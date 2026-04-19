La internacional española Raquel Carrera da el salto a la WNBA tras fichar por el New York Liberty

El equipo de la WNBA New York Liberty ha incorporado a la jugadora interior del Valencia Basket Raquel Carrera, con la que había firmado un contrato no garantizado de una temporada el pasado día 12, y ha mostrado confianza plena en el papel de la gallega en la franquicia, según anunció la franquicia.

Elegida en el 'draft' de 2021 con el número 15, “Raquel aporta una combinación excepcional de estatura, habilidad y fuerza que encaja a la perfección con el juego moderno. Vemos un futuro prometedor para ella en Nueva York y creemos que le espera un futuro brillante”, explicó el director general de la franquicia, Jonathan Kolb, en un comunicado difundido en las últimas horas.

“Hemos sido muy cuidadosos al incorporar a Carrera a nuestra plantilla en el momento oportuno y creemos que es ahora. Es la última jugadora internacional en llegar a Nueva York y confiamos plenamente en la red global de talentos que hemos desarrollado y en el éxito que puede seguir generando en el juego actual”, dijo Kolb.

Carrera, con contrato con Valencia Basket hasta 2027, ya confirmó a la entidad 'taronja' su intención de jugar por primera vez en su carrera la WNBA.

La pretemporada de la competición estadounidense comienza este domingo y la liga, el 8 de mayo, mientras que la Liga Femenina Endesa terminará o el 17 o el 23 de mayo, según avance el ‘play off’. Aun así, el plan con Carrera es que acabe la temporada con el Valencia Basket y se incorpore posteriormente a la plantilla de las Liberty