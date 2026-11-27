Esta noticia tiene bastantes sustantivos en el titular. Muchos nombres. Y para ser rigurosos hay que citar a muchísimos más, porque en esta cuestión de los derechos musicales en el deporte están implicadas infinidad de personas y organizaciones.

Para empezar, partimos de la petición que hizo esta semana en el Cafè d'idees la seleccionadora de natación artística Andrea Fuentes para poder usar la música de Guitarricadelafuente en algún ejercicio del equipo español de natación artística con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El vídeo con ese extracto del programa de La2 Cat que subimos a las redes sociales se ha hecho viral.

Y ante la avalancha de mensajes, la discográfica de Guitarrica se ha puesto en contacto con Fuentes en respuesta al post de Teledeporte en Instagram con estas esperanzadoras palabras: "Revisa tus MD [mensajes directos]", acompañado de dos emoticonos, el de los ojos abiertos de par en par y un corazón, dando a entender una gran expectación por parte de Sony ante el proyecto de la exitosa entrenadora.

Pero el procedimiento de licenciar las músicas no está exento de complejidad.

'Patinazos olímpicos'

Y es que en el pasado se han dado unos cuantos casos de disputas por diversos derechos --no solo los conocidos derechos de autor-- en relación a actuaciones de deportistas de disciplinas artísticas, en particular en patinaje sobre hielo.

Uno de los más sonados afectó al español Tomàs Guarino en los últimos Juegos Olímpicos, que tuvo problemas para competir con la música que acompañaba su ejercicio ambientado en los Minions, la película de dibujos animados.

Pero es que en la misma competición, en Milán Cortina 2026, hubo al menos otras dos situaciones controvertidas con los derechos musicales... Y ninguna comparable a la de Beijing 2022, cuando los campeones estadounidenses de patinaje en parejas, Alexa Knierim y Brandon Frazier, se enfrentaron a una demanda por el uso de una versión de la canción House of the Rising Sun. Según The Guardian, el caso se resolvió con posterioridad mediante un acuerdo por un monto estimado de 1,4 millones de dólares.

"El episodio puso de relieve los riesgos legales y financieros asociados a la elección de la música" en el deporte profesional, concluía el periódico.

En el caso de Guarino, afortunadamente, se pudo resolver cuando faltaban solo cuatro días para su actuación gracias a negociaciones de última hora a varias bandas. En su mensaje de agradecimiento, citó, entre otros, a dos artistas (un cantante y un DJ), una discográfica, una productora cinematográfica...

Nuevas normas de las federaciones

Para lidiar la complejidad del asunto --que ha incrementado exponencialmente con la difusión audiovisual de los deportes por un número creciente de plataformas de alcance gobal-- varias federaciones internacionales, empezando por la de patinaje (ISU), han recurrido a la plataforma Clicknclear, que ofrece una especie de gestión integral. Desde la selección de las canciones hasta los pagos a quien corresponda por esos derechos.

En el caso de la natación artística, World Aquatics ha aprobado recientemente un nuevo protocolo [PDF, en inglés] que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que también se basa en la mediación de esta empresa, incluso aunque los deportistas o sus federaciones hayan gestionado por su cuenta todos los derechos.

La librería de Clicknclear --propiedad de una sociedad que controla la empresaria británica Chantal Arisha Epp, quien entró en contacto con la música y el deporte por su actividad como cheerleader-- ofrece ahora 3,7 millones de canciones de estilos muy variados. De Guitarricadelafuente solo tiene dos temas de un disco de 2022, antes de que el cantautor alcanzara la popularidad que le ha convertido en fuente de inspiración para las nadadoras y nadadores del equipo español de sincronizada.

Bonus track. Las gestiones de los intermediarios --que por cierto, no informan públicamente de sus tarifas-- tampoco son una garantía definitiva... Guarino, igual que otros patinadores, explicó que él había completado todos los trámites en tiempo y forma, pero que meses después tuvo la citada incidencia. Y es que como reconocen algunos expertos, el panorama legal con tantísimas partes implicadas es cambiante.

El asunto reclama tanto los buenos oficios de juristas especializados como los de una de las mejores coreógrafas del mundo para ordenar a un ejército de minions sobre el agua.