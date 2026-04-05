Pogacar agranda su leyenda con otro Tour de Flandes y su pelea es con la historia
- El esloveno gana su cuarto monumento consecutivo, suma 12 y se acerca al palmarés de Merckx
- París - Roubaix, en directo el domingo 12 desde las 12.45 horas en RTVE Play
Tadej Pogacar (UAE) ha ganado por tercera vez el Tour de Flandes en una nueva demostración de fuerza por delante de Mathieu Van der Poel (Alpecin) y el resto de grandes especialistas en clásicas.
Con el triunfo de este domingo, el cuarto consecutivo en un monumento, el esloveno suma ya 12 títulos en las carreras de un día más importantes del mundo y se acerca al ciclista con el mejor palmarés de la historia, Eddy Merckx; el único con el que se puede comparar.
El belga tiene 19... aunque ahora Pogacar ya tiene una victoria más en Flandes que él e iguala además a los que más veces han ganado la gran carrera de las colinas y los adoquines.
En esta 110ª edición se han dado cita los que seguramente son los cinco mejores clasicómanos del momento y, sin sorpresas, han sido los que han llegado en los primeros puestos, en una prueba de que la potencia ha sido casi el único factor decisivo.
Por detrás de Pogacar han llegado de uno en uno los demás, empezando por el neerlandés Van der Poel, que le aguantó hasta el tercer y último paso por el Viejo Kwaremont, a 18 kilómetros de la meta; y el belga Remco Evenepoel (Red Bull), que ha debutado en la carrera con un puesto en el podio a poco más de un minuto del vencedor. Su empeño en la persecución del dúo de cabeza ha sido de lo más meritorio del día.
Los siguientes han sido el también belga Wout Van Aert (Visma) y el danés Mads Pedersen (Lidl), que cedieron ya ante el segundo acelerón de Pogacar en el segundo paso por el Kwaremont, a 57 km de meta.
“As the race reaches its climax, Tadej Pogačar attacks first on the Oude Kwaremont. What a battle! ⚔️ #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/Pasci8Qzoo“— Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026
Para entonces ya había quedado absorbida la fuga del día, en la que se metieron 13 corredores, entre ellos dos del Burgos, así como uno del Alpecin... aunque no tuvieron ninguna incidencia en la resolución de la prueba ante la superioridad que mostraron Pogacar y el UAE.
Polémica en un paso a nivel
En la segunda hora de la prueba se vivió un momento de tensión cuando el pelotón se partió en un paso a nivel cerca de la localidad de Espe Mere. La primera parte del grupo, siguiendo a varios vehículos de la carrera, se saltó las advertencias de tráfico y pasó justo antes de que se cerrara la barrera.
Mientras Pogacar, sus compañeros de UAE, Evenepoel y aproximadamente medio centenar de corredores siguieron la marcha, la mayoría de corredores, incluidos Van der Poel y Van Aert tuvieron que esperar el paso del tren.
El reglamento de la UCI es tajante: "Está terminantemente prohibido atravesar un paso a nivel cuando las barreras están cerradas, cerrando, o la señal sonora parpadeando o sonando. Al margen de la sanción penal prevista por la ley, los corredores que no respeten esta prohibición serán expulsados de competición por los comisarios".
Sin embargo, el director de carrera se limitó a advertir a los corredores y obligarles a esperar al resto después de un intercambio de palabras con los ciclistas del UAE que tiraban del gran grupo en ese momento y que posiblemente alegaron que ellos se limitaron a seguir a las motos que abren paso.
Por lo demás, en una jornada de nubes y claros --y un chaparrón fuerte en el ecuador del recorrido de 280 km--, no se han registrado más incidentes reseñables, al margen de algunas caídas que en principio no han revestido gravedad.
En fin, el próximo desafío para estos monstruos de la bicicleta es la París-Roubaix, el tercer monumento del año que se disputa el próximo domingo y el último que le queda por ganar a Pogi.
Vollering gana su primer Flandes
En categoría femenina, la ganadora ha sido Demi Vollering (FDJ) que se fue en solitario a falta de 18 km para la meta, en las primeras rampas del Viejo Kwaremont. La neerlandesa, que ha sido la más ofensiva, ha logrado así su primer triunfo en esta carrera y suma su tercer monumento después de los que había logrado en la otra gran clásica belga, la Lieja-Bastoña-Lieja.
Por detrás, la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma) ha superado al sprint a la también neerlandesa Puck Pieterse (Fenix), que ha completado el podio. La belga Lotte Kopecky (SD Worx), que era otra de las grandes favoritas, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.