Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca buscan fuera de casa los últimos billetes para el Mundial 2026
- Bosnia - Italia, Suecia - Polonia, Federación de Kosovo - Turquía y Chequia - Dinamarca, finales de la repesca europea
- Mundial 2026 en directo, del 11 de junio al 19 de julio en RTVE.es
Las selecciones masculinas de fútbol de Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca, visitan respectivamente a los combinados de Bosnia, Suecia, Federación de Kosovo y República Checa, en su objetivo de logar este martes los cuatro últimos billetes europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que RD Congo-Jamaica e Irak-Bolivia serán las repescas intercontinentales.
Tanto italianos como polacos, turcos y daneses afrontarán 'a priori' como favoritos sus finales en los 'playoffs' de la UEFA, pero todos con el hándicap de jugar a domicilio. Los vencedores ocuparán los cuatro últimos asientos europeos para ese próximo Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
En el Bilino Polje, en Zenica, los Bosnia querrá hacer valer las estrecheces de una grada reducida de las 15.600 a las 9.000 localidades por una una sanción impuesta a la Federación Bosnia ante una Italia que quiere volver a un Mundial 12 años después.
Para alcanzar esta cita, la 'Azzurra' batió en casa por 2-0 a Irlanda del Norte en su semifinal y Bosnia sobrevivió a su visita a Gales; el veterano Edin Dzeko igualó en el desenlace un gol previo de Daniel James y forzó la prórroga, tras la cual siguió el 1-1 y hubo una tanda de penaltis que sonrió a los bosnios (2-4) pese a empezarla fallando.
Por otra parte, en el Strawberry Arena de Solna, Suecia tratará de exprimir la buena racha de Viktor Gyökeres. No en vano, marcó un 'hat-trick' para resolver (1-3) su semifinal ante Ucrania; enfrente estará otro goleador, el culé Robert Lewandowski, que en 'semis' inició la remontada de su selección hasta derrotar por 2-1 a Albania.
La Federación de Kosovo, a las puertas de hacer historia
La Federación de Kosovo se aferra a el Estadio Fadil Vokrri de Pristina para clasificarse para jugar su primer Mundial. El equipo que comanda el bermellón Vedat Muriqi pasó a su final remontando y sufriendo para batir por 3-4 en su visita a Eslovaquia; en cambio, Turquía ganó en casa por la mínima a Rumanía con un gol a bocajarro de Ferdi Kadioglu.
Mientras, en el Arena de Praga, Chequia recibe a una Dinamarca animada por su 4-0 a Macedonia del Norte, con doblete incluido de Gustav Isaksen. Igual de motivada estará Chequia, que se vio fuera cuando iba 0-2 ante Irlanda en el 23'; sin embargo, se levantó a tiempo y acabó forzando unos penaltis donde venció por 4-3.
Aparte del desenlace en el camino de la UEFA, habrá dos plazas más en juego en la repesca intercontinental. En el Estadio Akron de Zapopan (Guadalajara, México), se enfrentarán República Democrática del Congo y Jamaica en la final de la Ruta A; por último en el Estadio BBVA (Monterrey, México) Irak juega ante Bolivia por la la última plaza mundialista en liza.