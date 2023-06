# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

Vale, chicos.

He visto un vídeo de un jugador de fútbol antiquísimo

hablando de cuando era pequeño y, atentos,

pateó la pelota contra una pared día y noche durante tres años

para convertirse en el mejor. Buena historia de entrenamiento.

Sobre eso...

Eh, chico, ¿listo?

Venga, que vamos tarde.

-Sabes que las regionales son mañana, ¿verdad?

Sí, es que tengo... Eh... Fisio.

Tengo el hombro supertenso. ¿Por qué no lo has dicho?

Quería aguantarlo yo solo y no preocuparos, chicas.

Mi trabajo es preocuparme.

¿Y cuándo vas a entrenar? Es nuestra última sesión.

Lo sé, me uniré a vosotras luego.

Entrenad duro.

¿Va todo bien, chico? Sí. ¿Llevas mis cosas?

Gracias, tita, eres la mejor. Sí, aparco, te cambias

y me compro un batido. Sí.

(Música animada)

¡Domingos de diversión!

-¡Más bien de trampa! -¡Oh!

Deberíais participar en ese concurso de cocina,

¡"realible"!

Realmente increíble. Por cierto, Tiff,

no nos has dado la L de invitados para nuestra B.

-La lista de invitados para nuestra boda.

Ah, ya.

Ah... Nadie, solo yo, no traeré a nadie.

¿Una boda Steele-Stone sin invitados?

¡Hum! Siempre hay una primera vez.

-¿Seguro que no tienes un par de amigos que quieras traer?

Que no, o sea... Dos o tres.

No, o sea... ¿Uno?

Mis amigos están ocupados.

(AMBOS) ¿Va todo bien, cariño?

Sí. (AMBOS) Puedes contárnoslo.

En serio, estoy bien. (AMBOS) ¿Seguro, cariño?

Sí, o sea, dejadme en paz. ¡Eh! Oye, oye, ¿adónde vas, cariño?

Voy a... practicar mis habilidades con el Starcade 5 Billones.

Vale, ¿y con quién vas a ir?

Con nadie. O sea, necesito tiempo para mí.

(AMBOS) Te acercamos.

(Música)

Vale, ¿lista? Vamos.

(RESOPLA)

Venga.

(Música)

La última.

Vale.

(SUSURRA) Vamos, tú puedes, tú puedes.

(RESOPLA)

¿No habíamos dicho eso de que fallar estaba bien?

Lo sé, lo sé, pero es que es...

Molesta. Sí.

Lo entiendo, pero ¿y qué? (RESOPLA)

Recuerda, hay que ganar con el método Mahaki,

pasándolo bien, con deportividad, trabajo en equipo, todo eso.

Sí, ya, método Mahaki hasta el final.

Pero este entrenamiento ha sido penoso.

Se suponía que era un entrenamiento doble con Mikey.

Tengo una idea. Siete palabras: Vamos a jugar en Starcade 5 Billones.

¿Y qué hacemos allí? Entrenar.

Pero divirtiéndonos. Vale, me apunto.

(SORBE)

¡Ah!

¿Crees que lo haré bien en la prueba?

Sí.

¿Crees que seré mejor que papi? Sí.

Lo pillo.

(SORBE)

(Móvil)

Muchas gracias. Eres la mejor, tita.

Eh, chico, ¿ves esa señal de ahí?

Sí, alguien debería revisar su ortografía.

Es latín, merluzo. Significa "verdad y lealtad".

No sabía que hablaras latín. Hay muchas cosas que no sabes de mí,

chico, y que tus amigos no saben de ti.

(Música suave)

(Coche alejándose)

"Mahaki, no podía llamarte,

pero he hecho un gran descubrimiento.

He encontrado a alguien a quien destrozaron".

"Sí, jugué contra ellos, los Volkov.

Me hicieron morder el polvo, destrozaron mi mundo.

No he vuelto a jugar desde entonces, no puedo ni mirar una pista.

Esos dos hacen lo que sea para ganar".

"Intenté sacarle a qué se refería,

pero empezó a repetir la palabra 'Volkov' una y otra vez

durante 37 minutos, así que me fui.

