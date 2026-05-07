Unicaja y La Laguna Tenerife buscan la Champions en la Final Four de Badalona

El Unicaja y el CB Canarias (La Laguna Tenerife) afrontan desde este jueves una nueva Final a Cuatro de la Champions League, la gran oportunidad de ambos equipos esta temporada de lograr un título que se presenta no obstante difícil.

Los andaluces ganaron las dos últimas ediciones de la competición, pero el equipo de este año es diferente y no ha brillado como en sus últimas campañas de ensueño.

Además, el conjunto que dirige Ibon Navarro se medirá en semifinales al AEK de Atenas, un rival muy potente que ya demostró su nivel eliminando en cuartos al Joventut, el equipo que aspiraba a jugar esta Final Four de la BCL en casa.

En lugar del verde de la Penya, el Olímpic se poblará con el verde, blanco y morado del Baloncesto Málaga, que volverá a tener como referentes a sus bases, los veteranos Alberto Díaz y Kendrick Perry, que van a enlazar cuatro Final Four consecutivas.

El equipo está sufriendo en la ACB, donde es octavo y ve peligrar su participación en los playoffs por el título, pero ha ofrecido su mejor cara en la Champions donde logró una meritoria victorias en Berlín para resolver los cuartos de final por la vía rápida.

Una semi repetida; y en la otra un veterano y un novato Se da la circunstancia de que el Unicaja y el AEK ya se cruzaron el año pasado en semis, cuando los de Dragan Sakota soñaban con el título en su ciudad, en Atenas. Ahora los griegos querrán tomarse la revancha. Antes, la Final Four la abrirá el duelo entre Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife, un novato en esta instancia frente al equipo con más experiencia en semifinales de la Champions, competición que va por su décima edición. En concreto, el equipo insular disputará por séptima vez las semifinales, la quinta de forma consecutiva. Pasó a la final en las tres primeras y ganó en 2017 y 2022, pero desde entonces no ha vuelto a disputar el partido por el título. Para este desafío cuenta con los veteranísimos Giorgi Shermadini --el georgiano que fue elegido MVP de todos los cuartos de final--, Marcelinho Huertas --el brasileño incombustible-- y Tim Abromatis --el estadounidense que es el jugador con más partidos disputados en la competición--. Por contra, Txus Vidorreta tiene dos jugadores clave en duda, ya que tanto Jaime Fernández como Fran Guerra arrastran problemas físicos tras las dos últimas jornadas de la ACB, en las que los aurinegros sufrieron sendas derrotas que le han hecho caer a la séptima posición. Enfrente, el equipo lituano --ganador de la EuroCup en 2005 y 2009--, sueña con un nuevo éxito continental de la mano del escolta estadounidense Jerrick Harding, que antes de recalar en Vilna jugó las tres anteriores temporadas en la ACB en Manresa y Andorra.