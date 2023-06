¿Alguien ha dicho Día de la Cultura?

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

Recuerdo a Nani haciéndome un piu piu cuando era un niño pequeño.

-Una leyenda esa señora. ¿Por qué no los comprabas

por Internet? Es tradición.

-Además, no había Internet cuando papi era pequeño, chico,

solo dinosaurios. -Ah, ah.

-No te muevas.

-Oh... Qué ganas tengo de hacer el haka hoy. Será una pasada, hijo.

Una pasada, papi. Momento haka a tope.

Sí. -Tu presentación

del Día de la Cultura va a ser legendaria, chico.

Genial... Tita elocuente.

(SUSPIRA) Oye, hijo. Enséñame tu pukana.

¡Ah!

¡Ah!

¡Buah!

(CHILLA)

Sigue batiendo o se va a asentar. Relax.

Yo ya hacía esto cuando tú estabas obsesionada

con esos tipos que cantan sobre puré de patatas.

Lo digo en serio, hermana. Y yo.

Estabas obsesionada, me volvía loca. Una vez tuve que sacar la tele fuera

para tener un poco de tranquilidad. Ahora en serio.

Es el Día de la Cultura. No puedo estropear esto.

Eres la reina del "choklava", hermana.

¿Qué te preocupa tanto? Es que no quiero estropearlo.

Lo vas a estropear si no te estás quieta.

Tranquila. Claro, es fácil decirlo.

¿Y si estropeo el Día de la Cultura, el handball, las regionales,

el estatal y todo? Estropear las cosas está bien,

así es como se mejora. No quiero seguir hablando de esto.

¿No vas a meterlo en el frigorífico? No tengo tiempo para eso.

Hermana, ¿por qué no paras? Estás siendo un plátano.

¡Estoy haciendo algo! Y no me llames plátano, tía.

Si dejas de actuar como un plátano, tía, te lo llevo para el almuerzo.

Almuerzo, almuerzo, almuerzo.

Vale... Comida lista. -Uh, no solo una cara bonita.

Raritos...

No es raro querer a tu media naranja.

-¿Vas bien con tu presentación para el Día de la Cultura?

No... Es un rollo. O sea, no sé absolutamente nada sobre China.

(AMBOS) Cuéntanos.

Para empezar, no sé nada sobre China.

Segundo, literalmente, no sé nada sobre China.

¿Tienes que hablar sobre China? Es mi cultura, ¿no?

Cultura tiene, literalmente, millones de significados.

Familia, comida, amigos... -Claro.

A ver, si quieres aprender sobre tu herencia China

podemos hacerlo los tres juntos perfectamente, o sea...

Lo sé. Vosotros siempre decís lo mismo, pero la verdad

es que nunca me había interesado mucho hasta el Día de la Cultura.

Bueno, solo tienes que decirlo. Gracias, papás.

Siento que hay mucha expectación cultural por mi aspecto.

¡Eh! Olvídate de tu aspecto. -Claro...

Piensa en quién eres.

-Qué ganas de probar tu "choklava". Estamos deseándolo.

Sí, todos están locos por probarlo. No digáis nada más.

Vale. Está bien, todo está bien.

¿Cuántos pasos llevas, hermano? ¿Cuál era el objetivo?

Bueno, los Volkov hacen 50 000, tenemos que igualarles.

¿50? ¿Para cuándo? Para el final del día.

¿Estás segura de que servirá para algo?

Bueno, a los Volkov les sirve. Vale, yo solo digo

que el rollo de contar los pasos mola y todo eso,

pero... ¿quizá podríamos hacer algo relacionado con el handball

como handball? ¡No, son los pasos!

Vale. Sí. Guay. Me encantan los pasos.

-No estaréis intentando llegar a un número concreto de pasos, ¿no?

¿Y a ti que te importa? ¿Cuál es vuestro objetivo?

Ah, 50 000. Ja, ja.

No, quería decir 51 000 pasos.

(AMBOS) Ja, ja.

No, queríamos decir 52 300. ¿52 300? Eso es otra cosa.

Desafío aceptado. -El primero que llegue

a 52 300 hoy gana. -Y si no podéis ganarnos

con los pasos, buena suerte intentándolo en el handball, ¿eh?

Mola el reto, pero necesito el tiempo extra

para mi presentación cultural. ¿Eres una Volkov o no?

