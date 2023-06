Gu-Gu, Ta-Ta

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Música animada)

Como una bailarina, hijo.

Nunca pensé que me dirías algo así.

(Continúa la música)

Concéntrate y hazlo rápido.

Para tener fuerza y velocidad, tienes que ser como el agua.

(Continúa la música)

Concéntrate.

¡Qué rapidez!

¿Qué pasará si no te mueves? Que me esquivarán.

¿Y después? Que fallaré al placar.

¿Y después? Dejaré solo a mi compañero.

Bien. Inténtalo.

(Continúa la música)

¡Uf! ¿Ser como una bailarina?

Imagínate que la tita te persigue con una llave inglesa.

(Continúa la música)

¡Bien! ¡Mucho mejor!

¡Ajá!

Hoy vas a arrasar con el local, hijo. (JADEA) Sí.

¿Te has apuntado a Butterfield ya?

Ah... No.

Creía que estaría bien, pero...

Pero ¿qué?

No quiero dejar el Team Mahaki de lado.

Romper nuestro pacto del handball estaría muy mal.

A veces, tienes que preocuparte por ti mismo.

Pero ¿lo más importante no es el equipo?

Lo es. Hasta que no.

Tal vez.

(Música animada)

(SUSPIRA) Vamos otra vez.

¡Uhm!

(JADEA)

-¿Lo tienes ya, Ghost Rider?

-Negativo. Y deja de presionar.

-¿Cuánto tiempo queda? Tenemos que ir al torneo.

-La genialidad requiere tiempo.

(Música)

Vale, estoy entrando en el sistema de seguridad.

Jaqueando. Evitando.

Desviando.

Integrando.

Conectando.

Apretón de manos con el sistema...

(Continúa la música)

Jaqueando.

Estamos dentro. "Voilà".

-No estoy segura de esto. ¿No está mal?

-Técnicamente, debemos garantizar la seguridad del colegio entre todos.

-No sé, es que...

-A ver, ¿lo hacemos o no?

-¡Ah! Esa, Ghost Rider.

-¿Puedes decirle a Jemima que deje de llamarme así?

-¿Lo has oído, Jerry?

Recibido.

Dile a Ghost Rider que deje de llamarme Jemima.

Dice que... dejes de llamarlo Jemima.

(RÍE) -Eso no va a pasar.

(SUSPIRA) Tengo la imagen de Tiff

con unos chicos con un peinado bastante salvaje.

¿Por qué esas pelotas botan tanto?

-Son para entrenar reflejos.

(Música romántica)

¿Prisha?

¡Tierra llamando a Prisha! ¡Hola!

-Perdona, solo me estaba fijando en algunos trucos.

¿Tenemos audio?

"Eres una Volkov ahora".

Gracias. O sea, supongo.

Debes demostrarnos tu lealtad, ¿vale?

-Ahora dinos las debilidades del Team Mahaki.

¿Qué?

Deben de tener alguna.

(CRUJE EL CUELLO)

No quiero sacar los trapos sucios. O sea...

Pero quieres ganar, ¿no?

Sí, o sea, claro. O sea...

Somos tu equipo. Si jugamos, es para ganar.

Así que habla.

(Música solemne)

¡Dejad de mirarme así! O sea...

La debilidad de Mikey es...

"Que siempre se queda atrás. No corre hacia delante".

¡Vaya, vaya, vaya! Las tornas han cambiado.

-¿Tienes todo lo que necesitas, Jerry?

Ya tengo suficiente.

Buena suerte.

Prisha, lo dejo todo en tus manos.

¿Puedo quedarme esto?

-No.

(SORBE)

(BUZÓN) "Hola, has llamado a Salwa, deja tu mensaje".

Eh, Sal, soy Mikey.

¿Sigue en pie lo de quedar en el Sweet Yummy?

Te he escrito, te he llamado, te he mandado un directo...

Soy yo otra vez.

Estamos llegando.

(Música animada)

(RESOPLA) Cuando era pequeña, solíamos quedar en el sitio acordado.

Cuando eras pequeña, no habían inventado el té de burbujas.

Menos mal, porque sabe a mocos.

Para nada. Ya te digo.

Para por aquí. Vale, vale.

(Música animada)

(Campanilla)

¿Sal... wa?

