Howie, el héroe del handball

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Aullidos lejanos)

(Música suspense)

(Aullidos)

(Música suspense)

¡Mikey! ¡Mahaki!

¡Mikey! ¡Mahaki!

¡Mikey! ¿Eh?

¿Soñando despierto otra vez?

Sí, tengo una imaginación hiperactiva.

Ya te digo, Mahaki.

¿Me repites la pregunta?

¿Te has decidido de una vez? ¿Sobre qué?

Sobre sustituir a Salwa en el Sasi-Wests-Hat.

Ah.

No, no estoy seguro.

Todavía puedo entrar.

Solo tengo que ganar la batalla de Block Street.

Sí, pero no puedes entrenar en el colegio.

Tus posibilidades de estar entre los tres mejores

bajan dramáticamente.

Salwa puede ser de los tres mejores con los ojos cerrados.

Gracias.

Y con una mano atada a la espalda. Gracias.

Y a la pata coja.

Lo pillo, pero, Mahaki,

eres un potro salvaje.

Tío, está muy bien que pienses que soy todo eso,

y una bolsa de patatas y un caballo,

pero ni soy una patata ni tampoco un caballo.

(Timbre)

Y encima llegamos tarde.

# Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee. # Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee. #

Probando, probando. Probando el micrófono.

No escucho nada. Debería funcionar.

-¿Habéis probado el cable azul?

Cállate, Mustafy.

Es Mustafá. Ya lo sé.

No tienes cultura.

Vale, eso es ofensivo.

Tengo dos padres y patrocinamos a niños africanos,

armenios y afganis.

Es afgano.

Afgani es la moneda.

-¿En serio? Pues no sabía eso.

Pues yo sí.

Solo te estaba poniendo a prueba...

Tú ganas, así que enhorabuena.

Señora Crapper, el altavoz no funciona.

Perdón.

(Música suave)

Muy bien, Block Street, ¿estamos todos?

Silencio, por favor.

Un poco de silencio.

El rugby es un juego que puede enseñarnos muchas cosas

sobre el juego de la vida.

Hoy os darán una clase de sabiduría

nuestros cuatro inspiradores, talentosos, atléticos,

masculinos, musculosos y modernos gladiadores.

(Música animada)

Me encanta la canción. Gracias, señora Craper.

-Es Crapper.

-¿Crapper? Fallo mío.

Bien. Hola niños, ¿cómo estáis?

Me llamo Connor McCaan y soy el capitán de los Bullfrogs.

Me gustan las pizzas de pepperoni, las flexiones

y llevarme al límite.

(SE ESFUERZA)

Sí. Un aplauso por eso.

(Aplausos)

Hoy estoy aquí para presentaros a unas personas muy importantes.

En primer lugar tenemos a Brandon Graham.

(Aplausos)

Es nuestro extremo.

Es nuestro goleador

y también el líder del grupo de la Iglesia.

El siguiente es, probablemente,

el hombre más inspirador que vais a conocer hoy.

Él es Jack.

(Aplausos)

¿Vamos a hacer eso cada vez?

¿Vamos a hacer eso...?

Vale, vale.

Él es Jack.

Antes de la Liga, estaba en la cárcel.

Era miembro de bandas callejeras

y vivía en suburbios.

-Tranquilos, chicos. Las bandas son un rollo.

Ahora juego a las damas en mi tiempo libre.

(Aplausos)

(RÍE)

Bien. Por último, nuestro nuevo fichaje.

Está macizo, pero no es llamativo.

¡Daddy O!

(Aplausos)

Ya tengo ganas de golpear los sacos.

Un saludo a mi hijo Mikey.

Es nuevo en el colegio.

Hola, papi. Hola, Mikey.

No sabía que hoy vendrías al cole.

Me he enterado hace 30 minutos.

Ah, lo pillo. A tope.

De tal palo, tal astilla, ¿verdad?

Tu padre es un máquina.

Es muy bueno.

Vale, ahora vamos hacer el grito de guerra de los Bullfrog.

¿Quién se lo sabe?