Totalmente. Era broma.

Cinco... Eh... ¿2300? Vamos allá.

Para el carro. Empezamos tras el almuerzo.

¿En serio? Sí.

Después de mi zumo y mi sándwich de queso y lechuga.

Vale.

Genial. En Educación Física aprovecharemos para dar

tantos pasos como podamos. Ah...

Atención, debido a la peligrosa calidad del aire,

se cancela Educación Física. Clase de 6 B, a yoga con Kevin.

Chicos, ¿cómo vamos a dar pasos en yoga?

Ah... Ya se nos ocurrirá algo, pero... Tengo... Ahora vuelvo.

Tenemos que hablar. Sobre qué.

¿La traición de Butterfield? Me hace sentir como un villano

de una serie medieval con juegos y tronos o algo.

¿Tienes que hacer pis o algo? Oh, no.

Estoy dando pasos, ya sabes. Mira, desde mi lado de esta valla

metafórica no he hecho nada. Excepto romper un pacto de hermanos.

Tú también lo rompiste, hermana de pacto.

Además, yo aún no he roto nada. Solo estoy creando algo genial

que será un 10 de 10 en la escala de cosas geniales para ti.

Sabía que te iría genial en Butterfield.

Por cierto, yo nunca fui una pacto hermana, hermano.

Solo necesitaba gente. Una vez hermana de pacto,

siempre hermana. No siempre, hermano.

Le diré a mis hermanos lo de Butterfield cuando esté listo,

pero... no lo uses en mi contra.

Oh, sí. El as imaginario...

Lo sigo teniendo.

¿Por qué no lo usas? ¿Quién dice que no lo haré?

Usar esta carta puede hacer que el Team Mahaki... ¡Bum!

¿Hacer que el Team Mahaki...?

Si te falla el fútbol, deberías considerar

una carrera como mimo, o sea.

La clave... en el yin yoga es la quietud.

Observad mi quietud.

Hoy vamos a centrarnos en tres tipos de quietud.

¿Mahaki?

Ah... ¿Qué pasa con la quietud de la vejiga?

Porque tengo que salir. Somos dos.

Somos tres.

-Como queráis.

Vale.

Expirad.

(CARRASPEA)

Tomaos vuestro tiempo. Y hablando de números dos,

es hora de la postura número dos.

Respirad en vuestra quietud.

-Oye, Kevin, ¿sabes que ha salido el tráiler

de "La crónica de las aventuras de la espada monstruosa VI".

-¿Que qué?

Esperad... Eh...

Tengo que... ir al baño.

Y... quieto... ahí todo el mundo.

¡Prisha!

Sí, un segundo.

"La crónica de las aventuras de la espada monstruosa VI"

no ha sacado el tráiler. Recuérdame no recibir noticias

sobre videojuegos de ti en el futuro.

Próxima pose.

Eh, tío, ¿puedes darte la vuelta para ver mejor la pose?

Tiene sentido.

La clave... para una mente en calma... ¡es la quietud!

Oh.

Me gusta imaginarme que soy...

el fiordo finlandés. Nada puede moverme.

Soy como una montaña.

No importa.

Los árboles son verdes... obviamente.

La clave... es la quietud.

(Frenazo)

Ah.

Increíble, eres completamente increíble.

Lo sé. Ah.

Oye, me piro, voy a hacerme las cejas.

Muchísimas gracias, hermana. Saluda a Niska, ¿vale?

No, la cita es con Bobby. Ah, vale.

¿Tienes gases o algo? Ah... Tenemos como objetivo

llegar a 52 300 pasos al final del día.

¿En serio? Qué locura. Sí, la verdad,

pero lo conseguiremos. Sí, por todas.

Y a quién le importa si no.

A mí.

Última hora, "choklava" ha llegado y tiene muy buena pinta.

Sí, si hubiera una competición en el día cultural te llevarías el premio.

Última hora, número dos. Acabo de llegar a 15 000.

Yo... 16. Genial. Estamos hechos unos cracks.

Vaya, vaya. Menuda pinta, Salwa. ¿Qué lleva?

Chocolate, hojaldre y nueces.

¡Nueces!

(VOZ LENTA) No...

(Estruendo)

Tenemos una política estricta con las nueces.

-Tenía muchas ganas de probarlo. Vaya...

¿Qué vas hacer ahora para el Día de la Cultura?

