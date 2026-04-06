El esloveno Tadej Pogacar enfila el último monumento que le falta por conquistar

Al acabar segundo el Tour de Flandes, Mathieu Van der Poel no pudo ser más claro: "Hice todo lo que tenía que hacer, pero Tadej Pogacar se mostró imparable. El ciclismo es muy simple. Estaba pedaleando a 650 vatios y simplemente no pude seguirle el ritmo", comentó el belga tras cruzar la línea de meta.

Ambos ciclistas volverán a verse las caras el próximo domingo en la París-Roubaix, carrera ciclista denominada el Infierno del Norte, único Monumento que le falta por conquistar a Tadej Pogacar, donde Mathieu van der Poel se ha mostrado intratable tras llevarse la victoria en las últimas tres ediciones.

Tras tachar la Milán San Remo y el Tour de Flandes en este comienzo de 2026, el nuevo caníval del ciclismo afronta un nuevo reto en su pelea contra la historia, ganar su primera Paríx-Roubaix tras acabar segundo el año pasado en su debut en la prueba, y enfilar el objetivo de conquistar los cinco monumentos en un mismo año, algo que no ha conseguido nadie, ni siquiera el gran Eddy Merckx, quien suma 19 monumentos a lo largo de su carrera ante un Pogacar al acecho con 12.

El esloveno admitió que su triunfo de este domingo "fue durísimo desde el principio", pero señaló que una vez logrado supuso una inyección de moral para intentar estrenarse el próximo domingo en la París-Roubaix, su gran reto.