¿Salwa?

(Continúa la música)

¡Eh, colega! ¡Ay! ¡Ay!

¡Uh!

(SUSPIRA) Lo siento.

¿Qué estás haciendo, tío? Recogerte para ir al torneo.

¿Por qué te escondes? (RÍE) No estoy escondida.

¿Por qué iba a estarlo?

Pues claro que no me escondo.

¿Estás bien?

Te hago un resumen. No puedo ir al torneo.

¿Por qué?

Estoy probando recetas de baklava.

Pero... si estás en la zona de descarga.

Tú estás en la zona de descarga.

Después te ayudo.

Juega tú solo, mejor.

Es por parejas.

Tú no me necesitas.

Literalmente, sí te necesito.

Es por parejas.

Deja de agobiarme, tío.

Estás un poco rara.

Tú eres el raro. Es solo que no me gusta.

¿Desde cuándo hago cosas que no quiero hacer?

No te he dicho eso.

Es solo que tenemos un pacto.

(SUSPIRA) Vale. Da igual.

Un pacto es un pacto.

(Música intriga)

¿Dónde estáis, chicos?

(RÍE)

Eh, tita, ¿cuánto queda para llegar?

Tita, ¿adónde vamos?

He hecho una puja por Internet. Vamos a recoger una pieza.

(AMBOS) ¿Qué?

Pero... este torneo es muy importante.

Y esto.

(CACAREA)

(Frenazo)

¡Uhm! ¡Oh!

(SILBA)

(Música duelo)

¡Date prisa, tita!

¡Uhm! (ASIENTE)

-¡Uhm! (ASIENTE)

-¿Uhm?

(Música duelo)

(OLFATEA)

(ASIENTE)

-¡Uhm!

(Continúa la música)

Pero ¿qué...?

¿Veis? Traza un plan y no te salgas de él. Simple.

Tita, ¿por qué llevamos medio coche encima?

Voy a hacer algo especial.

Sigo igual de confuso.

(Música duelo)

(SOPLA) ¡Uh! Me estoy manchando.

Al menos, tú puedes ver. ¡Tengo polvo en los ojos!

Solo es polvo, cara de huevo. ¡No veo! ¡Me he quedado ciego!

Tita, ¿cómo nos quitamos esto?

(EXAGERADA) ¡No podéis!

¿Qué? ¡Se queda para siempre!

(AMBOS) ¿Cómo?

-¡No!

Con agua y periódicos se quitará.

¡No me toques! ¡Para!

(Música animada)

(Frenazo)

¡Buena suerte, chicos! ¡Gracias, tita!

(Continúa la música)

Hola, equipo. ¿Qué os ha pasado?

¡Tengo polvo en los ojos!

Ya, ya. Por aquí.

Hemos tenido un par de contratiempos por el camino, pero ya estamos bien.

Eh... Parece que habéis estado nadando en un pantano tóxico.

No veis nada y vamos tarde. Vamos a arreglar esto, ¿vale?

Tranquila, no seas tan dramática. Me estás poniendo de los nervios.

(JADEA) Vamos a limpiarnos.

Necesitamos agua y papel, como ha dicho la tita.

(Música animada)

Está roto, colegas.

Oye, necesito lavarme las manos.

Chicos, en serio, dejad de quejaros.

En unos momentos, vamos a enfrentarnos

a las mejores parejas de la ciudad, ¿vale?

Venga, limpiaos ya.

(MIKEY Y SALWA) Perdona, colega.

-Toma.

(Música terror)

¿Eso son cabezas de gambas?

Sí, tío. Pero... si odias las gambas.

Sí, tío, las odio.

Pero ¿sabes qué? (RÍE) ¿Qué?

Tienes caca de perro en la rodilla.

(Música terror)

¡Uhm!

(Continúa la música)

(Música épica)

No puedo creer que Tiff nos haya traicionado.

No puedo creer que confiáramos en ella.

Pues yo no puedo creer que lleven esos chándales.

El diseño es precioso.

(Música triunfal)

(Aplausos)

¡Ja! Gracias.

(AMBOS) Gracias.

-Gracias a todos.

Qué recibimiento. -Gracias. Gracias.

-Estamos encantados

de ser patrocinadores de Diamante de Platino.

