Semana del libro

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# a todo el estado # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Team Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Música animada)

Hermana.

Estoy rezando.

El camión ha llegado, vamos.

Los repartos son tarea tuya.

No, me cambiaste el día de reparto por llevaros a Mikey y a ti

a por helados. No, eso era por lavar los platos.

Era por el reparto. ¿Quieres que te enseñe el mensaje?

No, da igual, ya me acuerdo.

Tranquila, te ayudaré.

(Música)

¿Así es como me estás ayudando?

Soy controladora de calidad y SSO.

¿SS qué? Seguridad y Salud Ocupacional.

No, me estoy quedando contigo, claro que te ayudo, leyenda.

¿Qué te pasa?

Nada, ¿por?

¿Qué te pasa? Que es temprano.

Ya, ¿qué más? Quería dormir más.

Deja de llorar, princesita, ¿qué más? ¡Que estoy estresada! ¿Vale?

Eso es obvio, hermanita, por eso te pregunto qué te pasa,

me preocupo por ti. ¿Por qué estás estresada?

El torneo local es mañana y Tiffany se ha salido del team Mahaki

y no podemos reemplazarla porque estoy oxidada.

¿Oxidada? ¿A qué te refieres?

No puedo jugar más, me pongo de los nervios cuando lo hago.

Y no se lo puedo decir a mis colegas porque se pondrán nerviosos

porque creen que soy una leyenda. Eres una leyenda.

Gracias, hermana. Tú también eres una leyenda,

pero, en serio, es muy estresante.

Tita...

estoy en un berenjenal.

Oh, me encantan las berenjenas. ¿De qué berenjena hablamos?

Handball, espera, no, rugby.

Bueno, creo que tengo dos berenjenas. Ese es el problema.

Demasiadas berenjenas.

Oh, nunca se tienen demasiadas berenjenas.

No estoy hablando de berenjenas de verdad.

Entonces, ¿de qué hablamos?

Del handball y el rugby, porque tú sabes que me encanta

el handball... Sí.

Juego con mis colegas, salgo con ellos

y hacemos pactos guais. Lo sé.

Pero creo que también me gusta el rugby.

No me encanta, pero me gusta. No estoy seguro.

¿Piensas hacer la prueba de Butterfield?

No lo sé, pero, si lo hago, entonces, rompería el pacto.

Primero tendrías que entrar en Butterfield.

Cierto.

¿Por qué te preocupa tanto romper el pacto?

Eso es como preocuparte por la berenjena antes de probarla.

Sí, pero ¿qué pasa si me gusta el sabor del rugby?

Es que... mis amigos se pondrán tristes si me voy.

Hay muchos tipos de berenjenas, las hay negras, las hay moradas,

las hay a rayas y todas están ricas. ¿Sabes por qué lo sé?

¿Las has probado todas? Así es, chico.

Tienes que probar algo antes de tomar una decisión.

Es un consejo muy bueno, ¿verdad?

No pierdas nada del disfraz.

Necesito esas piezas para el coche del cartero.

Es muy cómodo y calientito.

(Música animada)

El hombre de metal, ya veo. La detective de libros.

¿Y tú de qué vas? Bonito disfraz, tía, ¿de qué vienes?

De Wonder Woman. Seréis merluzos...

Por Dios... Esto no puede ser en serio.

(Música tensión)

Hola, Tiff.

Sois gemelas Salwa y tú. Es muy bonito.

Crisis del disfraz aparte, solo tenemos un jugador.

Ya, Salwa va a tener que volver al campo.

No. ¿Qué? Pero pensaba que querrías...

Tío, hemos entrenado con Tiff y vamos a jugar con Tiff.

No quiero ser pesada, pero Tiff ha dejado el equipo Mahaki,

¿te acuerdas?

Y por eso mismo tengo que hacer que vuelva.

Oye, Tiff, tenemos que hablar.

Perfecto.

(Música)

Vale, ¿por qué me has copiado, tía?

