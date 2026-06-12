El Barcelona exige una rectificación a Florentino y abre la vía penal por presuntas calumnias

El FC Barcelona ha anunciado este viernes la presentación de una demanda de conciliación contra el recién electo presidente del Real Madrid, como paso previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias relacionado con una serie de declaraciones sobre el 'caso Negreira'.

Según informó el club azulgrana en un comunicado en la red social X, la iniciativa responde a unas declaraciones realizadas por el dirigente madridista durante una rueda de prensa celebrada el pasado 12 de mayo y en una entrevista concedida al día siguiente con Josep Pedrerol en La Sexta. El Barça sostiene que parte de esas afirmaciones dañan su imagen y reputación.

La demanda de conciliación supone un trámite obligatorio antes de acudir a la vía penal por un delito recogido en el artículo 205 del Código Penal. Con este procedimiento, la entidad catalana busca una rectificación formal por parte de Florentino Pérez.

El Barça exige una rectificación “El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que son calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club”, señaló el Barcelona en su comunicado oficial. El club advirtió además de que este movimiento judicial podría derivar en una querella criminal si no obtiene una respuesta satisfactoria. “En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal”, añadió.