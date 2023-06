Demasiados cocineros

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Música videojuego)

Estás huyendo de ti mismo.

Respeta la bola, respeta tu fuerza.

Déjate llevar.

(HACEN ESFUERZO)

¡Ah!

¡Ah!

¿Quién habría pensado que ese juego retro

con realidad virtual fuera tan guay?

Estoy contigo.

Pero tengo hambre. Mm...

Buen ritmo, tíos.

El gran día, papi.

Creo que debería felicitarle por el debut que hará hoy,

Mahaki sénior.

Bueno, salgo de reserva.

Aún así, es un paso más hacia el objetivo.

Gracias, tíos.

Sí.

# Ah, el papi en la casa.

# En directo hoy

# desde las calles # de Western Sydney.

# Del 21,61 hasta que muera.

# Yeah, hoy haré mi debut.

# Ya lo has dicho tú.

# No te olvides el champú.

# A mi padre hoy veréis.

# Mejor que os calléis.

# Vine de Rotorua # a cumplir mis sueños.

# Siempre jugando en equipo # sin empeño.

# Ah, Bulfrogs, Bulfrogs.

# Hoy es mi debut.

# No siempre está cuerdo.

# Y come como un cerdo.

# Del banquillo hoy saldrá.

# Les mostraré mi... # ... potencial.

# Ey, ¿qué ritma con "cial"?

# ¿Mal? # Ah...

Nada, sí.

Por fin nos ha quedado bien el final. Sí.

Sí.

(SUSPIRA) Ah.

Os veo en el partido, chicos.

(Música)

¿Tita?

¿Tita Mahaki? ¿Qué?

¿Tita?

¿Qué?

¿Dónde estás?

Estoy aquí, carpán.

¿Qué?

¿Nos puedes llevar al Sweet Yummy?

No.

Porfa, porfa, con una bujía encima.

Así hacéis ejercicio.

Está muy lejos. Id en bici.

No puedo dejarle atrás.

Que vaya contigo.

No puedo, de verdad.

¿Estás seguro?

(Música)

Vaya.

Tita Mahaki, ahora no sé qué decir.

Dame un poco de espacio.

Vale.

Tenía metal para tirar, nada más, así dejo de ser vuestra chófer.

Tres normas: cascos, por la acera y a las 18:00 aquí, ¿vale?

Vale. Vale.

(Continúa la música)

No puedo más.

(Música)

(SUSPIRA) Ah.

(Campanilla)

Este es mi favorito.

(ERUCTA)

Mejor fuera que dentro.

¡Está rellenando el baklava como en 1981!

¿1981?

Se suponía que sería una gran década.

Odio los sábados.

(LA LLAMAN EN OTRO IDIOMA)

Voy.

Unas instalaciones de entrenamiento interesantes.

A mí me gustan.

(Música)

Vale, este es el trato, tengo una lista de tareas

más larga que la M1.

¿Eso qué es? Una autopista.

Qué asco. Ya, es mi castigo.

¿Por el vídeo? Sí.

Pero si no fuiste tú.

A baba le da igual y fui yo o no,

me metí en problemas.

Oh, qué rollo.

Entonces, ¿no entrenamos?

No, solo necesito ayuda.

Cuanto antes acabe, antes entrenamos.

Me gustan las tareas.

No te gustarán aquí.

El azúcar se ha quemado, hay que limpiarlo

o baba se enfadará mucho.

Un sabor interesante. No, ese es el del azúcar,

ahí es donde marina los cerebros de cordero.

¿Cerebros de corderos en una pastelería?

Es su comida.

Come lo mismo todos los sábados, pero está bueno, ¿verdad, Mikey?

Sí.

Vale, vamos allá.

(Música)

Oh.

Qué llorón.

Estoy cansado, ¿podemos entrenar ya? No.

Solo has limpiado tres ollas y te has hecho una barba de espuma,

continúa limpiando.

¿Qué?

Yo limpio, tú entrenas.

¿Seguro, tío? Yo me ocupo, Mahaki.

Eres el mejor.

Vale.

(Música)

91, 92, 93...

94, 95...

Ahora, al suelo.