Copiarte es la última cosa de mi lista, o sea...

Vale, es bastante obvio que me has copiado,

pero da igual, estás guapa.

Ah... Gracias, supongo.

Vale, sé que has dicho que estás fuera del team Mahaki...

Buenos días, mis leyendas de la semana del libro.

Bien, bien, bien. Vale, vale.

Lily y Lance, nada de Tok Tok en clase.

Sentaos, vamos.

Oh, perfecto, dos Wonder Woman. Debería haber traído el mío.

Profe, me he dejado la capa fuera. ¿Puedo ir a por ella?

La Mujer Maravilla no es nada sin su capa, que te acompañe...

Yo voy.

Cinco minutos. Bueno, mejor.

Vale, ¿de qué voy disfrazada?

Quiero hablar contigo.

Es obvio que yo no quiero hablar contigo.

Vale, ¿dónde está tu capa?

No traigo capa, solo quiero cambiarme de disfraz

para que no vayamos iguales, o sea...

¿Te puedes relajar? Hay cosas más importantes.

Tía, sé que te has ido del equipo... Para, yo no soy tu amiga, tía.

Dijiste que lo eras y actuaste como tal.

¿Qué quieres que diga? Me encanta el teatro.

¿En serio? ¿Te vas así sin más?

Sí, así sin más. ¡Puf!

Escucha, te lo pido porque estamos desesperados

y porque a mí sí me importan mis amigos y el pacto que hicimos.

¿Puedes jugar con nosotros el torneo para que no nos den una paliza?

Buena oferta, pero no voy a cambiar de opinión, o sea...

De todas formas, hay una solución simple, Salwa.

¿Por qué no juegas tú? Porque no quiero.

¿Por qué? ¡Porque me he retirado!

Uh, pareces enfadada. He tocado hueso, ¿no?

Ya está, todavía no es tarde, vuelve al team Mahaki.

No suena muy divertido y tampoco voy a cambiar de opinión.

¿Has acabado? Tengo que quitarme este disfraz.

Sí, hemos acabado para siempre.

(Música tensión)

Ah... Que te copien es lo peor.

¿Vas a alguna parte? Sí, profe, de vuelta a clase.

Tenemos que hablar las tres.

¿Las tres? Tú también. Seré breve...

Yo me críe en una granja, ¿lo sabíais?

No, profe, no lo sabía.

Solía hacer competiciones de construcción de vallas

con mi hermana.

Era muy divertido. Sí, eso parece...

Éramos tan buenas, que fuimos al show de Boney Doom

para participar en la competición.

Vale...

Pero justo antes de que empezara, Blasie se puso nerviosa y se retiró.

¿No competisteis?

Oh, no, yo competí.

¿Usted sola?

No, la mañana antes de la competición nuestro fiel labrador Larry

se escapó y me pasé la mañana buscándolo.

Blasie vino a ayudarme.

Vaya, o sea, ¿lo encontrasteis?

Sí, y además lo trajimos de vuelta. Os lo voy a resumir:

Blasie cambió de opinión, participamos

y ganamos el primer premio.

¿Lo que quiere decir es que, si Tiff y yo buscamos un perro, jugaremos?

No ha sido la mejor anécdota con la que empezar la conversación.

Será mejor que volvamos a clase, profe.

Bien, ¿queréis que vaya al grano? Iré al grano.

Block Street ganó el Sasi-Wests-Hat.

No permitiré que las posibilidades de ganar el estatal se esfumen.

Sois piezas importantes. ¿Qué?

Ahí tienes una amiga.

¿El qué? Apóyate en ella.

¿Qué? O sea... Exprímela.

No lo pillo.

(CANTURREA) "Para eso están las amigas".

(A LA VEZ) No somos amigas.

-Me da igual lo que digáis.

Os pega ser gemelas, así que solucionadlo.

(Música)

Tiff dice que no.

Podría haber sido peor, bueno, lo retiro.

Ha ido peor de lo que podía ir.

