La chica con la sudadera de handball

# Llega un nuevo día, # hay que demostrar

# todo el status # que el handball va a ganar.

# Si el partido se empieza a complicar,

# Mahaki te va a ayudar.

# ¿Queréis jugar a handball? # Todo lo vais a tener que dar.

# C'mon!

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que pensar sin dudar.

# Si queréis jugar a handball, # tendréis que jugar hardball. #

(Música)

(TARAREA) Pa pa pa sirap.

(A LA VEZ) Pa pa pa sirap.

(Reventón)

Oh.

Otra vez.

(Música)

Pues, vale.

Eh, tita,

¿vas a llegar tarde al concurso de coches?

¿Cuántas ruedas crees que he cambiado en mi vida?

¿Unas 20? Unas 20 000.

Perfecto,

¿entonces no necesitas ayuda?

Gracias, pero podría hacerlo con los ojos cerrados.

En realidad no sé cambiar una rueda,

me parecía bien ofrecer mi ayuda.

Lo pondré en mi lista de cosas por aprender.

(Gritos)

(A LA VEZ) ¡Yuju!

(Claxon)

Te adoran, ¿eh?

Deberían, ese coche lo he montado yo.

¿Cuántos bólidos has montado?

Adivina.

¿Unos 20 000?

No, chico, 20.

Vaya, casi.

Mahaki,

cada segundo que pasemos aquí es tiempo que perdemos

para encontrar a Z-Pop. Relax, tío.

¿Por qué queréis aprender a jugar al handball con una niña

que sale en un vídeo?

Puede enseñarle a Mahaki cosas que nosotros no.

¿A qué? ¿A ponerse un nombre rarito?

Bien visto.

¿No has oído hablar de Gary Garrison?

Sí, ese tío es una leyenda.

¿Gary qué? El campeón del Mundo de handball.

¿Hay un Campeonato Mundial? (ASIENTE) Mm, mm.

Podrías ser el campeón del Mundo algún día.

Gracias, tío.

Bueno, ¿qué tiene que ver Gary Garrison con Z-Pop?

Fue su alumna estrella.

Dudo que Z-Pop sea su nombre real.

Nunca digas nunca.

No puedo imaginarme a sus padres cuando nació decir:

"Eh, nuestro bebé es precioso, se llamará Jenny".

No, Clarice. No, Scout mejor.

¿Natasha?

Lo tengo, Z-Pop. ¡Sí!

(RÍE) Hacedme caso,

sea su nombre o no Z-Pop, es el oráculo del handball.

Uf.

¿Tu padre está haciendo lo que creo que está haciendo?

Creo que Mahaki sénior está levantando el bólido

con sus propias manos.

Mi comida te está poniendo fuerte. Sí, eh...

Oh, es como un superhéroe.

Eh, papi, ¿eres un superhéroe?

No, hijo, estoy entrenando el abdomen.

Ah.

Solo está entrenando el abdomen. Ah.

(HACE ESFUERZOS) Ya.

Pero...

Me parece que Mahaki sénior está levantando el bólido

con una sola mano.

(RÍE)

Tío, tiene que ser un superhéroe.

Papi, ¿seguro que no eres un superhéroe?

No, es el abdomen, hijo.

Es el abdomen otra vez.

Ya.

-Listo.

Vamos a por Z-Pop.

(Música)

Os recogemos al atardecer.

Buena suerte, tita, ojalá consigas el oro.

Hay una primera vez para todo, hijo.

Así es.

Bueno,

¿cómo la encontramos?

No sé qué aspecto tiene,

solo sé esto.

Ah, qué friki.

Lleva esto en la sudadera.

Si encontramos el símbolo, encontraremos a Z-Pop.

Hola, niños.

Hola señor y señor Steele & Stone,

¿qué les trae por la playa?

Ya sabes, la arena. -El surf.

-Que Tiffany busca al escurridizo oráculo del handball.

Papás. Oh, perdón.

Se suponía que era algo supersecreto, o sea.

¿También buscáis a Z-Pop?