Tengo una idea.

Vale, chicos, tengo menos de 20 minutos para hacer

un dulce sin nueces. Si no lo consigo, estoy acabada

y no pienso estropearlo. Salwa, calma, hermana.

No me digas que me calme, tío. Esta era mi única oportunidad

para hablar de mi cultura y de las cosas que me gustan.

Ahora, no puedo por unas estupideces nueces.

Bueno, parece que no nos sobra tiempo, pongámonos a ello, chicos.

Sí. Y no te olvides... de dar pasos.

Vale, chicos. Vamos a hacer halvá

y no puedo usar nueces gracias a la Grapas.

En su lugar, lo haré picante. Azúcar, especias

y muchas cosas bonitas. ¿Tenemos chili, profe?

Uh... Suave, medio y... picante. Genial, gracias.

Sal, perdón... ¿Pasos? No me digas qué hacer, Prisha.

Hermana, lleva razón. Estamos en medio

de una batalla épica contra los Volkov.

Vale, de acuerdo. Vale.

¡No pares de mezclar!

Vaya... ¿Por qué has parado?

¿Qué pasa? Eh, nada, nada.

Todo va estupendo.

Y... parad.

Ah, ah, ah. Vaya... Menuda sesión de cardio, o sea...

La mitad. Satisfactorio. Terminaremos en clase.

¿Cómo?

Bienvenidos, papás.

Es una pena que no haya más, pero... ¡Parad ahora mismo!

Es el reto de los pasos, señora... Me da igual, sentaos.

Ah.

Un día cultural rápido es un buen día cultural.

No quiero que salga como el año pasado.

Bao, te miro a ti. Tú batalla imaginaria

con tu dragón imaginario fue una total pérdida de tiempo.

-Gracias por el cumplido, seño. -No... Estaba...

¿Dónde está Salwa Zara? Oh.

Está dándole los últimos retoques a su cosa del Día de la Cultura.

Sí, seño C. Está con la profe B.

¿Le importaría que fuera la última? No... hay problema.

Pero si no llega a la última presentación,

está suspendida. ¡Que comience el día... cultural!

(Aplausos)

¡Uh, uh!

(BESAN)

En realidad, me crió mi "tatik". Es "abuela" en armenio.

Supongo que sus normas de la vieja escuela se me pegaron.

Se me pegaron mucho. Pero creo que me gusta,

no estaría donde estoy si no fuera por ella.

-No suenas americana. -Armenia.

-Eso he dicho.

(Aplausos)

Ah, ah. ¡10 minutos, Salwa!

Lo sé, profe. No ayuda. Solo informo.

¿Solo 20 000? ¿Estás de broma?

Veréis, el haka no es solo importante para mi cultura,

sino para la cultura maorí en general.

Papi me enseñó cómo hacerlo. Y el papi de mi papi,

el gran papi, le enseñó a él.

Y el papi de gran papi, el bis gran papi,

le enseñó a él también. Se supone que haría el haka

con mi papi hoy, que habría estado genial, pero...

(VOZ LEJANA) ¡Oye, chico!

¿No tenías entrenamiento? El entrenador

nos ha mandado a correr. Estamos corriendo.

Baja aquí, hijo. Allá voy.

Hagamos esto. Sí.

(RESOPLA)

¡Equipo de fútbol!

(GRITAN EN MAORÍ)

(Aplausos)

¡Guau! Qué pasada. ¡Sí! Cómo mola.

-Tengo que volver al entrenamiento.

Sí.

Se acabó el tiempo, Salwa.

Tienes que volver a clase o te van a suspender.

Ah.

(SUSPIRA) Cuando empecé con esto del día cultural,

pensaba en comprar unas empanadillas en Chinatown

y hacer una especie de celebración. Pero esta mañana,

mi padre me dijo que no pensara en mi aspecto,

sino que pensase en quién soy yo.

Mis padres y yo somos una familia multicolor.

Son honestos con lo que quieren y con lo que son.

Mi cultura es cuando vas a una heladería y te ponen dos bolas.

Una bola arcoíris y la otra china, pero todos en la misma tarrina.

Todos estamos en la misma tarrina sin importar qué helado seamos.

(AMBOS) #PapásOrgullosos.

(Aplausos)

Preciosa lección... ¿Dónde se ha metido Salwa Zara?

¡Sí!