Sí, eh... ¿Vas a entrar en el equipo otra vez, colega?

Eh... Va a ser que no.

Porfa, porfa, con un tapacubos encima.

Sería increíble poder jugar contigo otra vez.

Venga ya, tía, ¿por qué?

Porque... no.

Esa no es una razón, tía.

Sí, sí, Sal, el torneo es mañana.

Vaya, no lo sabía, gracias por recordármelo,

Capitán Obvio.

Pero tú eres la mejor opción que tenemos, colega.

Todo el mundo quiere que vuelvas,

hasta Jerry dice que eres la mejor opción.

Sí, pero Jerry no está aquí, así que no importa.

Bueno, Prisha, ¿por qué no juegas tú?

¿Queréis saber la verdad? Sí.

Buena entrenadora, buena árbitra, mala jugadora.

¿En serio?

Sí, sí, soy la peor del mundo jugando.

¿Los que no saben jugar son árbitros?

Sí, pero Salwa, por otro lado...

Vale, vosotros dos, es suficiente.

A no ser que queráis merendar chuletas de kárate, ¿de acuerdo?

Soy alérgica a las chuletas de kárate.

Yo también.

Vale, bueno, Jerry y yo hemos planeado una cosa esta noche

y el plan es muy simple, vamos a hacer pruebas

para encontrarle a Mikey un compañero.

-¿Pruebas para el equipo Mahaki? Yo quiero probar.

-Oh, yo quiero probar.

-Yo también. -¿Y nuestro musical qué?

-Puedo hacer ambas cosas.

-Vale, atención todos, silencio.

Podéis solucionarlo después del desfile.

-¿Qué desfile?

(Música animada)

Necesito un cuaderno nuevo.

No hay tiempo para probarlos a todos.

Estoy segura de que Jerry dijo eso.

Cuando dijo: "A todos", no se refería a todas las personas.

¿Hacemos una lista de finalistas? Oye, buena idea.

Los que vayan en esa lista han de ser unos máquinas.

¿Qué significa eso exactamente?

Significa que para estar en la lista tienes que ser un máquina, tontito.

Tienen que ser buenos y jugar en equipo, ¿no es así?

Ah, vale. Es lo que he dicho.

Vale, vamos a acabar con esto rápido. Bao, te toca.

(Música animada)

¿Qué se supone que eres?

-Búscalo en el diccionario, seño.

-Gírate y siéntate.

¿Sabéis qué? Bao sabe lo que hace y es un buen lanzador.

¿Podéis meterlo en la lista?

Me encantaría, pero es árbitro, no puede jugar.

Oh, sí, se me había olvidado esa regla.

¿Queréis compartirlo con la clase?

Lo siento, seño, solo estamos preparando las pruebas

para después.

Sí, intentamos encontrar la pieza que complemente a Mikey.

Es... Bueno, da igual.

Lo que seas. Siguiente.

Vale, tranquilo, ¡tranquilo!

Bueno, siempre me ha caído bien Mustafá.

Es bastante agresivo. A la lista.

(CANTA)

Nunca subestiméis el poder de la música.

Las perros no están permitidos, siguiente.

-Creo que me he equivocado de clase.

¿Es nuevo?

De este pasamos.

-Siguiente.

Por favor, explícate.

-Soy Juez y Carajuez. -¿De dónde es ese personaje?

De "Las crónicas de Juez y Carajuez". El mejor juez que hay en Moorebank.

-Nunca he oído hablar de él. -¿Quiere una copia firmada?

-No lo voy a leer, tranquilo.

(Timbre)

No hay tiempo para más, marchaos.

Prisha.

-Oh, hola, ¿qué pasa?

-No puedo demorarme mucho, pero pensaba que te gustaría esto.

"Las crónicas de Juez y Carajuez, Volumen 8".

¿Qué diantres? Si todavía no ha salido.

-Mi madre conoce al autor.

-¿Tu madre conoce a Billy Gravosky? -Así es.