Entre este y Jim del gym de Jim,

me preocupa el Equipo Mahaki, Mahaki.

Pensaba que jamás diría esto,

pero incluso me está preocupando Tiff.

Ten cuidado, Mahaki. Jerry fuera".

(Pitidos)

(Música)

Señores, atención, por favor.

(SUSPIRA)

Sois los mejores entre los mejores,

así que decir que esperamos grandes cosas

sería quedarse cortos.

(RESOPLA)

Permitidme empezar presentándoos al alumno de 12 curso,

futuro Bullfrog y actual poseedor de la beca,

Marky "Mágico" Mahoney.

(Aplausos)

Saludos, señora Blapper.

Yo tengo la beca para la cual vosotros vais a hacer la prueba

y sé exactamente cómo os sentís.

A veces puede ser duro y pensaréis que debéis rendiros.

No lo hagáis.

Yo seguí adelante, recibí la beca

y ahora lo estoy petando.

Estoy en el programa de preparación de los Bullfrogs

y del premio de artes.

Con trabajo duro podría jugar en primera.

Butterfield... me cambió la vida.

Pero solo hay una beca, así que nada de tomárselo a broma.

Tenéis que salir ahí fuera y dar todo lo que tengáis.

(Aplausos)

(Música tensión)

(Vítores)

¡Uh!

-¡No!

(A LA VEZ) ¡Oh!

Pero ¿qué haces? Lo siento, tío, ¿estás bien?

¿Qué estás haciendo? -Hemos perdido por tu culpa.

(Silbato)

Te has pasado, tío. -Bien hecho, colega.

-Vamos, traedlo aquí.

(Música animada)

(Pitidos)

Baja un poco el hombro.

Y no te olvides de respirar.

Genial, deberíamos entrenar siempre así, tía.

Eh...

Tú sigue entrenando lo de la precisión, ¿vale?

¿Estás entrenándome o qué, Prisha?

Tengo que hacer un poco de preparación.

(Música)

¿Prueba de habilidad? ¿De entrenadora a entrenador?

-Suena bien.

(Chispazo)

(Música suspense)

Es imposible ganar en esto. -No es imposible.

-¿Pero eso es legal?

-No hay reglas en contra. -Estoy segura de que sí.

-¿No te gustan los peluches?

-Me encantan. ¿A quién no?

Pero me gustan ganados, no robados.

-No he robado. -Básicamente sí.

-El objetivo era conseguir un peluche de la máquina, ¿no?

Y lo saqué de la máquina, ¿no es así? -Sí, bueno...

Pero es que... ¡Prisha!, ¿vienes?

Tenemos que hablar. En privado. -Conozco un lugar.

(Música suave)

Hola. Hola.

Parece que mi equipo no está muy contento conmigo.

¿Y eso? ¿Porque la has pifiado?

Básicamente, sí.

¿Saber cómo me llaman los del mío?

Marumana. Suena flipante. ¿Qué significa?

En mi idioma significa "relámpago".

¿Sabes cuántas veces la he pifiado jugando?

Ninguna, ¿porque eres maravilloso, mágico y un relámpago?

Ojalá, colega.

La he pifiado un montón de veces,

pero no me dieron el nombre por las pifias,

me lo dieron por volver a levantarme y esforzarme más por el equipo.

Tienes algo.

Podrías llegar lejos si trabajas duro y te esfuerzas.

¿Por dónde empiezo?

Borra la cara triste y sal ahí a jugar para tu equipo.

Nunca se sabe, quizás te den tu propio apodo.

Buena suerte. Gracias.

(Música)

(SUSPIRA) Las vistas son geniales.

-Sí, sí, raro.

Eh... Oye, Vik.

-¿Sí? ¿Qué querías decirme?

-Mira...

Yo no soy una persona esquiva.

-Si somos los mejores esquivadores, el equipo perfecto.

VPP, Viktor para Prisha.

-Ahí es donde voy a pararte, Vik,

Tú y yo, esto es divertido, vale, pero somos como tiza y queso.

-¿Qué quieres decir? -Distintas partes de la pista.

-¿Y? -Pues...

Que a mí me gustan las reglas y a ti romperlas.

-Están hechas para romperlas. -No, por eso son reglas.

