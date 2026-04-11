Pogacar quiere cerrar el círculo de los cinco 'Monumentos': ahora toca coronar la París-Roubaix

Está claro que Tadej Pogacar está marcando una época en el ciclismo mundial y que su nombre estará entre los mejores de la historia. Tras conquistar el Tour de Flandes la semana pasada, el esloveno apunta ahora al único 'Monumento' que aún se le resiste, la París-Roubaix.

Con la increíble superioridad mostrada en la victoria en tierras neerlandesas ante otro 'bestia' de su generación, Van der Poel, el ciclista esloveno ya ha desbancado de la segunda plaza histórica de vencedores de rondas 'clásicas' al mítico Roger de Vlaeminck (11), y cosecha, a sus 27 años, nada más y nada menos que 12 'Monumentos'.

El corredor del UAE está teniendo un inicio de temporada insuperable y cuenta por triunfos sus participaciones en las dos 'clásicas' que van disputadas hasta la fecha, la Milán-San Remo y el Tour de Flandes; también se llevó la victoria en Strade Bianche. Y van cuatro seguidas tras los triunfos logrados en 2025 en la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía, algo que hasta la fecha nadie había logrado. Podría completar las cinco de manera consecutiva, aunque en dos temporadas distintas.

Pocagar ha comenzado la temporada de manera intratable. BILLY CEUSTERS BILLY CEUSTERS (GETTYIMAGES)

A pesar de acudir a la cita del 'Infierno del norte' como el gran favorito, el esloveno ha querido quitarse presión de encima antes de afrontar una prueba que aún no ha conquistado.

"No es ningún secreto que la París-Roubaix es uno de los grandes objetivos de esta parte de la temporada. Las pocas carreras que he hecho hasta ahora han ido a la perfección, así que la motivación es alta, pero la presión es baja", aseguraba Pogacar en unas declaraciones facilitadas por su equipo, el UAE Team Emirates.

Van der Poel se resigna a su superioridad El cuatro veces campeón del Tour de Francia llega a París tras la exhibición mostrada en el Tour de Flandes, donde su gran rival, Van der Poel, tuvo que reconocer sin remedio la superioridad de un ciclista que ya mira de reojo al mejor ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx. "Hice todo lo que tenía que hacer, pero Pogacar se mostró imparable. Hay un fenómeno en las carreras que se dan aquí, que es él. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero había alguien más fuerte. Soy lo suficientemente realista como para saber que Tadej siempre es el rival a vencer. Alcancé el nivel que me propuse. Él, simplemente, era demasiado fuerte", reconoció el neerlandés tras no poder seguir el ritmo del tres veces ganador del Tour de Flandes. Van der Poel tendrá una nueva oportunidad de intentar superar a su incansable rival, aunque es consciente de la gran dificultad que supondrá: "La suerte también jugará un papel importante, pero primero me tengo que recuperar. Hoy tuve que luchar por el podio".