Estoy más cansado que una serpiente huyendo de un granjero con un hacha.

Díselo a quien le importe.

Bonita foto, Salwa.

Deja de distraerte, al suelo.

Tengo ampollas.

No, esos son callos.

Manos duras, golpes fuertes.

Creo que ese no es su problema.

¿Quieres que le ayude o no?

Pues claro, te necesitamos.

Al suelo o me largo.

Mm...

Una... Más rápido.

Dos...,

tres...,

cuatro...,

cinco.

(Música)

¡Oh, un chicle!

Serás berenjena, es una pelota.

Podría ser un chicle.

(Música)

¿De qué es la T?

De Tiffany.

Es el objetivo.

¿Cómo le voy a dar a esa cosa con esto?

Tienes fuerza, muy bien, pero el handball es más que eso,

ese control y exactitud.

Precisión.

Exacto.

(Música)

Te toca. Con...

exactitud.

O precisión.

Lo que sea.

"Tú puedes, tío".

Exactitud.

¿Le he dado?

Otra vez.

No te has ni acercado.

El partido de papi va a empezar.

¿Quieres ser bueno? Sí.

Entonces olvídate del partido y céntrate en esto. Dale.

Mm...

Salwa, creo que no es la mejor forma de entrenar.

Bueno, ha entrenado contigo

y no puede ni darle a un objetivo pequeño.

Estoy delante.

Enfadarse no va a solucionar nada.

¿Quieres echarte atrás después de suplicar mi ayuda?

Yo nunca me echo atrás.

Pues te estás echando atrás.

No, y no te he suplicado que nos ayudes.

Claro que sí, muchas veces.

Creo que deberíamos acordar no estar de acuerdo.

No estoy de acuerdo.

Lo sé, pero estoy de acuerdo con que no lo estés.

¡Pero no lo estoy!

Ya lo sé, pero estoy diciendo que...

Sé lo que dices, pero no estoy de acuerdo.

Pues acordemos no estar de acuerdo.

¿Qué?

Olvídalo mejor.

(Cristales)

Ups.

¿Qué crees que es, tío?

Sé tanto al respecto como tú.

¿Será una barbacoa?

Lo dudo.

¿Un cohete? Probablemente no.

¿Una máquina que encoge a la gente como en esa película

que el padre encoge a los niños y dice:

"Cariño, creo que he encogido a los niños"?

No he visto esa peli.

Es antigua, pero buena.

(Música tensión)

Oh, no.

Mahaki, mira.

Salwa, no es una buena idea.

¿Lo dices en serio?

Esto no es seguro para un hombre de la edad de Mahaki.

Lo utilizaba con seis años.

Intenso.

Para ser bueno en algo tienes que entrenar duro,

¿quieres ser bueno?

Claro que quiero.

Pues a bailar.

(Música)

No literalmente, metafóricamente.

Las pelotas irán más rápido de lo que puedas imaginar.

Quiero que me las devuelvas todas a mí.

¿Golpear las bolas? Vale.

No pienso permitir esto.

No decides tú.

Mikey, ¿lo hacemos o qué?

Supongo.

Buena suerte, Mahaki.

(Música)

No estaba tan nervioso desde aquella vez que fui a la piscina

con mi padre y me dijo:

"Ey, hijo, ¿quieres saltar de la plataforma de cinco metros?".

Estaba allí arriba

y me sentí como si estuviera en el pico del Burj Khalifa,

el edificio más alto del mundo, así que sí, salte con papi.

Estuvo guay, pero se me subieron los calzoncillos

y siguen ahí.

(Música épica)

Oh.

(Música)

Salwa, es suficiente.

Más rápido.

(Continúa la música)

Salwa, ya está.

Ya se ha terminado.

(Música)

(Aplausos y vítores)

¿Vais a estar así todo el día? (ASIENTE) Uh, uh.

Tengo bufandas, ¿queréis una?

(NIEGA) Mm, mm.

¿Qué estás haciendo?

Ah...

No sé cómo explicarlo,

pero ahora mismo me siento como un niño en una película

cuyos padres se están separando y están enfadados

y yo estoy en medio y estar en medio es un rollazo.