Manos arriba.

Para los que no se lo sepan,

hay un par por allí, lo tenéis en la pantalla.

Ahí lo tenéis.

¿Con qué empezamos?

Empezamos por el...

(CANTAN UNA HAKA)

-¡Sí! ¡Eso es!

Bien hecho, niños.

Bien hecho. Todo suyo, señora Crapper.

-Formad una cola enorme en el fondo para inscribiros en el entreno.

(GRITAN) ¡Ah!

(Timbre)

(Música suave)

Salwa, ¿salchicha?

Soy vegetariana.

También hay tofu. Preferiría comer carne.

(Música suave)

Yo me encargo de la salsa.

-No se preocupe. -No, me encanta ayudar.

Hablando de carne, cógeme una salchicha.

Barbacoa, tomate y mostaza, por favor.

Eh, ¿a dónde vas? De investigación.

Hola, hijo. Papi.

Él es Connor McCaan.

-Hola, colega.

Un placer, señor McCaan.

¡Oh! ¡Estás fuerte!

-Hola, Mikey.

Hola, señorita Crapper.

¿Qué quieres que te ponga?

Mm... Para mí dos, por favor, con cebolla y salsa de tomate.

¿Qué queso hay? Solo cheddar.

Vaya.

Y uno para Jerry, salsa de tomate, barbacoa y mostaza.

¡Allá voy!

-No me habías dicho que tu padre jugaba en los Bullfrogs, Mikey.

Eh, no ha salido el tema.

(Música suave)

Eliminado.

Salwa, ¿quieres jugar?

Uh, es verdad. No puedes.

¿Qué has dicho? Lo que has oído.

Solo porque no puedas jugar,

no tienes que aguarnos la fiesta al resto.

¿Como tú conmigo?

No sé de qué estás hablando, o sea...

Pagarás por ello.

Quizá lo haga el día que tú puedas jugar,

o sea, nunca.

(Trueno)

Te has manchado de salsa, seño.

(Trueno)

A mi despacho. Ahora.

(Música)

(Música suspense)

¿Oyes algo?

Parece estar andando de un lado a otro.

P-A-S-A-R.

Pasar.

En la vida tenemos que pasar exámenes,

pasar página, pasar el tiempo

o pasar el rato.

Y yo ya no pienso pasar por alto más gamberradas.

Creía que sería suficiente

prohibirte jugar al handball en el colegio,

pero está claro que me equivocaba.

Salwa Zara, desde este momento,

no solo tienes prohibido jugar al handball en el colegio,

sino que te prohíbo participar en el Sasi-Wests-Hat.

¡Pero seño, no puede!

Acabo de hacerlo.

Ya íbamos a...

Largaos. Sí.

(Música suave)

Me siento mal por ti, Salwa.

Yo también.

Mahaki, el torneo te necesita,

más que nunca.

Paso del torneo.

Primero Tiffany me hackea y ahora esto.

Crapper cree que es buena, pero es una bakleue.

¿Qué es eso? Baklaba.

¿Eso es malo? Supongo que sí.

Necesitamos pruebas.

Si las conseguimos, podré jugar.

(Música animada)

¡Ah!

-Vamos a intentar golpear el objetivo, ¿vale?

Te toca.

Tengo epicondilitis, o sea...

Tú.

¿Te echo una mano?

Puedo hacerlo solo, Mahaki.

(Música suspense)

No hay excusas. Me gusta.

Gracias, Mahaki sénior.

Muy bien, tío. Lo has destrozado.

Y te sientes muy bien.

Buen golpe, rarito. (RÍEN)

¿Por qué no te metes conmigo?

Uh, qué asustada estoy, rarita.

¿Solo conoces ese insulto? Claro que no.

Claro que sí. ¿Estás nerviosa por alguna cosa?

¿Te sientes culpable? Pues no.

O sea, ¿por qué razón?

Porque has hecho como si yo enviara el vídeo.

¿Por qué haría yo eso?

Sí, ¿por qué iba a hacerlo?

