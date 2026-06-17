El Real Madrid pide a la UEFA medidas disciplinarias contra el Barça por el caso Negreira

El Real Madrid ha presentado ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios en el que pide que adopte las medidas disciplinarias y restauradoras contra el Barcelona por el 'caso Negreira' y pide la reapertura del expediente disciplinario, informa el club en un comunicado en su página web.

El club blanco afirma que el caso al que da nombre José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, supone "un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones" al evidenciar que había "una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

Por ello, el Real Madrid ha instado la "reanudación inmediata" del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, y considera "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso".

En este sentido, el club presidido por Florentino Pérez ha solicitado a la UEFA que adopte las "medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes" para garantizar "la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos".

El Real Madrid, personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, anunció que ejercerá las acciones que correspondan en cada momento procesal. "El Real Madrid reafirma su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes", concluyó la entidad en su comunicado.