Siento que he hecho algo mal, pero no lo he hecho,

así que lo que quiero decir es...

¿Sabéis que? No sé ni lo que quiero decir.

Ponéoslas por papi.

Ah, por cierto, siento haber roto tu preciosa foto.

Oh, no, ya es el descanso.

Salwa, os veo allí arriba.

(Aplausos)

Papi.

¿Dónde has estado, hijo?

Lo siento, mi entrenadora me ha estado entrenando.

¿Has salido?

Todavía no, pero saldré. Lo pillo.

Voy al vestuario, hijo.

Buena suerte, papi. Gracias.

-Mikey.

Oh, hola, señorita Crapper.

La veo diferente.

Soy la fan número uno de los Froggies.

De hecho, me preguntaba si no te importaría pedirle

a tu padre que me firme esto.

Sí, claro.

Y esto. Sí.

Y esto.

Sí.

Y esto. Por supuesto.

Y esto.

Qué de cosas, seño.

Oh, no es para mí, son para mi amiga,

la señorita...

Blapper.

Disfruta del segundo tiempo.

La señorita Blapper es la señorita Crapper,

pero bueno.

Gracias, tío.

¿Quién tiene hambre?

No hay nada mejor que un pastel de carne con el rugby.

¿Has sido alguna vez a un partido? No.

Pues pastel de carne.

Soy vegetariana.

Bueno, no tienes que comértelo, ¿no?

Ni tú que comentarlo, ¿o sí?

Ni tenéis que pelearos, ¿no?

Estoy contigo.

Yo os guardo los sitios.

Deberías pedirle perdón.

(Música)

Hola, ¿nos puede poner una empanada vegetal,

dos pasteles de carne y el cubo de patatas más grande que tenga?

48 .

Solo tengo 20.

¿Lo quieres o no? Oh.

Comeré cuando llegue a casa.

(Música celestial)

Apúntalo en nuestra cuenta, Wanda.

Vaya, gracias. Sí, gracias.

¿Qué tal? El torneo está a la vuelta de la esquina.

(A LA VEZ) ¡Qué ganas!

-Sí, quién iba a pensar que el handball sería tan popular.

(A LA VEZ) Tiffany, ven.

-Tiff, ven a saludar. -Venga, cariño.

-Vamos.

-La posible campeona del oeste está aquí.

-Sí, puede ser.

-Este torneo va a ser lo mejor del mundo.

-Obviamente. ¿Qué? ¿Qué me dices? -El mejor del mundo.

El mejor torneo. Papis.

El mejor torneo del mundo. Papis.

Os quiero, pero me estáis dejando en ridículo.

O sea... Oh, sí.

No todos los días compites para ser la mejor del oeste, o sea.

Yo no voy a participar.

Oh, ¿por qué no?

Porque Tiffany nos ha contado

que eres la gran contrincante a batir.

Ah, ¿sí?

Pues Crapper me lo ha prohibido. ¿En serio?

Sí, me han metido en problemas.

Oh, vaya, ¿qué ha pasado?

Que ella os diga.

Tiffany, ¿tú sabes de qué está hablando Salwa?

Ah... Es el niño nuevo, Mark. Mark, ¿qué?

Mark Sigra.

Es nuevo, muy malo, o sea...

¿Eso es cierto?

Pues claro que sí.

Bueno, cariño, si tú sabes quién ha sido

deberías hacer lo correcto y contárselo a Crapper.

Ya pensaba hacerlo.

Mañana. Buena chica.

(Mensajes de móviles)

(A LA VEZ) Vale, la llamada del deber.

Ah... Gracias.

Guárdatelas, acabas de mentirle a tu familia.

Piensa en ello.

Vale, tengo que hacer el espectáculo del descanso.

Buena suerte.

Rómpete una pierna.

Estoy muy confundida ahora mismo.

(Música)

No sabía que eras tan madura.

No, solo estaba jugando con ella.

Oh, pensaba que estabas siendo buena,

como los arándanos en verano. No lo soy.

O los melocotones en lata.

No.

O como un bol de frambuesas con... Ya te he pillado.

Estaba jugando contigo.

