mikey.

Deja tu mensaje".

-Hijo, llegaremos cuando lleguemos.

Respira hondo.

Sal, ¿has probado a llamar a Mikey? Solo 17 veces.

Hasta he llamado a Jerry para que llame a Mikey.

(Continúa la música)

(Aplausos)

Se acabó la pérdida de tiempo.

Team Mahaki contra Equipo Creed.

Ahora mismo.

¡Ah, ah!

¿Qué te pasa?

Ah, es mi deltoiditis de la fascia del tobillo.

Estoy segura de que eso no existe.

¿Ahora eres médica? No.

Entonces puede existir. ¿Qué ocurre, Salwy?

Es una cosa rara del tobillo, colega.

Está inflamado. ¿Necesitas retrasar el juego?

Necesito 10 minutos para ponerme hielo, que sean 20.

Mm... Ah, ah.

Vale, jugaremos al siguiente juego,

pero si tu tobillo no está contento en 20 minutos,

pierdes el tiempo.

Volkov, Bing Bong, hora de jugar.

-¿Eso de la fascia es real?

No, pero he conseguido algo de tiempo.

No sé cómo sentirme al respecto.

¿Tienes un plan mejor, Prisha?

(Música)

Eh, chico, vas en quinta marcha ahora mismo,

asegúrate de bajar a tercera.

No soy un coche, tita.

Es una "metafócosa", relájate.

Guay, tengo que irme.

Ah.

Llegas algo tarde.

Lo siento, señora.

Oh, tu padre está aquí. Sí, mi papi.

Apoyo moral, ¿vale?

Sí, mi hermana me ha contado todo sobre usted.

-Ah, Crapper es una aficionado del fútbol.

-Absolutamente.

El Consejo está esperando, ¿vamos?

-Ah... ¿Nos da un segundo, señora?

-Pues claro,

pero deprisa, por favor.

Ah.

Ah, papi, estoy sudando, tengo la boca seca y...

Los nervios son buenos, significa que te importa,

lo que dijo tita sobre las marchas. Ah, sí.

¿En qué marcha debería ir? En tercera va bien.

Respira.

(INSPIRA Y ESPIRA)

No importa lo que pase.

Yo creo que eres genial.

Demuéstrales el hombre que eres, hijo.

(Música acción)

Comencemos.

Ha sido suerte.

¿Igual que en el Starcade 5 Billones?

Suerte.

Y, eso, creo que cumplo los criterios

para la acalorada beca Butterfield.

Codiciada beca Butterfield.

Oh, ya lo sabía.

La estaba poniendo a prueba

y, por suerte, ha aprobado.

Tu desempeño académico y deportivo está claro,

sin embargo, Butterfield es mucho más que eso.

Lo entiendo, es como una forma de vida.

Exacto.

Y tengo ganas de formar parte de esa forma de vida.

Los teléfonos son para cogerlos, tío.

Se acabó el tiempo. ¿Ya?

La hora de la verdad.

¿Pero y mi tobillo fascia deltoiditis?

Tobillo tinkiwinki "deltoiditis" falsa.

Mi médico me ha dicho que mi tobillo fascia "deltoiditis" está fatal.

La tobillo falsa cuentitis no es real.

Lo he buscado, se acabó el perder el tiempo.

¿Quieres que vaya a buscar a Mikey por vosotras?

Seguro que está por algún lado, ¿verdad?

No, no, no. Está bien, ya voy yo.

¿Prisha? Prisha.

Hay un problema.

Esta pista no cumple las medidas reglamentarias.

(A LA VEZ) ¡Ah!

-Mikey, la forma de vida de Butterfield

es "fide veritatis".

¿Quién es ese?

No, es nuestro lema.

Ah, sí.

"Verdad y lealtad", ¿no? Exacto.

Impresionante, verdad y lealtad son los cimientos de Butterfield.

Vale.

Para ofrecerte la beca tenemos que encajar perfectamente.

Oh, como una pieza de lego encima de otra.

Mikey, nos lo tomamos muy en serio, nos une nuestro objetivo

de verdad y lealtad.

¿Encajamos bien?

Ah...

Mikey,

¿eres...

"fide veritatis"?

-Es el chico más "fide ventatis" que vais a conocer.

¿Sabéis que?

Si soy "fideo con patatis" yo no encajo bien,

he estado mintiendo a mis hermanos durante semanas por esto

e hice un pacto que estaría rompiendo

si viniera aquí

y no paro de mentir.

Papi dijo que enseñara el hombre que soy,

pues, eso,

no soy "fibroenchiladas".

Soy, como se diga en latín, lo que no es eso.

¿Algo? No, aún no ha vuelto.

Pensaba que lo de retrasar cosas no te gustaba.

No, en serio,

la pista es medio centímetro más pequeña.

¿A caso importa?

Las reglas son las reglas, además, nos da tiempo, todos ganamos.

El reglamento dice que la pista debe medir 200 cm.

Me da 199,5. -Oh.

Ya vale, o sea, empezad el juego o dejad de retrasar.

Ah.

Perdón,

creí que íbamos a sorprendernos otra vez.

-¿Estáis causando retraso?

Porque en ese caso eso no está bien, o sea,

los chicos de las guitarras imaginarias

son letales.

(Guitarra)

No lo estamos retrasando, me da 199,5.

-A mí 200,2. No tiene importancia.

¿A quién le importa? -A las reglas.

