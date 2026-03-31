Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca buscan fuera de casa los últimos billetes para el Mundial 2026

Las selecciones masculinas de fútbol de Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca, visitan respectivamente a los combinados de Bosnia, Suecia, Federación de Kosovo y República Checa, en su objetivo de logar este martes los cuatro últimos billetes europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que RD Congo-Jamaica e Irak-Bolivia serán las repescas intercontinentales.

Tanto italianos como polacos, turcos y daneses afrontarán 'a priori' como favoritos sus finales en los 'playoffs' de la UEFA, pero todos con el hándicap de jugar a domicilio. Los vencedores ocuparán los cuatro últimos asientos europeos para ese próximo Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En el Bilino Polje, en Zenica, los Bosnia querrá hacer valer las estrecheces de una grada reducida de las 15.600 a las 9.000 localidades por una una sanción impuesta a la Federación Bosnia ante una Italia que quiere volver a un Mundial 12 años después.

Para alcanzar esta cita, la 'Azzurra' batió en casa por 2-0 a Irlanda del Norte en su semifinal y Bosnia sobrevivió a su visita a Gales; el veterano Edin Dzeko igualó en el desenlace un gol previo de Daniel James y forzó la prórroga, tras la cual siguió el 1-1 y hubo una tanda de penaltis que sonrió a los bosnios (2-4) pese a empezarla fallando.

Por otra parte, en el Strawberry Arena de Solna, Suecia tratará de exprimir la buena racha de Viktor Gyökeres. No en vano, marcó un 'hat-trick' para resolver (1-3) su semifinal ante Ucrania; enfrente estará otro goleador, el culé Robert Lewandowski, que en 'semis' inició la remontada de su selección hasta derrotar por 2-1 a Albania.