-Prisha, me gustas.

-Y tú a mí.

Pero no podemos tener lo que sea esto.

Lo siento.

-¿Tiene que ser así?

-Sí... Sí. Debe serlo.

(Música triste)

(Pitidos, música juego)

¡Genial, mejor puntuación! Buena puntuación, Sas.

(SUSPIRA)

Vamos a ver cuánto dura.

¿Qué haces aquí? Hoy es el Juega Cuanto Puedas.

¿Y tú? También es ese día para mí.

(Música juego)

¿Aceptas el desafío?

A ver qué tienes.

(Música tensión)

(Música juego)

¡Ah! ¡No!

Mira, tu récord se ha destruido, como tu confianza.

(SORBE)

No me va a ganar, ni hoy ni mañana.

Oye, Iva, otro desafío.

¿O eres una gallina? Te estimas demasiado.

Tenerte miedo sería como un tigre que le tiene miedo a un perrito.

Demuéstralo. Tres rondas, tres partidas.

El ganador se lo lleva todo. Vas a perder.

Yo... no... voy... a perder.

(Música tranquila)

¿Estás listo?

(Silbato)

¡Vamos, vamos, vamos, corre!

-¡Adelante!

-¡Ah! ¡Oh!

(RÍE)

-¡Bien hecho, buen trabajo!

¡Ah!

(Silbato)

(RÍEN)

¡Buen trabajo! Venga, venid aquí.

(Música suspense)

Si digo vuestro nombre, pasáis a la entrevista final.

Jason Johnson, Billy Bronson,

Donald Donaldson, Sam Simpson,

George Georgopoulos y...

Mikey Mahaki.

Felicidades y gracias a todos los demás.

Ah... Disculpe, señora, ¿cuándo es la entrevista?

En una semana, con el comité de Butterfield.

Genial.

Creía que coincidiría con las regionales,

pero al final no. Hola, colega.

Hola. ¿Maharajá? Casi, es Marumana.

Lo pillo. Guay, Migi.

¿Qué es Migi? Tu nuevo nombre,

es otra forma de decir "relámpago" en mi idioma.

Qué pasada. Buena suerte en la entrevista, Migi.

Ah, gracias.

Migi y Marumana en el campo un día. Sería eléctrico.

¡Ah! Me gusta, porque ambos somos relámpagos.

No podrían pararnos.

Ya ves. Ya ves, ya ves.

Venga, ve a celebrarlo.

(SUSPIRA) Gracias por traerme.

O sea, voy a jugar un poco yo sola, lo cual me parece genial, o sea...

¿Estás segura? Totalmente.

¿No quieres que te acompañemos? -Somos los Dance Dance Dynamos.

(TARAREAN)

Gracias, o sea, pero no, gracias, necesito tiempo yo sola.

Ah, vale. -Vale.

-Te queremos.

-¿Deberíamos...? -Sí.

(Música juegos)

Mira, es Sole la solitaria, Sole la solitaria.

-Bienvenida al club de los rechazados.

-Oye, trae a tus amigos.

Ah, no, que no tienes.

(AMBAS) ¿Por qué estás tan sola?

(SUSPIRA)

Tú, aquí, ya.

¿Cuál es el plan, equipo? Voy a darle una lección.

Ese es el plan al que me apunto.

El vecino de mi primo tenía uno de esos.

No hay quien me gane, colega.

No soy tu colega, pero te voy a destrozar.

(Música suspense)

He visto peces con mejores manos.

Y yo palitos de pescado con más reflejos.

¡Auch!

¿El vecino de tu primo no tenía uno de estos?

Suerte de principiante.

(Continúa la música)

Voy a hundiros.

¿Jugando así?

¿Estamos jugando a air hockey? Porque parece que estás grogui.

Te enseñaré a hacerlo, colega. No soy tu colega.

(Timbre)

(Timbre)

(Campana)

Eso ha sentado bien. ¿Demasiado competitiva?

Soy la mejor, chúpate esa.

Estos son juegos de niños, no significan nada.

Handball, ahora.

¿Te ganas la vida contando chistes? ¿Un cómico?

-Me gustan los chistes. Tú eres un chiste.