Puede.

¿Por qué quieres entrenar con ella?

¿Entrenar? Para nada, pero estará en la competición.

¿Competición?

Va a jugar el Sasi-Wests-Hat.

Es, seguramente, mi mejor amenaza, sin ofender, Mikey.

No vendas la piel del oso.

Me encantan los osos y me encanta vender.

Bueno, no cojas el dinero antes de haberlo vendido.

Ah, no creo que eso sea un dicho.

Oh, un poco de competición sana. -No tiene nada de malo.

Vale, bueno, creo que deberíamos seguir buscando.

-Oh, ¿podemos comernos un helado?

-Oh, creí que nunca lo dirías. (HABLAN A LA VEZ)

Ahora os alcanzó. (A LA VEZ) Vale.

(Música)

¿Crees que Z-Pop te va a enseñar a jugar?

Ni lo sueñes. Podemos hacer equipo para buscarla.

Ni hablar.

Por una vez estamos de acuerdo.

Adiós por ahora.

Ojalá tuviera un botón para apagarla.

(Música)

No pienso preguntarles. Ni yo.

Yo tampoco, parecen duros.

Tú eres más dura que una carne pasada.

No. Sí.

No. Es verdad.

No. Pues vale.

Piedra, papel o tijeras.

Os aviso, nunca he perdido a piedra, papel o tijeras.

Vale.

(A LA VEZ) Piedra papel o tijeras. ¡Ya!

¿Cómo? (RÍE)

La piedra siempre gana.

Vaya.

Oh.

¿Crees que lo conseguirá?

Lo tiene controlado.

(Música tensión)

Hola, ah...,

chicos, por alguna casualidad no conoceréis a Z-Pop, ¿no?

Venga. -Fuera de aquí.

-Fuera de aquí. Oh, no.

Vamos, fuera.

Esto no pinta bien.

Fuera de aquí, vamos. -Fuera.

(HACE ESFUERZOS) Ah, ah.

¿Y bien?

Sería poco caballeroso por mi parte repetirlo.

¿No saben dónde está? No.

¿Jerry?

(Música)

Mirad.

Pobre niño.

Eso es lo peor.

Eso, no, seguidme.

(Música)

Os aseguro que ha venido por aquí.

Tío, ya está.

Echemos otro vistazo.

Necesito comer patatas.

No hay tiempo para patatas. Están muy ricas.

No tenemos tiempo. Pero si ya estamos en la puerta.

¿Qué parte de no hay tiempo para patatas no has entendido?

Que sí, pero mirad.

(Música)

Eres un genio, Mahaki. ¿Qué?

Si lo he visto yo.

¿Entonces podemos comer patatas?

Sí, así es, Mahaki,

así es.

¿Qué os pongo?

Ah, patatas, por favor. Con sal de pollo.

¿No eras vegetariana? No lleva pollo.

Claro que lleva, es sal de pollo.

No, solo lleva hierbas y especias.

¿La queréis o no?

Por favor.

(Música)

¿Conoce por casualidad a Z-Pop?

¿Qué?

¿Conoce por casualidad a Z-Pop?

¿Has dicho lo que creo que has dicho?

¿Si conoce a Z-Pop? Sí.

Entonces he dicho lo que cree que he dicho.

¿Qué estás tratando de decirme?

¿Conoce por casualidad a Z-Pop?

Lo siento, hijo, ya he hablado demasiado.

¿Hay alguien que pueda decirnos algo más?

¿Quién pregunta?

(Música)

Te pregunto a ti.

¿A mí?

Sí, a ti.

Ah, perdón, estaba pensando en las patatas.

¿Qué queréis de Z-Pop? ¿La conoces?

¿Y si te digo que sí?

Mi amigo es un jugador con talento,

quiere aprender de ella,

¿sabes decirnos dónde está? Sí,

pero tendréis que sobornarme. No importa el precio,

estamos dispuestos.

Hablar es fácil, amigo.

Soy un hombre de palabra.

¿Seguro? No te va a gustar.