Y hablando de patrocinadores...

-Comienza la primera ronda,

patrocinada por la Tailamesa de Toongabbie.

(AMBOS) ¡Rico!

-Bien, tenemos un montón de equipos top hoy aquí. O sea...

-¡Vaya! Y también queremos mencionar

a nuestro árbitro recién acreditado...

¡Bao!

(Aplausos, vítores)

Ah... Vale.

Un dato curioso.

Esta será la primera vez de Bao como árbitro principal,

después de la reciente retirada de Prisha.

(Aplausos, vítores)

Un fuerte aplauso a Bao.

¡Un fuerte aplauso! -¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

-Un aplauso a Bao.

(Aplausos)

¡Dale caña! ¡Sí!

-No soy Sí, soy Bao.

Gracias, señores.

Hoy empezamos una nueva era.

Las reglas: por eliminación.

Cada partido será al mejor de cinco, y solo pasarán dos equipos.

¿Alguna pregunta?

(PITA)

(Música tensión)

(JADEA)

Ah... Si sigues respirando así, vas a hiperventilar.

¿Significa que no podría jugar?

¿Por qué no quieres jugar? Porque no. Deja de preguntar.

Lo siento. No pasa nada.

Tú liderarás nuestro juego

y yo estaré apoyándote, por si acaso.

Pero... Es lo que quiero, ¿vale?

Vale. No quiero poneros nerviosos, pero, si perdemos un partido,

estamos eliminados y no vamos a las regionales.

Así que tenemos que ganar.

No podemos perder. ¿Vale?

Vale.

(Aplausos, vítores)

¿No os habéis equivocado de grupo?

Puf, soy mayor que vosotras.

(Pitido)

A jugar.

¡Uhm!

(Música acción)

(Aplausos)

¡Sí! ¡Bravo!

¡Uhm!

(Continúa la música)

¡Uhm!

(Continúa la música)

¡Uhm!

(Continúa la música)

(Latidos)

(Música romántica)

(Pitido)

Prisha.

¡Prisha!

¡Prisha!

¿Sí? ¡Hemos ganado!

¡Sí! ¡Sois los mejores! ¡Muy bien, chicos!

¡Habéis ganado!

(Música triunfal)

Vale, seguimos.

La segunda ronda está patrocinada por Bocaditos Wentworthville.

(AMBOS) ¡Sabroso!

-Solo quedan unos pocos equipos.

(PITA)

-¡Sí! ¡Muy bien!

Ah... Vale, creo que ellos sí se han equivocado de grupo.

¡Puf! Pero bueno, soy más joven que vosotros.

(PITA)

¡A jugar!

(CARRASPEA)

(Música acción)

(PITA) -¡Sí! ¡Muy bien!

(Continúa la música)

(PITA)

-¡Estupendo!

Eh, tío, son zurdos. Lanza a la derecha.

Vamos, Team Mahaki.

(Continúa la música)

(Aplausos)

(PITA) -¡Bravo!

-¡Punto de partido para el Team Mahaki!

-Sí.

(Música solemne)

(Gong)

¿Estás siguiendo sus movimientos a tiempo real?

-Sí.

Así tengo una visión más profunda de mis atletas.

-¡Vaya!

Eso es...

¡Vaya!

-Es deporte profesional.

¿Esto es legal?

-No hay normas en contra.

-Vale.

Es bueno saberlo.

Creo que debería pillarme uno de estos.

(Música romántica)

(AMBOS) ¡Prisha! (AMBOS) ¡Viktor!

(AMBOS) ¡Voy!

¿Qué haces hablando con él, colega?

¿A qué te refieres?

-¿Qué haces hablando con ellos? -¿A qué te refieres?

Siendo amable con el enemigo.

No estaba siendo amable.

-No estaba siendo amable.

Pues lo parecía. O sea...

¿En serio? Pues lo parecía, tía.

No, estaba...

-Intentando sacarle información. -¿De verdad?

¿Seguro? Sí, sí.

No lo subestimes, hermana.

Harán lo que sea para ganar.

-No os preocupéis. -No os preocupéis.

-Confiad en mí. -Confiad en mí.

(AMBOS) Todo forma parte del plan.