Sal, te está saliendo esa expresión superintensa

de tener miedo a perder y no estar pasándotelo muy bien.

Tranquila, es divertido.

Pero que conste, voy a patearle el...

Sal, este no es el método Mahaki. Vamos a hacerlo.

(Música suspense)

"Mahaki, me preguntaba si recibiste mi mensaje y...

sigo esperando que muevas pieza en la partida de ajedrez.

No dejes colgado a tu colega, tío".

Oh, hermano, ojalá estuvieras aquí, tengo mucho de lo que hablar hablar.

Habla habla, Mahaki.

Tío, ¿qué estás haciendo aquí?

No puedo dejar colgado a un colega. ¿De verdad?

Tienes muchas cosas en la cabeza. Ya ves. ¿Cómo lo sabes?

Un colega sabe sus cosas de colega.

Espera, ¿tú... estás aquí de verdad?

Bueno, si aquí significa "en tu imaginación",

entonces sí, estoy aquí. Vaya.

¿Eso significa que no podemos hablar hablar?

Habla habla conmigo, tío.

Tío, todo esto de Butterfield es un dolor de cabeza.

A ver, estoy muy emocionado, pero no tanto porque he mentido

y ahora me siento culpable.

Tengo que ir a jugar un poco en el Starcade 5 Billones.

Bueno, Mahaki, si pudiera darte un consejo útil,

algo que hiciera desaparecer todos tus problemas y...

(Sorbo)

¿Eh?

Mikey, ¿con quién estás hablando? Oh, señores. Oh... Con nadie.

¿Qué pasa? Nada, aburridos planeando la boda,

ya sabes cómo es. No mucho, tengo 12 años.

¿Qué tal estás, tío, colega? Te noto algo distinto.

Oh, sí, he estado...

Nada, en realidad, ya sabéis, cosas de niños.

(AMBOS) Guay, guay, guay.

Oye, Mikey, ¿has hablado últimamente con Tiff por casualidad?

Pues no demasiado. ¿Está aquí? Sí, practicando un poco.

Genial, debería entrar. Oye, Mikey,

¿has notado alguna cosa extraña en Tiffany últimamente?

Ah... Pues creo que sí.

Sí. Bueno, en realidad no.

Sinceramente, no hablamos mucho estos días.

Bueno, me voy yendo, tíos.

Handball arcade, mola. Voy a darle una lección.

¿Qué tal el hombro? Ah... Bien, todo bien.

Salwa está muy intensa.

¿Recuerdas eso del método Mahaki? Sí.

Bueno, pues ella parece haberlo olvidado

y está en una intensa batalla contra Ivanka

que debe ganar a toda costa. O algo así.

¿Puedo hacer algo para ayudar? ¿Un poco de apoyo moral quizá?

(CANTA) "MAH...".

Sin cantar. A jugar.

(Música tensión)

¿Vas a quedarte ahí? Soy la árbitra, o sea,

es donde se queda el árbitro. ¿No te gusta? Vete. A jugar.

(Música tensión)

Dale caña, tía. Vas a perder.

Y solo estoy empezando.

(Crujido)

(Música tensión)

¿Pelota?

Otra.

(Música acción)

Si no puedes conmigo ahora, nunca pasarás las regionales.

Todavía no has ganado.

Nunca tendrás lo necesario para ganarnos.

No sabes a quién te enfrentas. Vaya, dejadlo en la pista, chicas.

Sí, Salwa, calma.

Este no es el método.

(Música juego)

MAH, AKI, método Mahaki

MAH, AKI, método Mahaki.

(CANTAN EN INGLÉS)

Vamos.

(CANTAN EN INGLÉS)

Tú ganas.

El juego no ha terminado, no puedes rendirte.

Qué pena. No, voy a derrotarte aquí y ahora.

Guárdatelo para las regionales. Tú ganas.

¿En serio te rindes? Sí.

-¡No!

(Música tensión)

(Música juegos)

¿Papás?

¡Vaya, ha sido intenso! -¿Todo bien, gatitos?

-¿Por qué nos da la sensación de que no va todo bien, gatitos?

-Pobre peluche, seguro que no se esperaba ese... ¡Ah!

(RÍE)

Cuando Jayden y yo tenemos problemillas,

que no es común, nos gusta hablarlo, o sea...

