Gran Premio de Japón 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula : los Mercedes siguen su pelea por las victorias

Este domingo desde las 7 de la mañana (hora española) se disputa en el circuito de Suzuka la carrera del Gran Premio de Japón, tercer GP de la temporada de Fórmula 1, donde los Mercedes están al frente de la clasificación general, siguiendo la tónica de las anteriores carreras.

En directo la carrera del GP de Japón | Fórmula 1

Los Mercedes han empezado dominando este curso, que tiene nuevas regulaciones. El piloto italiano Kimi Antonelli viene de ganar el Gran Premio de China y su compañero George Russell fue segundo, y repiten esas posiciones en la parrilla de salida de este GP de Japón. Otros que vienen pisando fuerte son los Ferrari, ya que en la última carrera Hamilton fue tercero y Leclerc cuarto. Sin embargo, parece que McLaren ha reducido algo la desventaja con los italianos, y Piastri partirá desde la tercera plaza.

En la clasificación Russell cuenta con 51 puntos, sumando una victoria y dos podios. Su compañero de equipo le viene pisando los talones con 47 puntos. En tercer lugar de la clasificación se encuentra Leclerc con 34 puntos y un podio y su compañero Hamilton en cuarto lugar con 33 puntos y un podio al igual que su compañero de escudería. Por otra parte, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. han empezado mal, donde el piloto asturiano tuvo que abandonar la última carrera. Veremos si en este gran premio tiene mejor suerte.