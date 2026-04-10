Los monumentos en el ciclismo: esta es la historia que quiere reescribir Pogacar

Desde el 21 de marzo, cuando Tadej Pogacar rompía su maleficio y vencía su primera ‘clásica’ Milán-Sanremo, rara es la conversación de trasfondo ciclista en la que no se recurra a la palabra monumento.

Cualquier aficionado que no quiera verse desubicado el próximo domingo con el gran duelo Pogacar-Van der Poel sobre los adoquines del Infierno del Norte ha de conocer el porqué del uso en el ciclismo de esta definición, que refiere a una obra o construcción de gran valor artístico.

Se conoce como los monumentos del ciclismo mundial a cinco de las carreras de un día más importantes de la temporada ciclista: Milán-Sanremo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y la Lombardía.

Cada año (excepto en los años de las guerras mundiales europeas o incluso pandemia), cinco pruebas repartidas entre Italia, Francia y Bélgica levantan pasiones para los amantes de la bicicleta. Cada una, con sus características particulares, otorga a los vencedores un aura especial que va más allá de subirse a lo más alto del podio.

Son cinco de las carreras más antiguas (todas tienen más de 100 años), más duras, más largas (entre 240 y 300 kilómetros), más bellas y, por ende, más prestigiosas. Desde la Classicissima de Sanremo en marzo a las hojas muertas de Lombardía en octubre, pasando por los muros de Flandes, la vieja dama de Lieja y el pavé embarrado del infierno del norte.