-Las reglas pueden saltarse. -No, señor saltador,

las reglas son las reglas, ¿verdad, Bao?

-Las cintas métricas son como pescaditos,

algunas son más grandes, otras más pequeñas.

Vamos a jugar.

-¿Sabes qué?

Llevas razón, tú eres el árbitro, tus reglas.

-Si el Team Mahaki no está listo cuando termine esta oración,

el Team Mahaki quedará desca...

(Música)

Vuestro día de suerte.

Team Mahaki, Equipo Creed, a jugar.

-¿Y las bebidas deportivas?

Papi se las bebió todas. Casi nos echan por tu culpa.

Pero seguimos, ¿verdad?

¿Qué pasa contigo?

No hay tiempo para esto, ¿vale?

Tenemos que ganar el juego... (A LA VEZ) Pero...

Es que quería esas bebidas eléctricas

y solo había fideo enchiladas y no me estáis dejando respirar

cuando solo quiero hacerme ovillo,

pero no puedo porque no soy una pieza de lego que encaje

y tenemos que jugar a la pelota.

(Aplausos)

(Pitido)

Ah.

(Pitido)

Ah. Ah.

(Pitido)

Ah.

(Pitido)

(HACE ESFUERZOS) Ah, ah...

(Pitido)

Hemos ganado. Sí, bien hecho.

Nunca te había visto jugar así.

Sí, tío, estabas en llamas.

¿Cómo has hecho eso?

Supongo que lo hecho por mis hermanas.

Aquí es donde debo estar.

Claro, ¿dónde si no?

(Música)

Próxima parada,

los estatales.

(Guitarra)

Hora de irse.

No has contado nada, ¿eh? ¿Para qué?

Estará bien tener un desafío en el estatal.

¿No hay otro motivo como ser una hermana de pacto

en el fondo? Sigue soñando, lobo solitario.

Mi pacto radar es muy bueno, hermana.

Sí, tu pacto radar necesita unos ajustes.

Por cierto, ¿qué tal tu entrevista secreta no tan secreta?

Oh, la fastidié, hermana.

Auch, seguirás pegado a nosotros un poco más.

Sí, como el batido a la cara de tus padres.

Por cierto, la boda va a ser una pasada.

(Música)

Buenas salchichas de victoria, tita.

¿Habéis acabado?

(A LA VEZ) Sí. -Bien, seguidme.

Seguidla.

Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos.

Tita. Tita, espera.

Demasiado rápido.

Cerrad los ojos.

¿Estás ahí, Salwa? ¿Eres tú? Chiss.

Abre.

Mahakiland.

(A LA VEZ) ¡Vaya!

¿Estas eran las cosas que tenías que hacer?

Sí, chico.

-Tita.

Vaya, esto es... Una pasada.

No es para tanto.

Lo he sacado de garajes viejos.

-Ojalá Jerry estuviera aquí. -¿Por qué? ¿No es suficiente para ti?

-No, no. -Ah, es broma.

¡Vamos! -Vamos.

-Un lugar para que los amigos sean amigos todo el tiempo y eso.

Vaya.

Guau. Guau.

Hala.

(PANTALLA) "Saludos desde el otro lado de Australia".

Jerry, hermano, ¿qué tal? Hola.

¿Qué tal? "Bien hecho hoy, equipo.

Debo decir que, tita Mahaki, este sitio mola mucho,

incluso con mi cuestionable conexión a Internet".

Es increíble.

¿Qué es eso?

Un telescopio, hijo.

Echa un vistazo.

"¿Qué ves, Mahaki?".

Veo un...

montón de estrellas.

No son estrellas, hijo.

¿Ves esas cuatro en línea?

Sí.

Mikey el Valiente,

Prisha la Justa,

Jerry el Brillante

y Salwa la Molona,

es decir,

la constelación Mahaki.

¿Nos has comprado estrellas?

Claro, a mi hijo le gustan las estrellas.

Esas estrellas estarán siempre juntas,

como el Team Mahaki.

(Teléfono)

Ah, disfrutad, chicos.

"No creo que haya unos hermanos de pacto más fuertes que nosotros".

Bien dicho, J.

Hermanos de pacto, a tope.

Sí, ahora tenemos incluso nuestro propio club.

Un saludo chulísimo.

"Una quedada virtual". Y nuestras propias estrellas.

Y aún más, podremos quedar aquí tras el instituto el año que viene.

"Ciertamente guay, sí, pero echo de menos a mis hermanos.

No es lo mismo sin vosotros".

Nosotros también, hermano, pero eres lo más.

Deberías hacer hermanos por allí.

"Bueno, sí, pero...".

Nos importa que tengas más hermanos, hermano.

Claro, hermano.

A ver, no nos olvides o verás.

"Entendido".

Hermanos,

sé que he estado actuando muy raro últimamente y...

leí algo en latín y tengo que confesaros algo.

Hijo, al teléfono.

Ahora vuelvo.

¿Diga?

(TELÉFONO) "Perdón por llamar tan tarde".

Pensé que debías oírlo de mi parte.

Perdón por hacerla perder el tiempo, señora.

"¿Perder el tiempo?". Sí.

La fastidié a lo grande en la entrevista.

"Todo lo contrario".

Ha sido la respuesta más honesta que han dado nunca.

¿Disculpe?

Mikey, me gustaría ofrecerte la beca oficialmente.

"¿Mikey?

Mikey, ¿estás ahí?".

(Música triste)