Antiviolencia propone el cierre de los campos de Racing Club, Deportivo y Eldense
- Infracciones muy graves por las invasiones de campo tras los partidos que les garantizaron el ascenso de categoría
- La comisión señala a dos jugadores del Deportivo de La Coruña por mostrar su apoyo a Riazor Blues
La propuesta de la Comisión Antiviolencia es clara: multa y cierre temporal para los campos del Racing, del Deportivo de la Coruña y el de Eldense por los incidentes ocurridos durante los partidos en los que se consiguió el ascenso de categoría.
En el caso del Racing la comisión pide el cierre durante dos meses además de una multa de 200.000 euros. Según la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional al acabar el partido contra el Valladolid el 16 de mayo se produjo una invasión al campo por cuatro puertas, una de las cuales fue abierta por un vigilante de seguridad del propio club, lo que animó a los aficionados que esperaban fuera a entrar para celebrar. Se activaron varias bengalas entre la multitud y se desbordó el aforo lo que provocó tapones, aplastamientos y caídas. Entre las víctimas de estos golpes había varios niños.
Bengalas, aplastamientos y agresiones a un jugador
La comisión calificó los hechos como una infracción muy grave (art. 21 Ley 19/2007) y recordó que el Racing ha sido propuesto para sanción en 17 ocasiones desde la temporada 2015-2016.
La comisión pide para el campo del Deportivo de la Coruña el cierre durante un mes y una multa de 80.000 euros por la invasión al campo tras el partido contra Las Palmas el 31 de mayo. Durante esta invasión se activaron artefactos pirotécnicos, se arrancaron trozos de césped, se retiraron asientos del graderío y se detectó la presencia de un dron realizando un vuelo no autorizado. Cinco personas fueron atendidas por Cruz Roja con lesiones leves.
Apoyo al grupo ultra Riazor Blues
Además, la Policía Nacional señala a dos jugadores que accedieron a la zona donde estaban estos aficionados y les entregaron dos banderas con el escudo identificativo del grupo ultra Riazor Blues, que llevaron durante la vuelta de honor. Antiviolencia recalca que considera a Riazor Blues un grupo que han cometido hechos violentos por lo que prohíbe actos de promoción o apoyo al mismo.
Y en el caso de la propuesta de cierre para el campo de Eldense la Comisión Antiviolencia pide además de un mes una multa de 10.000 euros por invasión al campo tras el partido contra el Atlético Madrileño el 16 de mayo y la agresión a uno de sus jugadores por parte de uno de los aficionados por el que piden también una multa de 10.000 euros y 18 meses sin poder entrar en recintos deportivos.