Bueno, como nos hemos perdonado...

No la he perdonado.

Oh, aún así...,

yo te perdono por haberme hecho entrenar tanto hoy.

Solo quiero que ganes,

pero sí, lo siento.

Pero no deberías pedirme perdón a mí.

Ah...

(Música)

Oye, Jerry.

Sí, Salwa.

Te perdono por ser tan sobreprotector y blando.

Mm, ¿Salwa?

Sí, ¿Jerry?

Te perdono por ser tan extremadamente exigente.

Buenas tardes, Western City, y bienvenidos al espectáculo

de Steele & Stone Inmobiliaria en el descanso de este partido

de la segunda división de los Western Sydney Bullfrog.

-Démosle un fuerte aplauso a Tiffany Steele-Stone.

(Aplausos)

Oh, perdón.

Ahora.

Ahí va.

Oh, vaya.

(Música)

(Aplausos)

Bien hecho. -Has estado increíble.

Nada mal.

¿Cómo funciona este deporte?

Es como el ajedrez, pero hay una pelota

y las piezas se hacen placajes.

solo tienen seis placajes y no pueden cometer "knock on" y...

Me he perdido con el ajedrez.

El fútbol es mucho mejor.

Me parece bien que lo pienses, pero no estoy para nada de acuerdo.

¡Vamos, Froggies!

Mirad. Ahí va.

Mi... ... santa madre.

# Yacalaca, yacalaca, Frog, la la. #

Disfrutad del partido, niños.

¡Ah!

Bueno, en el rugby league se juegan 80 minutos,

pero no tenemos tanto tiempo,

así que veremos las jugadas destacadas.

(Música)

¡Jo!

-Otros dos puntos. (A LA VEZ) Oh.

¿Por qué Mahaki sénior no juega?

Es un jugador revulsivo, lo están reservando.

Qué guay que tu papá juegue al rugby.

El hermano del padre de mi primo jugaba,

pero ya no hablamos más de él.

Ah, un poco triste, ¿no?

No, era un baklava.

(Música tensión)

¡Vamos, papi!

¡Vamos, Froggies!

(Aplausos y vítores)

¡Sí!

# Yacalaca, yacalaca, Frog, la la. #

¡Ah!

¡Vamos, Froggies!

(AMBOS) ¡Sí! ¡Uh!

Tu papi ha cambiado el partido.

Lo está haciendo bien.

No están muy organizados.

Lo estás pillando, tío.

(Continúa la música)

¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Música triste)

Oh.

No pasa nada.

Pobre Mikey.

Pobre Mahaki sénior.

Ey, Mikey, ¿estás bien?

Ah, sí, pero me da pena papi.

Quería que destacara en este partido para que fuera titular.

Bueno, mi baba dice que si sigues trabajando

llegará tu momento.

Tu baba lo conseguirá.

Es un cañón, solo no ha sido su día.

Salwa tiene razón.

Gracias, chicos, sois los mejores.

(Música)

Los abrazos molan.

Siento que fallaras, papi.

Yo también, hijo.

Pero has estado espectacular, ¿eh?

Mm.

Bueno, si sigues trabajando, llegará tu momento.

Llevo trabajando mucho tiempo.

Estaba listo para entrar.

Sí, pero entonces serías un baklava.

¿Un qué? Un baklava.

¿Un pastelito?

Bueno, no.

Es algo que Salwa suele decir cuando alguien es malo o estúpido.

Me gusta cómo insulta sin usar insultos.

Y a mí.

Tiene más insultos: berenjena, cabeza de pistacho, carapán...

No, espera, esa es Tiff.

Bueno, siempre parece que hablan de comida.

Yo creo en ti, papi, llegará tu momento.

¿Cómo he tenido tanta suerte?

Bueno, cuando entrenas duro y no te rindes...

No, me refiero contigo.

¿Cómo he tenido tanta suerte contigo?

Mami estaría orgullosa.

¿Vamos a por unas tortitas?

¿Qué pasa con la cena?

No le digas nada a la tita.

¿Has estado de compras?

No, esto es para la señorita Blapper.

¿Eh?

Te lo explicaré de camino.

(Música)