Ah, genial. A tiempo.

Bueno, yo... iba a daros "choklava", pero... tuve un problemilla

con las nueces. Gracias, de nuevo. No es agradable la anafilaxia.

Bueno, he creado algo nuevo de algo viejo

y, en lugar de hablaros de mi cultura, quiero que la probéis.

Pasos. Ah, es verdad.

Estoy muy orgullosa de ser libanesa. Toda mi familia cocina genial

y... esta receta es de la abuela de mi abuela.

Espero poder pasarla a la siguiente generación y esas cosas y...

Ah, bueno...

Eso, que la familia, la comida y la cultura...

Uh, uh.

La cocina es...

¡Fuego de dragón!

(GRITAN)

¿Cuánto chili le has echado? Juro que usé el medio.

Creo que usé el picante.

¡Ah!

¡Puaj!

¡Ah!

Hecho.

(GRITAN)

Ah, ah.

Oye, Mikey, no es por desilusionarte, pero hemos perdido el desafío

de los pasos. Lo sé, ¿no deberíamos seguir?

Solo me quedan 17 000.

Entrenamos como ellos, jugamos como ellos, ¿verdad?

¿Crees que contar pasos nos va a transformar mágicamente

en los Volkov?

Supongo... que no.

¿Por qué no dijiste nada? Sí que dije algo,

pero Salwa estaba muy intensa. ¿Me entiendes?

Sí. Lo sé.

Nunca la había visto tan molesta. Supermolesta.

(Móvil)

¿Qué quieres?

"He oído que había un pequeño dilema con tu presentación cultural".

¿Quién te lo ha dicho? "Mahaki me ha escrito.

Está preocupado por ti. Todos lo estamos".

Sí, la fastidié en el día cultural. La fastidié en el handball,

fastidiaré las regionales y el estatal.

"Salwa, cuando era un niño...". Eres un niño, tío.

"Un niño más pequeño. Solía moverme solo en silla de ruedas,

quería andar con muletas más que nada en el mundo,

pero me daba tanto miedo caerme de bruces que nunca lo intentaba

y me quedé sentado demasiado tiempo".

¿Y? "Y... el sueño seguía ardiente.

Un día estaba tan harto de estar sentado que intenté

el desafío de caminar. ¿Sabes qué paso?".

¿Caminaste? "No. Me caí de cara,

pero seguí intentándolo una y otra vez.

Y cada vez que me caía, me daba menos miedo intentarlo

y el resto ya lo sabes".

Sí, lo entiendo, hermano. "Bien, hermana".

Tiffany, Viktor y yo hemos hablado. ¿Y...?

Hemos decidido que...

Eh, ¿sí? Suéltalo.

Nos gustaría felicitarte... por tus logros de hoy.

¿Lo de los pasos? No ha sido nada... terrible.

Nada terrible... Es lo más amable

que me has dicho nunca.

¡Hermanos!

(AMBOS) ¡Hermana!

¿Por qué estáis así? No ha sido el mejor día.

Dímelo a mí, mi Día de la Cultura ha sido un desastre.

Estaba un poco picante, pero... ¿Un poco?

La fastidié a lo grande. Todos nos equivocamos.

Tío, me obsesioné mucho con los pasos y el día cultural,

pero tenía que fastidiarlos. Eh... No entiendo.

Por eso, he estado jugando tan mal al handball,

porque me daba mucho miedo fallar. Pero ya no, hermanos.

¿Perdona? Los fallos molan,

siempre que aprendas de ellos. Una sabiduría muy sabia.

Agradecérselo a Jerry. Eh, hermanos,

tengo una idea loquísima. Quiero que falléis conmigo.

(AMBOS) ¿Qué?

¿Vamos a ganar? Pues lo haremos a nuestra manera.

¿Nuestra manera? Sí.

A nuestra manera... en la que fallar es genial

y fastidiarla mola. ¡Sí!

Fallaremos contigo, hermana. Además, nos lo pasaremos de muerte.

Pero sigo queriendo ganar, es solo que no quiero tener miedo

a fallar. No seamos solo buenos jugando,

si no buenos jugadores. Sí, usaremos un método distinto.

¿Qué método? ¡El método Mahaki!

(A LA VEZ) ¡Sí!

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Grillos)

Es un tipo de hongo.

Eso es exactamente lo que te voy hacer en las regionales.

