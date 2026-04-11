Pogacar quiere cerrar el círculo de los cinco 'Monumentos': ahora toca coronar la París-Roubaix
- El ciclista esloveno llega a la cita francesa con la intención de lograr su decimotercera clásica, la quinta seguida
- París-Roubaix, en directo, domingo a las 12:45 horas en Teledeporte y RTVE Play
Está claro que Tadej Pogacar está marcando una época en el ciclismo mundial y que su nombre estará entre los mejores de la historia. Tras conquistar el Tour de Flandes la semana pasada, el esloveno apunta ahora al único 'Monumento' que aún se le resiste, la París-Roubaix.
Con la increíble superioridad mostrada en la victoria en tierras neerlandesas ante otro 'bestia' de su generación, Van der Poel, el ciclista esloveno ya ha desbancado de la segunda plaza histórica de vencedores de rondas 'clásicas' al mítico Roger de Vlaeminck (11), y cosecha, a sus 27 años, nada más y nada menos que 12 'Monumentos'.
El corredor del UAE está teniendo un inicio de temporada insuperable y cuenta por triunfos sus participaciones en las dos 'clásicas' que van disputadas hasta la fecha, la Milán-San Remo y el Tour de Flandes; también se llevó la victoria en Strade Bianche. Y van cuatro seguidas tras los triunfos logrados en 2025 en la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía, algo que hasta la fecha nadie había logrado. Podría completar las cinco de manera consecutiva, aunque en dos temporadas distintas.
A pesar de acudir a la cita del 'Infierno del norte' como el gran favorito, el esloveno ha querido quitarse presión de encima antes de afrontar una prueba que aún no ha conquistado.
"No es ningún secreto que la París-Roubaix es uno de los grandes objetivos de esta parte de la temporada. Las pocas carreras que he hecho hasta ahora han ido a la perfección, así que la motivación es alta, pero la presión es baja", aseguraba Pogacar en unas declaraciones facilitadas por su equipo, el UAE Team Emirates.
Van der Poel se resigna a su superioridad
El cuatro veces campeón del Tour de Francia llega a París tras la exhibición mostrada en el Tour de Flandes, donde su gran rival, Van der Poel, tuvo que reconocer sin remedio la superioridad de un ciclista que ya mira de reojo al mejor ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx.
"Hice todo lo que tenía que hacer, pero Pogacar se mostró imparable. Hay un fenómeno en las carreras que se dan aquí, que es él. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero había alguien más fuerte. Soy lo suficientemente realista como para saber que Tadej siempre es el rival a vencer. Alcancé el nivel que me propuse. Él, simplemente, era demasiado fuerte", reconoció el neerlandés tras no poder seguir el ritmo del tres veces ganador del Tour de Flandes.
Van der Poel tendrá una nueva oportunidad de intentar superar a su incansable rival, aunque es consciente de la gran dificultad que supondrá: "La suerte también jugará un papel importante, pero primero me tengo que recuperar. Hoy tuve que luchar por el podio".
Pogacar ya mira de reojo al 'caníbal' Merckx
Y es que, Pogacar solo tiene un hombre con más 'clásicas' que él, 'El Canibal' Eddy Merckx, con sus 19 'Monumentos'. Al ritmo que va, el esloveno, que cumplirá 28 años en septiembre, tiene a tiro superar la cifra del mítico ciclista belga.
Así lo reflejan las estadísticas. Merckx se quedó a una sola 'clásica' de haber redondeado la cifra y haber cerrado el círculo con 20 triunfos; el belga tiene un porcentaje de victorias en los 'Monumentos' del 35,8 %, al haber conquistado 19 de 53 carreras disputadas.
Un ratio que, de momento, supera con creces Tadej Pogacar. El ciclista del UAE suma 12 triunfos en 22 participaciones en 'Monumentos', lo que eleva su porcentaje de victorias al 54,5 %, una cifra que puede seguir aumentando si logra imponerse por primera vez en el 'Infierno del norte'.
Además, Pogacar se ha convertido en el primer ciclista en la historia que logra cuatro 'clásicas' de forma consecutiva -Lieja 25', Lombardía 25', San Remo 26' y Flandes 26'. Merckx, de manera seguida, llegó a ganar tres -San Remo 75', Flandes 75' y Lieja 75'-.
De lograr el triunfo este domingo, el bicampeón del mundo seguirá aumentando su leyenda con el que sería su quinto 'Monumento' consecutivo y cerrar un círculo dorado al alcance de solo tres ciclistas en toda la historia: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Rik Van Looy, el trío belga.
Contando solo con la presente temporada, Pogacar lleva dos de dos -Milán-San Remo y Tour de Flandes-, lo que significa que podría lograr la proeza, o al menos intentarlo, de coronar los cinco 'Monumentos' en una misma temporada, algo que le alzaría a leyenda en activo.
Hasta la fecha, así está el palmarés del esloveno con sus doce 'clásicas': cinco Giros de Lombardía, tres Lieja-Bastoña-Lieja, una Milán-San Remo y tres Tour de Flandes. Solo le falta la París-Roubaix para completar los cinco 'monumentos' del ciclismo.
'Top 10' ganadores de 'clásicas'
1. Eddy Merckx - 19
2. Tadej Pogacar - 12
3. Roger de Vlaeminck - 11
4. Costante Girardengo - 9
5. Fausto Coppi - 9
6. Sean Kelly - 9
7. Rick van Looy - 8
8. Mathieu van der Poel - 8
9. Gino Bartali - 7
10. Tom Boonen - 7
* Fabian Cancellara - 7