Antonelli se postula con otra 'pole' en Suzuka

El italiano Andrea Kimi Antonelli, ganador hace dos domingos en China, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Suzuka, donde Mercedes confirmó que vuelve a dominar la categoría reina al completar la primera línea de parrilla con el inglés George Russell, líder del campeonato.

Antonelli, de 19 años, que en Shanghái se había convertido en el 'poleman' más joven de toda la historia de la F1, le ha cogido gusto a salir desde la posición de honor y solo dos semanas después acaba de firmar su segunda 'pole' en la categoría reina, al dominar la calificación de este sábado. Una gran vuelta en la tercera ronda, donde cubrió los 5.807 metros de la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas, 298 menos que Russell, le valió para ser primero.

Mercedes demostró ser el equipo a batir en esta nueva era de la F1 -al menos en el arranque de la misma-, marcada por un cambio de reglamento técnico que se ha convertido en una auténtica pesadilla para más de uno.

Otro fin de semana aciago para los españoles El español Carlos Sainz (Williams) arranca decimosexto, bastante más atrás de lo esperado, mientras que su compatriota Fernando Alonso, con un Aston Martin nefasto, lo hará desde el vigésimo primer puesto, tras haber mejorado únicamente a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que sale último. "Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez", comentó el doble campeón mundial asturiano, retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado nada. "Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor", recalcó Alonso, que retrasó un día su llegada a Japón -donde logró dos de sus 32 victorias en la división de honor- a causa de su recién estrenada paternidad. En una jornada en la que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -undécimo en parrilla- quedó eliminado en la segunda ronda (Q2), quedó claro que Mercedes marca el ritmo y que por detrás de la escudería alemana se reparten los puestos del tercero al sexto entre McLaren y Ferrari. El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 354 milésimas del joven piloto boloñés- y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 627, arrancarán desde la segunda fila. Y desde la tercera lo harán el inglés Lando Norris, último campeón mundial -a seis décimas de Antonelli este sábado-, y su compatriota, el séptuple coronado Lewis Hamilton, que se quedó a casi ocho y partirá sexto con el otro coche rojo. De tal manera, quien apueste por una victoria este domingo de una de las dos 'flechas de plata', se puede llevar algo de dinero, pero a buen seguro no saltará la banca. Sainz saldrá desde la octava hilera, al lado del argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó la cronometrada principal decimoquinto, un puesto por delante de él y con sensaciones bastante mejores que el año pasado. El otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), largará decimonoveno, desde la penúltima, que completará su compañero, el finlandés Valtteri Bottas. Piastri había sorprendido a los Mercedes -dominantes en el primer ensayo- el viernes, relegándolos al segundo y al tercer puesto, pero los coches de Brackley volvieron a demostrar su dominio en el último entrenamiento libre de este sábado.