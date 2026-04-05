Pogacar agranda su leyenda con otro Tour de Flandes y su pelea es con la historia

Tadej Pogacar (UAE) ha ganado por tercera vez el Tour de Flandes en una nueva demostración de fuerza por delante de Mathieu Van der Poel (Alpecin) y el resto de grandes especialistas en clásicas.

02.03 min Resumen del Tour de Flandes 2026

Con el triunfo de este domingo, el cuarto consecutivo en un monumento, el esloveno suma ya 12 títulos en las carreras de un día más importantes del mundo y se acerca al ciclista con el mejor palmarés de la historia, Eddy Merckx; el único con el que se puede comparar.

El belga tiene 19... aunque ahora Pogacar ya tiene una victoria más en Flandes que él e iguala además a los que más veces han ganado la gran carrera de las colinas y los adoquines.

En esta 110ª edición se han dado cita los que seguramente son los cinco mejores clasicómanos del momento y, sin sorpresas, han sido los que han llegado en los primeros puestos, en una prueba de que la potencia ha sido casi el único factor decisivo.

Van der Poel y Pogacar, en el Tour de Flandes 2026 Dario_Belingheri/GettyImages Dario Belingheri/Getty Images

Por detrás de Pogacar han llegado de uno en uno los demás, empezando por el neerlandés Van der Poel, que le aguantó hasta el tercer y último paso por el Viejo Kwaremont, a 18 kilómetros de la meta; y el belga Remco Evenepoel (Red Bull), que ha debutado en la carrera con un puesto en el podio a poco más de un minuto del vencedor. Su empeño en la persecución del dúo de cabeza ha sido de lo más meritorio del día.

Los siguientes han sido el también belga Wout Van Aert (Visma) y el danés Mads Pedersen (Lidl), que cedieron ya ante el segundo acelerón de Pogacar en el segundo paso por el Kwaremont, a 57 km de meta.

“As the race reaches its climax, Tadej Pogačar attacks first on the Oude Kwaremont. What a battle! ⚔️ #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/Pasci8Qzoo“ — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026

Para entonces ya había quedado absorbida la fuga del día, en la que se metieron 13 corredores, entre ellos dos del Burgos, así como uno del Alpecin... aunque no tuvieron ninguna incidencia en la resolución de la prueba ante la superioridad que mostraron Pogacar y el UAE.