-Vaya. Eso es... Vaya.

No debería juzgar a un libro por su portada.

-Déjame adivinar, al verme piensas que solo me gusta el deporte.

¿No es así?

-Sí. Es solo que no te imaginaba siendo seguidor de Juez y Carajuez.

-Bueno, también toco el piano, hago origami

y voy a un huerto comunitario los fines de semana.

-Vaya, eres una caja llena de sorpresas.

-Es tuyo. -Gracias, de verdad.

Oye, empiezan las pruebas.

Sí... Buena suerte en las pruebas de hoy.

-Sí, gracias. Bueno... ¿Te gustaría probar?

-No, gracias. Ivanka y yo somos un equipo, una familia.

-Sí, está claro.

Oye, vamos.

Perdona. Sí, ya voy.

Gracias de nuevo, Vik.

(Música animada)

¿Dónde estabas?

Solo estaba buscando un libro. ¿Podemos empezar?

Sí...

¡Sí, es hora de mi superprueba!

-Lo siento, Bao, los árbitros no juegan.

-Se acabó mi superprueba...

Lance.

Lance, estás en la lista.

-¿Qué lista? Oh, para las pruebas.

Lo siento, en teatro lo llamamos audiciones.

Dale caña.

¿Existe la posibilidad de que juegues...

ya sabes, sin cantar? No, adiós.

-Vamos allá.

(Música acción)

Es handball, no kárateball. Saca otra vez.

(Música animada)

Mustafá, lárgate.

Siguiente, Lily. ¿Qué?

¿Quieres probar? No.

-Yo no estoy en la lista, ¿verdad?

Lo siento, tío.

Ya no quedan más en la lista y seguimos sin sustituto.

Llamemos a Jerry.

(Música animada)

Aquí está Jerry. ¿Estás en la playa, colega?

No, puedo cambiar el fondo según cuál sea mi estado de ánimo.

Mirad, estoy en la luna. Guay.

Ahora debajo del agua. Guay.

Lo hemos pillado, gracias, Jerry. Necesitamos tu ayuda.

Sí, sí, las pruebas no han funcionado.

¿En serio? ¿Me estáis diciendo que habéis probado a todos y nada?

Bueno, no a todos en plan todo el mundo.

Hemos hecho una lista final.

¿Una lista final?

No podemos probarlos a todos, es una pérdida de tiempo.

Dije literalmente: "Probarlos a todos".

¿Cómo puedes saberlo si no los has visto jugar?

Espera, entonces, ¿quieres que probemos a todo el mundo?

En plan... ¿A cada persona? Me refiero a cada persona.

Salwa, Mahaki no era un diamante cuando empezó.

Tuvimos que hacer un montón de esfuerzos

para que aprendiera a jugar. ¿Verdad, equipo?

Dadles una oportunidad a todos, desde arriba hasta abajo.

De arriba a abajo. Vale, tío.

Ojalá estuviera ahí para ayudaros.

Ya lo has hecho, tío, desde Washington. Lo tenemos.

Eso espero, Mahaki. Ahora coged el pico,

volved a la escena y cavad un poco más hondo.

Genial, nos vemos, tío. Jerry se va.

Vamos a cavar.

Atención todos, pruebas para el team Mahaki ahora.

(Música acción)

Vamos allá.

Ah...

(Continúa la música)

¿Cuántos quedan? 24.

¿24? Ya has oído a Jerry.

Debe haber un diamante por pulir por ahí.

Hay que seguir cavando. Salwa, sigues teniendo tu sitio.

Ponte los guantes, es hora de cavar.

A cavar, oh...

Vale, o sea...

Venga ya.

Por favor.

No llevo dinero suelto.

Es gratis.

¿Pastel gratis? Guay.

¿Tenéis salsa?

¿Dónde guardáis estas cosas? Venimos preparados.

Me vendría bien hidratarme.

No me gusta con azúcar.

Esto es otra cosa.

Oh, la parte de arriba es lo peor.