Porque sabe que perdería contra mí.

Juegas muy bien. Lance.

Buena teoría, pero tú eres la que está en problemas,

así que la culpable eres tú.

Hay mucha tensión en el aire en este momento.

Es como si fueran dos superheroínas

enviándose rayos láser la una a la otra.

Todos atentos.

(Música suspense)

¿Veis?

Ojos con rayos láser.

Vale, acercaos.

Ha estado bien.

En mi carrera hay veces que tengo ganas de rendirme,

lesiones, sanciones,

pero cuando las cosas van mal pienso en mi familia,

en mi cultura.

¿En quién pienso, hijo? Maui.

Maui dice: "Kia kaha".

Significa mantenerse fuerte.

Si nos estancamos, hay que seguir adelante.

Eso ha sido muy inspirador, señor Mahaki.

Me encanta Maui

y esa película sobre la chica, el agua y las canciones

es mi película favorita.

Gracias.

Vale, vamos allá.

A la de tres decimos equipo.

Uno, dos, tres. (TODOS) ¡Equipo!

-Dispara. Soy yo.

(GRUÑE)

Por favor, Kevin. (GRUÑE)

Porfa, porfa. (GRUÑE)

Porfa, porfa, con una cerveza biónica encima.

(GRUÑE)

(Música animada)

Bueno, bueno, bueno.

¿Quién es la chica? Es una amiga nuestra.

Ah, Salwa Zara,

la infame fugitiva telefónica de 10 años

a quien le gusta el handball, las artes marciales mixtas

y el color rosa.

No me gusta el rosa. Es muy feo.

Odio el rosa.

Creo que la señorita protesta demasiado.

Recientemente expulsada del Sasi-Wests-Hat.

¿Sasi-Wests qué?

El torneo de handball, imbécil.

En realidad lo sabía.

Solo estaba preguntando

por si alguno de vosotros lo había olvidado.

Siempre pienso en los demás.

Esa es una de mis grandes cualidades.

Y mi sonrisa atrevida.

¿Has rastreado la publicación?

¿Es la tierra plana? No.

Pues ahí tienes tu respuesta.

Dijiste que lo harías.

Sí, pero estos chicos malos han llegado hoy

y me han distraído.

¿Entonces puedes demostrar que Tiffany mandó el vídeo

de Crapper bailando?

¿Es la tierra redonda?

Creía que eras inteligente.

Dadme un segundo.

¿Y bien?

Oh, perdona. Hablaba con mi madre.

¿Qué has preguntado?

¿Cuándo vas a demostrar que Tiffany me ha hackeado?

Ah... Mañana.

Ahora, volad lejos, pequeñines.

¡Al colegio!

Volad, volad.

(Música suave)

Llegáis tarde.

Lo siento mucho, seño.

Me dolían las piernas, pero Mikey y Salwa me han ayudado.

De acuerdo.

Coged un libro y a leer. Gracias, seño.

(Música suave)

¿Te duelen las piernas de verdad?

No, pero era mejor que hablar de parálisis cerebral.

Qué malo eres.

No tanto como tú en el torneo, Mahaki.

Y por malo me refiero a bueno.

¿Salwa?

Démosle un poco de espacio.

Bien. Voy a leer algo de historia romana.

Ah, sí.

La historia del Coliseo Romano es realmente fascinante.

(Música suave)

Mahaki. Sí.

Quedamos en la Sala del Silencio en cinco minutos.

Vale.

(Música suave)

(Pájaros)

Qué tranquilidad.

¿Qué me querías decir antes?

¿Recuerdas lo que ha dicho Bahaki sénior sobre Maui?

Sí, Maui es increíble. Así es.

Hoy he hecho un gran descubrimiento al respecto.

Maui tenía un hijo. ¿En serio?

Está en Internet.

Entonces era verdad.

Em, claro.

Bueno, el hijo de Maui se llamaba Howie

y era un héroe del handball.

¡Venga ya!

En serio.

Cierra los ojos, Mikey,

y sumérgete en la leyenda de Howie.