-Sí, hablarlo, o sea. No es momento para hablarlo, o sea.

Siempre es un buen momento para hablarlo, o sea.

-¿Y sabéis qué es lo que siempre ayuda después de haberlo hablado?

(AMBOS) Aros de cebolla.

Papás, o sea, no, o sea...

(AMBOS) ¿Batidos gratis?

En serio, parad ya, papás.

(AMBOS) ¿Batidos gratis ilimitados?

Suena bien. Nos apuntamos.

(RÍE) ¿Eh?

(Música)

Tiff, cariño. -Tiff, cariño.

Papás, sois superpesados, o sea, en serio.

Vale, hora de ponerse serios. ¿A ti qué te pasa?

Nada, es que hay muchas cosas y...

Estos chicos podrían venir a la boda. No.

¿Por qué estás evitando lo de las invitaciones?

-Mira, si lo de las invis te parece un rollazo,

dínoslo y dejamos el rollazo.

Papis, no es que no esté orgullosa de vosotros,

o sea, estoy superorgullosa,

pero es que yo no hago eso de tener amigos, o sea...

(SUSPIRA) Vamos a por aros de cebolla.

(Música)

(Crujidos)

(Música tensión)

Eso de antes fue bastante intenso. Súper.

¿Llevan así todo el rato? Prácticamente.

Ojalá no hubieras tenido que ir al fisio, la verdad.

Ya, pienso igual.

Bueno, señores, así que vais a dar el "sí, quiero".

La hora de los "sí, quiero", así es.

Por cierto, hablando del tema, nos gustaría invitaros a todos

al gran día, ¿verdad, JJ? -Totalmente, BB.

Papás, ¿estáis yendo en serio?

Bueno, es nuestra boda, ¿verdad, cariño?

Superguay, señores, con invitaciones.

(RÍE)

-Sí, sí, me apunto. Ah, guay, voy a una cada finde.

Genial. -Ese día no podemos.

-Oh, aún lo hemos dicho el día. -Aun así, no podemos.

-Vale, bueno...

(CARRASPEA) Tiff os dará las invitaciones, ¿verdad, cariño?

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Ah!

(AMBOS) ¡Ah!

Ups.

¡Me ha caído en el ojo! -Ah.

(Música)

(SUSPIRA) Perdón por lo del batido.

No me gustó lo que hicisteis y no me ha gustado lo que he hecho,

así que estamos en paz, ¿vale?

¿Estás disculpándote? Sí.

Nosotros también lo sentimos, o sea...

-Oh, vale.

(Música)

Menudo descubrimiento hoy, Jerry, tío.

He estado alejado del ajedrez y del teléfono.

Me esforzaré un poco más.

Posdata: Ha sido bueno verte hoy. Más o menos.

Ya te lo explicaré. Adiós.

(RESOPLA)

Dejo a mi equipo solo medio día y acaba yendo todo de culo.

De pera. Pero las peras son graciosas.

Por eso mismo. Oh, vale.

Hasta he comido aros de cebolla y hemos hablado hablado.

Me encantan los aros de cebolla.

¿Te fue bien en Butterfield? Sí, papi.

Ojalá me vaya bien en la entrevista.

Te irá bien, estás brillante.

Sí, llevo todo el día así,

pero he tenido que ocultar la vibración

y eso la ha apagado un poco.

Vibra cuanto quieras, hijo.

(AMBOS) Vas, vas.

Butterfield está chulísimo.

Arenisca, pasillos enormes, salas ovales chulísimas...

La educación no va de salas ovales. Lo sé.

Mi escuela no tenía. Ni biblioteca...

A veces ni profesores.

La aproveché al máximo, saqué nota para la uni.

Pero no abandonaste el sueño del fútbol.

De momento.

Yo quiero seguir el sueño del fútbol, papi,

pero también quiero ganar las regionales mañana.

Lo harás, hijo.

No importa lo que pase,

serás el doble de hombre de lo que yo sea.

Pero tú eres un papi superguay, papi.

Eso dice mucho de ti.

¡Oh! Se me había olvidado, Butterfield envió un mensaje.

La entrevista pasa a mañana.