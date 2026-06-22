Sergio Canales vuelve a casa: ficha por el Racing de Santander para las próximas dos temporadas

Sergio Canales vuelve a casa: el futbolista cántabro ficha por el Real Racing Club de Santander y firma para las dos próximas temporadas, ha anunciado la entidad. Formado en las Instalaciones Nando Yosu, regresa después de 16 años y jugar para varios clubes. Es el primer fichaje de la entidad en su regreso a Primera.

En 2010 lo fichó el Real Madrid de José Mourinho con 19 años como una de las grandes promesas del fútbol español. Antes había debutado en la máxima categoría con su Racing en la antigua Copa de la UEFA en un partido contra el FC Honka en los Campos de Sport de El Sardinero el 18 de septiembre de 2008.

Con la elástica racinguista disputó 39 partidos, en los que marcó siete tantos y dio seis asistencias. Pero en el Madrid no llegó a cuajar y fue traspasado al Valencia dos campañas después, en el que sufrió la primera de sus dos graves lesiones de rodilla con una rotura del ligamento cuzado.

La siguiente lesión la sufrió militando en la Real Sociedad en la temporada 2015-2016, otra vez el ligamento. Canales se rehízo de las dos lesiones y encontró la estabilidad en el Real Betis, en el que militó desde la temporada 2018-2019 a la 2022-2023 y llegó a ser internacional en un partido contra Noruega en 2019 en Mestalla.

Con el club verdiblanco vivió su segunda juventud y ganó su segunda Copa del Rey, aunque teniendo un papel más protagonista que la que figura en su palmarés con el Madrid en 2010. De ahí, con 32 años, se anunció su salida al Monterrey de México, en el que ha militado las últimas tres campañas.