(Triángulo)

# Yakalaka. Yakalaka. Yakalaka... #

(OFF) "Bienvenidos a la tierra de Howie.

Howie era el hijo de Maui".

Hola, Maui. Hola, Howie.

"Maui estaba cansado de que los días fueran tan cortos,

así que habló con el Sol y le dijo que fuera más lento".

Eh, sol, ¿podrías ir más lento para que los días sean más largos?

-Estoy ardiendo, pero claro.

"Con los días más largos, Howie dijo: 'Hay demasiadas horas de luz.

Ojalá pudiera jugar a un juego guay'.".

Coge una estrella y conviértela en una pelota,

eso está guay,

pero no cojas esa porque necesitamos su luz.

"Howie esperó a la noche

y cogió una estrella con el gancho de Maui.

Howie le dijo a la estrella".

"Hola, estrella. ¿Te conviertes en una pelota?".

Vale.

"La estrella se encogió al tamaño de una pelota.

A la mañana siguiente

Howie estaba listo para jugar a handball, pero...".

No reboto. Necesitas goma.

"Exacto.

Entonces Howie fue en canoa hasta la isla de Goma".

Esto es estúpido. No, esto es teatro.

"Howie cogió un poco de goma

y la envolvió alrededor de la estrella".

¡Ahora rebota!

"Y esa fue la primera vez que se jugó al handball.

El padre de Howie, Maui, estaba muy orgulloso".

Estoy muy orgulloso.

"Y Howie ganó el primer torneo de handball.

Así es como se convirtió en Howie, el héroe del handball".

(Triángulo)

¿Lo ves, Mahaki?

LLevas el handball en la sangre.

Pero no tengo talento.

Pero con entrenamiento tendrás posibilidades reales.

Esta leyenda de Howie, ¿es real?

Claro que sí, Mahaki.

(Música animada)

¿Qué estás leyendo?

La historia del samurái.

Eh, el hermano de Jerry lo conseguirá.

Y si no, no juego.

Es solo un juego.

No puedes hacer algo tan malo y salir de rositas.

Si me pierdo el torneo porque Tiffany es una mentirosa,

no será justo

y la vida debe ser justa.

Hay que ser honestos.

¿Eso es del libro del samurái? Sí.

Bueno, en mi libro he aprendido

que el Coliseo está hecho de piedra y de cemento.

Vale, no es tan relevante como lo tuyo.

(Música)

Me emocioné mucho, pero al final no era Elvis.

Solo era Rocco, del Sergo. (RÍE)

Habría estado bien que fuera Elvis,

pero entonces habría sido zombi Elvis.

Porque está muerto. (RÍE)

-Bien, a ver. Tengo el pack familiar de pollo y chalota.

-Ajo. -Para mí.

-Pack familiar con calamares y ajo.

-Para mí.

-Y un pack familiar con falafel y ajo.

-Para mí también.

-Entrenando duro, ¿no? -Muy duro. Tengo que ser titular.

-Y un par de wraps.

De nada.

Gracias por venir a Chicken Billy.

No seas gili.

Es nuestro eslogan.

Que aproveche, gracias. -Gracias.

¿Cómo te ha ido el día? Bien.

Estoy pensando en apuntarme al torneo de handball.

Sí, pero no estoy seguro.

Jerry me ha contado la historia de Howie, el héroe del handball.

Howie, el hijo de Maui.

¿Qué te ha dicho?

Ya sabes, la leyenda.

Coge unas estrellas, las pone goma y crea la primera pelota.

Estaría bien ser como él.

Oye, hijo...

-¿Ese torneo va a hacer que te muevas?

Sí.

¿Y que juegues con tus amigos? Claro.

¿Algo así como espíritu competitivo?

Sí

y así, si los matones se salen con la suya,

me podré asegurar de hacer justicia.

¡Al estilo samurái!

Si Howie te ayuda a jugar,

Howie se tiene que quedar. ¿Verdad, tita?

(AMBOS) Sí.

(Música animada)

(Alarma)

¡No puede ser cierto!