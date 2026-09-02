El Mundial de Alemania espera a Caitlin Clark: la gran estrella del baloncesto femenino ante su gran cita

Alemania acoge en los próximos días el primer Mundial de Caitlin Clark. La frase, por sí sola, ya convierte el torneo en un acontecimiento. No porque la base estadounidense necesite presentación, sino porque pocas deportistas han llegado a una gran cita internacional con una capacidad de influencia comparable a la suya.

A sus 24 años, Clark aterriza en Berlín convertida en el rostro más reconocible del baloncesto femenino. Su irrupción ha sido comparada con la de figuras como LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson o Larry Bird.

Su debut mundialista llega después de años de expectación y tras quedarse fuera del equipo estadounidense que conquistó el oro olímpico en París 2024. Dos años después, el escenario es completamente distinto porque Clark ya no es únicamente una promesa sino un fenómeno deportivo que ha sacudido a toda una industria.

Clark hizo historia desde bien joven Antes incluso de debutar como profesional, Caitlin Clark ya se había convertido en un fenómeno sin precedentes en el baloncesto universitario estadounidense. Durante su etapa en Iowa no solo llevó a la NCAA a cifras históricas de audiencia, con una final ante South Carolina seguida por cerca de 19 millones de espectadores, una cifra inédita para el baloncesto femenino y superior a la audiencia media registrada por las Finales de la NBA de aquella temporada. La base se convirtió en la máxima anotadora de la historia de la competición universitaria, superando la marca que Pete Maravich había mantenido durante más de medio siglo y estableciendo un registro absoluto entre hombres y mujeres. La nueva generación de España se verá las caras por primera vez ante una Estados Unidos liderada por Caitlin Clark Rodrigo Álamo

La llegada a la WNBA no hizo más que amplificar el fenómeno Elegida con el número uno del draft por Indiana Fever, Clark fue nombrada Novata del Año tras liderar el regreso de la franquicia a los playoffs después de siete temporadas de ausencia. Mientras acumulaba récords de asistencias y actuaciones históricas sobre la pista, su impacto se hacía sentir también fuera de ella: los partidos de las Fever pasaron a registrar algunas de las mejores audiencias de la historia de la liga, las entradas se agotaban allí donde jugaba y la competición encontró en ella una figura capaz de atraer nuevos aficionados y aumentar su relevancia mediática. Cuando em 2025 Clark llegó a la liga en 2024, el límite salarial era aproximadamente 1,5 millones de dólares. Actualmente, el límite está en los 7 millones y se espera que supere los 11 en 2032.