(Música triunfal)

(Aplausos, vítores)

Bien. Seguimos.

La tercera ronda está patrocinada por Pita Pan,

de Punchbowl.

(AMBOS) ¡Delicioso!

-¿Cuántos equipos nos quedan, B?

-Quedan ocho, S y S.

¡Todos a la pista!

(PITA)

(Aplausos, vítores)

¡Sí! ¡Los cuartos de final!

¡Que empiecen ya!

¿Estás preparada para un par de golpeos?

Los voy a necesitar esta vez.

No, vamos a seguir igual.

¿Por qué, tía?

Porque...

Porque...

Si algo funciona, no lo cambies, ¿vale?

Vale.

¡Eh, Mikey!

(AMBOS) ¡Escucha!

(Música animada)

(CANTAN EN INGLÉS)

Necesito un descanso.

(AMBOS) ¡Yeah!

(AMBOS) ¡Yeah!

-Vaya, hemos ganado.

Lance, ya han ganado. ¡Para, para, para!

¡Vamos, ya han ganado! ¡Para ya!

(Música tensión)

(SUSPIRA)

¡Oh! Odio los abrazos.

-Es para los débiles.

Sí. Los abrazos. Totalmente.

Quiero decir... Abrazos, aj.

Deberías ponerlos nerviosos. ¿A qué te refieres?

Dales caña. Demuéstrales que eres una Volkov.

(Música tensión)

¡Eh, Mikey!

Bonitos abrazos.

Pero no os abracéis muy fuerte, ¿vale?

Los abrazos son un rollo y no le gustan a nadie.

Son asquerosos y tienes que tocar a la gente.

Buena suerte en las finales, hermana. Te echo de menos.

No malgastes tu tiempo en esa traidora.

¡Oh!

(Música solemne)

Quedan cuatro equipos.

Los dos que ganen van a las regionales.

Crucemos los dedos para no cruzarnos con los Volks.

(SUSURRA) ¡Eh, Lance!

¿Dónde está Lance?

(Música triunfal)

(Aplausos)

Bien. Seguimos con la cuarta ronda,

patrocinada por Pocilga de South Granville.

-"Fos" claro.

Vale, solo quedan... ¡Uh!

Cuatro equipos.

O sea, eso significa que los Johnson se enfrentarán a...

Tambores, por favor.

(HACEN UN REDOBLE)

-¡Oh! (AMBOS) ¡Equipo Vainilla!

-Y eso significa que el Equipo Volkov se enfrentará al Team Mahaki.

-¡Vaya! -Vaya, eso es... Eso es...

-¡Vaya! -Tenemos guerra de titanes.

-¡Alucinante!

(AMBOS) ¡Pum!

-Vamos allá. ¿Puedes tocar el silbato, Bao?

(PITA)

(Aplausos, vítores)

(Música tensión)

Disfrutad de vuestro último aliento.

Un poco intensa, ¿no?

He notado que has estado jugando al escondite en la pista hoy.

¿Te ocurre algo? No le pasa nada. Está bien.

Buena suerte. Vamos a jugar, ¿vale?

(Música tensión)

(Pitido)

¡Punto para Volkov!

(Vítores)

(Continúa la música)

Concentraos en el objetivo.

(Continúa la música)

¡Vamos, Team Mahaki!

(Continúa la música)

(Aplausos)

(Pitido)

Tenemos punto de partido.

Un punto más y ganamos.

(Continúa la música)

Ya entiendo por qué dejaste a estos perdedores, Tiff.

No somos perdedores, tía.

(Continúa la música)

Recuerda su debilidad.

Solo juega atrás. Tiene cero velocidad.

Velocidad. Velocidad. Velocidad. Velocidad.

(Continúa la música)

(TUI) "Como una bailarina, hijo".

(Música acción)

¡Muy bueno! ¡Qué fácil!

(RÍE)

Tenemos que ganar estos dos puntos o estamos fuera.

(Música acción)

¡Uhm!

(Continúa la música)

¡Salwa!

(Pitido)

¡Salwa!

¡Qué un buen golpe!

Puede que siga teniéndolo. ¿El qué tienes?

Nada.

Vamos a repartir la carga.

(Aplausos)

(Tictac)

No nos hagáis parecer unos perdedores.

Destrozadlos.