Ya está bien de tanto secreto, ¿qué es lo que queréis?

Has dejado el team Mahaki, ¿verdad?

Vaya, viene bien lleno. Puede, sí, no lo sé.

¿Por qué os lo iba a decir?

Sabrás que, aunque lo hayas dejado, sigues registrada en el torneo local.

Sigues en el equipo. ¿Y?

Tenemos una propuesta para ti.

Soy toda oídos.

(Música acción)

Yo... necesito una pala nueva, colegas.

Venga, tío, no te rindas, nosotros podemos.

No podemos, ya hemos probado a todo el mundo.

-Ejem, no a todo el mundo.

¿Kevin? No, me llamo Bevan, soy nuevo.

La verdad, Bevan, es que te pareces y hablas

igual que el hermano mayor de Jerry, Kevin.

(RÍE) No tengo ni idea de quién es, aunque debe ser guapo, musculoso

y encantador. Estoy aquí para probar en el team Mahaki.

Kevi, tío... ¡Bevan!

Perdón, Bevi, tío, los mayores no pueden jugar.

Sí, ya lo sé, soy un niño.

Soy un alumno del colegio porque me he matriculado aquí.

Lo podéis ver por lo bien que me queda el informe

y por mi carnet de estudiante.

Yo te creo, Bevan. A ver qué sabes hacer.

¿En serio? Vale.

-Salwa, ¿en serio? Enséñanos tu carnet, Kevin.

-Me lo he olvidado.

Da igual, entra en el campo, Bevan.

No entres en el campo. Salwa, esto es imposible.

Va contra las reglas. Paso de las reglas.

Las reglas del torneo local dicen que tienes que ser alumno

y tener menos de 13 años. ¿Cuántos años tienes?

-12. Casi.

Pero soy muy grande.

No hay más opciones, entra en el campo, Bevan.

No entres en el campo.

En serio, entra en el campo ya, Bevan.

Quédate donde estás, Kevin. Entra en el campo de una vez, Bevan.

¡Es Kevin! Ah, maldita sea.

Kevin, ¿por qué lo has hecho? Podrías haber sido nuestro diamante.

Nos vemos, Kevin.

Salwa...

Salwa...

Salwa...

Venga, tía, eres nuestra última esperanza.

Te necesitamos. Me voy a casa.

Entonces, ¿el equipo se va del torneo?

Eso parece, hemos cavado, pero no hay diamantes.

Tú, tú puedes ser nuestro diamante, tía.

Sí, sí, claro que sí. Dinos qué te pasa y lo arreglaremos.

No pasa nada, es solo... Es solo que...

Necesito una compañera para jugar.

Tiene razón, no tenemos más opciones.

Hemos hecho un pacto. Dijimos que nos apoyaríamos siempre.

Sí, y si Jerry estuviera aquí, diría:

"En efecto, Mahaki, hazlo por el pacto".

Hazlo por tus colegas, tía. Bueno, de acuerdo.

¿Eh? Jugaré.

¿De verdad? Sí, jugaré contigo,

pero dejadme ya tranquila. Qué adorable.

¿Por qué llevas todo el día diciendo que no?

Porque sí, ¿vale?

Pero no voy a romper el pacto, ¿verdad?

Entonces, ¿quieres? ¿Lo vamos a hacer?

Así es, lo haremos. Esto es del todo increíble.

Hemos llegado a un acuerdo.

Vaya... El equipo Mahaki vuelve.

¡Ja!

(Música acción)

(MEGAFONÍA) "Atención, Block Street, traigo una noticia de última hora".

Voy a unirme a los Volkov para el entreno local.

Ivanka y yo jugaremos y Vik será el entrenador.

"Eso es, los nuevos Block Street. El equipo Volkov.

Vamos en modo destrucción".

No literalmente, por destrucción me refiero a ganar,

pero en plan duro. Eso es, equipo Mahaki,

buena suerte, la vais a necesitar.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(Música acción)