Perfil y recorrido de la París-Roubaix 2026 con salida en Compiegne y llegada en el velódromo de Roubaix

La 123ª edición de la París-Roubaix arrancará en Compiègne y finalizará en el legendario velódromo de Roubaix tras recorrer 258,3 kilómetros (900 metros menos que en 2025) y 30 sectores de adoquines (54,8 km).

De los treinta tramos de pavés, tres son de cinco estrellas. Máxima dificultad. Bosque de Arenberg (2300 metros de largo a partir del kilómetro 163), Mons en Pévèle (3000 metros a partir del punto kilométrico número 209,7) y Carrefour de l’Arbre (2100 metros en el 241,2).

Aquellos de la máxima puntuación en estrellas no son siempre los decisivos, más aún desde la aparición de corredores como Mathieu Van Der Poel o Tadej Pogacar en el panorama ciclista actual. Ningún tramo ya está libre de convertirse en el definitorio.

Los corredores tendrán 95 kilómetros sin adoquines para calentar las piernas antes de digerir el maratón de pavés, hasta que se llegue a Troisvilles (Troisvilles – Inchy, de 900 metros).

A partir del primer entremés, se sucede un encadenado como ya se diseñó en 2024 en el que habrá que atravesar cuatro nuevos tramos en un espacio de 12 kilómetros: Viesly à Quiévy (km 102,3 – 1,8 km), Quiévy à Fontaine au Tertre (km 104,9 – 3,7 km), Viesly à Briastre (km 111,1 – 3 km) y Briastre (km 114,9 – 0,8 km).

La última del encadenado, Biastre, reaparece en el Infierno del Norte con su temible subida de 800 metros. La guinda para un arranque que podría hacer la primera selección.

Para los que superen sin altibajos el temido Arenberg la prueba se vuelve una carrera de supervivencia. En Mons en Pévèle, a unos 50 km de meta, se suelen mover los favoritos a la victoria.

Todo se acabará decidiendo en el tramo final de la larga prueba. El Carrefour de l’Arbre siempre está llamado a ser el juez definitivo por sus adoquines irregulares. Si un corredor de la talla de Pogacar o Van der Poel salen con ventaja, será una utopía atraparle.

La carrera concluye con unos tramos de pavé más cortos, pero igualmente traicioneros, y con la icónica llegada al velódromo de Roubaix.

De no llegar un cabeza de carrera en solitario al velódromo, habrá que jugarse todo al sprint que se inicia ya desde la última curva. No se lo pierdan.