Huelo una debilidad.

Lanzad a Salwa. Solo a Salwa.

(Música tensión)

(PITA)

¡Gana Volkov!

(Música tensión)

(Aplausos)

(Música tensión)

(Música triunfal)

Bien. Ahora, los dos equipos que pasan las regionales son...

¡El Equipo Volkov!

(RÍE)

¡Qué orgullosos, cariño!

Y el otro equipo que pasa a las regionales es...

¡Los Johnson! ¡Enhorabuena!

-¡Vaya! ¡Bueno, bueno!

Aunque no todos podéis pasar a la siguiente fase,

todos sois unos ganadores a los ojos de...

-Ah... ¿Señores?

-Un mom... -Un mom...

¿Sí, Bao?

¿Estás seguro, Bao? -Sí.

-Bao, debes estar seguro. -Sí. Lo estoy.

-¿Segurísimo? -Sí.

-¿Super supersegurísimo? -Sí.

-¡Oh! -¿Es correcto?

-Es correcto.

-Vaya, bueno, ahora tenemos que... Gracias, sí.

-Gracias. -Bao.

-Eh...

-Vale. -Sí.

-Tres dedos por debajo. -Para mejorar las oclusivas.

-¡Noticias calentitas recién sacadas de la prensa!

Tenemos que descalificar a alguien.

Los Johnson no han dicho su edad real.

¡Mentir está mal! ¡Sois demasiado mayores!

¡Eliminados!

(AMBOS) ¡No!

-Sí. (BAO) Sacadlos.

-¡Fuera de aquí!

-Y ahora, revisando la puntuación general,

Equipo Mahaki, vosotros pasáis a los regionales.

(A LA VEZ) ¡Sí! ¡Uh!

(RÍEN) (SUSPIRA)

-¡Muy bien, chicos!

(Música solemne)

¡Eh, chicos!

¿Qué vais a hacer para celebrarlo?

Entrenar. ¿Qué? Acabamos de ganar,

había pensado en ir a por un batido o algo porque hemos ganado.

La victoria no tiene nada que ver con la amistad, ¿entendido?

Vaya.

Vale. Supongo.

Casi perdemos contra un chico que decías que tenía cero velocidad.

Así era cuando jugaba con él. O sea...

Ahora estás en el equipo Volkov, ¿no?

¡Pues claro!

Pues actúa como tal.

(Música romántica)

¡Viktor!

Salvados por los Johnson.

Hemos tenido buenos resultados,

pero tenemos mucho trabajo por delante.

Sí, dos semanas para las regionales.

Tiempo suficiente para que Salwa mejore.

Me encanta tu optimismo, Mikey.

Sí, el Team Mahaki dejará de jugar al escondite.

¿Qué ocurre? Sí, Sal, ¿qué te pasa?

Nada. Es solo que...

Me siento diferente.

Eres la reina de la pista, tía. Lo era.

Pero no sé, las cosas han cambiado.

Sigues siendo igual de increíble. Solo has hecho un pequeño parón.

Sí, bueno, pero ¿y si sigo en ese pequeño parón y no vuelvo?

¡Eh, eh! Lo solucionaremos.

Y cuando lo hagamos, estaremos de vuelta.

¿De verdad?

Sí, claro. Sí, colega. Eres legendaria.

A por los regionales. Tiremos confeti.

¡Pum! ¡Pum!

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

Sois los mejores, chicos.

Pero parad ya porque me estoy emocionando.

(Música animada)

¡Ah!

¡No siento las piernas!

Esa es la clave, chico.

¡Oh!

Enhorabuena por pasar a los regionales.

¡Oh!

Sí, pero no ha sido una victoria, realmente.

¡Eh! Una victoria es una victoria.

Supongo.

¿Hasta cuándo puedes apuntarte a Butterfield?

¿A qué te refieres?

La señorita Blapper dijo que tenías que presentar

una solicitud para la beca. ¡Ah!

Sí, lo he hecho. Solo tengo que enviarla, pero...

No estoy seguro.

Las solicitudes tienen un plazo, hijo.

¿En serio?

En serio.

¡Oh!

¿Qué pasa, hijo?

El plazo acaba esta noche.

Será mejor que te decidas, entonces.

(Música suave)