Ve al grano ya, colega.

Un batido de chocolate y unas patatas grandes

y os diré lo que queráis.

¿Solo eso?

Solo eso.

Un batido de chocolate y patatas grandes, por favor.

(Música suspense)

Seguidme, ni una palabra.

¿Hemos llegado ya?

He dicho ni una palabra, ¿y qué ha sido eso?

Tres palabras. Bingo.

¿Esto es un atajo o el camino largo?

¿Qué ha sido eso? Muchas palabras.

Última oportunidad.

-Veo que habéis pasado la prueba.

¿Puedo hablar? Adelante.

Guay.

No ha sido una prueba muy dura, pero hay que andar mucho.

Déjame adivinar,

¿vienes a nadar con tu mami? (RÍEN)

Tita y papi en realidad. Qué mono.

¿Has traído los manguitos? No tengo manguitos.

Demasiado bueno para manguitos, ¿eh?

No, pero soy un nadador muy competente.

Esto no es lugar para forasteros, niño.

-Sí, largo de aquí.

A ver, no quiero problemas, solo quiero aprender.

Mi colega aquí dice que Z-Pop es la mejor.

Y tiene razón.

Así que solo os estoy pidiendo respetuosamente que me dejéis pasar.

Buenos modales.

Guay.

-Solo jugadores.

Lo siento.

Aprende lo que puedas.

Mm...

(Música)

¡Recórcholis!

(Continúa la música)

Guay.

Bienvenido a la jungla.

-Tenemos un novato.

-¿Ha pasado la prueba?

-Está aquí, ¿no?

Lo siento, Z-Pop, lo siento mucho.

Sí, gracias por reunirte conmigo, soy Mikey.

Este lugar es chulísimo.

Bien, ¿quieres jugar?

Voy a ir al Sasi-Wests-Hat. Ya somos dos, amigo,

pero aquí lo llamamos Sasi.

Sé que nos enfrentaremos pronto,

pero sería genial poder aprender un par de trucos

de una experta del handball. Me parece guay.

¿En serio? Guay como un pepino en Laponia.

¿Dónde está eso? La casa de Santa Claus.

Vaya.

Te explico cómo funciona.

Como los dos vamos al Sasi me servirás de calentamiento.

Tengo que practicar precisión. Tú y todos.

Bien, voy a calentar.

Listo.

(Música)

Jugaremos a la antigua,

sin florituras ni adornos,

al mejor de cinco, ¿lo pilla? Al vuelo.

Pero, bueno, me gusta este chico.

(RÍEN)

(Música)

A ver de qué eres capaz. (A LA VEZ) ¡Sí!

Eso, vamos.

-Vamos.

Eso.

Espero que esté listo.

Es ahora o nunca.

(TODOS) ¡Z-Pop, Z-Pop, Z-Pop!

-¡Vamos, tú puedes!

-¡Machácalo!

-A por él.

-Enséñale quién eres. -Muy bien.

-Vamos, sigue así.

-Ya es tuyo.

-Vamos. -Sí.

(A LA VEZ) Vamos, vamos, vamos.

-Eso es.

-No dejes que te gane. -Oh, qué lástima.

Bueno golpe, Mahaki.

Muy bien jugado.

-Buen comienzo, tienes más precisión de la que crees.

Gracias, he estado entrenando duro.

Mis entrenadores son la bomba.

Hay poco ruido aquí.

Me gusta así, así puedo concentrarme.

Veamos cómo juegas con un poco de distracción.

(Música suspense)

Ruido en la jungla.

(TODOS) ¡Z-Pop, Z-Pop, Z-Pop!

-Vamos, vamos.

-¡Sí!

(TODOS) -Sí, muy bien. Guau.

Es buena.

(GRITAN) ¡Sí! -Bravo.

-Vamos allá, sí.

(TODOS) ¡Z-Pop, Z-Pop, Z-Pop!

-Tú puedes.

(TODOS) ¡Bien, vamos, continúa!

El ruido le molesta mucho.

Vamos, Mahaki, concéntrate.

