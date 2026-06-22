Antiviolencia propone el cierre de los campos de Racing Club, Deportivo y Eldense

La propuesta de la Comisión Antiviolencia es clara: multa y cierre temporal para los campos del Racing, del Deportivo de la Coruña y el de Eldense por los incidentes ocurridos durante los partidos en los que se consiguió el ascenso de categoría.

En el caso del Racing la comisión pide el cierre durante dos meses además de una multa de 200.000 euros. Según la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional al acabar el partido contra el Valladolid el 16 de mayo se produjo una invasión al campo por cuatro puertas, una de las cuales fue abierta por un vigilante de seguridad del propio club, lo que animó a los aficionados que esperaban fuera a entrar para celebrar. Se activaron varias bengalas entre la multitud y se desbordó el aforo lo que provocó tapones, aplastamientos y caídas. Entre las víctimas de estos golpes había varios niños.

Bengalas, aplastamientos y agresiones a un jugador La comisión calificó los hechos como una infracción muy grave (art. 21 Ley 19/2007) y recordó que el Racing ha sido propuesto para sanción en 17 ocasiones desde la temporada 2015-2016. La comisión pide para el campo del Deportivo de la Coruña el cierre durante un mes y una multa de 80.000 euros por la invasión al campo tras el partido contra Las Palmas el 31 de mayo. Durante esta invasión se activaron artefactos pirotécnicos, se arrancaron trozos de césped, se retiraron asientos del graderío y se detectó la presencia de un dron realizando un vuelo no autorizado. Cinco personas fueron atendidas por Cruz Roja con lesiones leves.