¡Sigue así! -Sigue así.

(Música acción)

(TODOS) ¡Sí! Uh, eso es.

Es muy buena, tío.

(TODOS) ¡Vamos!

¡Uh, sí!

-Madre mía.

-Ha sido genial.

-Bravo. -Ya lo creo.

Ah.

Se te da muy bien el handball, ¿eh?

Se me da muy bien, Mikey.

Mira, es más fácil cuando estás en una burbuja.

La próxima vez usa a las masas, úsalas.

-"Eadie, cariño, vámonos,

la abuela y yo estamos en doble fila".

-Perdón, mami, ya voy.

-Clase de claqué, me tengo que ir.

(Música)

Se me da muy bien perder, ¿eh?

De los errores se aprende, Mahaki.

Jerry tiene razón,

te viene bien.

Mahaki,

el ruido de la gente te ha distraído.

Pues sí.

Mahaki,

ya no hay nada más que Salwa y yo podamos enseñarte.

¿Me vais a abandonar? No.

¿Seguro? Nunca.

¿Pero seguro seguro? No, Mahaki,

no te abandonaremos.

Ah, ya.

Tenemos que seguir poniéndote a prueba

y debes aprender de otros maestros,

pero al final eres tú quien da el último paso.

Suena un poco intenso.

Estas cosas pasan por alguna razón. Si tú lo dices...

¿Podemos ir a por patatas? Pues claro.

Perdone, ¿nos puede dar nuestras patatas?

¿Qué? Las patatas con sal de pollo.

Las he tirado.

Las acaba de hacer.

Las hice hace cinco horas.

¿Cinco horas?

Ah.

Tengo mucha hambre.

(Música)

Sé que puede parecer que estoy un poco obsesionado

y todo eso, pero sigo pensando en las patatas.

En serio, llevo sin comer desde el desayuno,

tengo mucha hambre.

Me estaba imaginando que toda la arena eran patatas

y que yo era un cangrejo pequeño que se las comía.

Eh. (TODOS) ¡Eh!

Qué bien, tita.

Enhorabuena, tita Mahaki.

¡Guay!

Os hemos comprado "fesh and chips". Me has leído la mente, papi.

¿Qué habéis comprado? "Fesh and chips".

¿El qué?

"Fesh and chips".

(RÍE)

En realidad se dice "fish and chips", Mahaki sénior.

¿Os estáis riendo de mí?

Yo creo que sí.

Pues más "fesh and chips" para mí entonces.

(RÍE)

Qué ricas están.

Mm...

-¿Por qué no vas con ellos?

No me va mucho la playa.

Sí, yo odio la arena, se te mete en los pantalones.

-Sí. Sí.

¿Quieres más patatas?

Sí.

Ah, qué bien que hayas ganado, tita.

Es una superestrella de los bólidos. -Ah.

Ojalá yo lo fuera del handball.

Lo serás.

¿Cómo te ha ido el día?

Me ha ganado Z-Pop, muy mal.

¿Eh? -¿Qué?

Se llama así

y también Ibi.

Da igual, ha sido un día raro.

Nunca ganaré el Sasi-Wests-Hat.

Quizás me retire.

¿Ves esto? Sí,

un premio precioso. 20 años lo llevo intentando.

Eso es el doble de mi vida. Sí.

Bien las mates, chico. Gracias, papi.

Todos los años monto mi bólido, vengo a la playa y lo intento.

En el 98 quedé tercera.

Yo ni había nacido. Eh, bien las mates, chico.

Gracias, papi.

El resto de los años no he entrado ni en el podio.

Vaya.

Pero ninguna vez he cuestionado mis habilidades para los bólidos,

cada vez trabajaba más duro, aprendía más y tenía más ganas.

Si "Zeta-Pop" te gana,

aprende más y ve con más ganas.

Es "Z-Pop", pero vale.

¿Parata o barata?

¿En serio?

(RÍE)

Ah.

(TARAREA)

(CANTAN EN INGLÉS)

(Música créditos)