Arbeloa: "El secreto de la victoria ante el City fue vaciarse en el campo: el ADN del Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha remarcado lo "complicado" que es mantener el nivel mostrado ante Manchester City. "Tienes que conseguir que la autoexigencia que tenemos como equipo sea igual a la motivación del otro día. Lo emocional y lo motivacional es difícil de igualar cuando llega un partido especial. Por eso es tan importante y tan difícil ser jugador del Real Madrid. Nos estamos jugando la liga y sabemos que es un partido importantísimo", analizó.

En cuanto al nivel físico, el técnico blanco alabó tener un equipo "muy comprometido". "Somos el Real Madrid y los jugadores tienen que ser capaces de cada tres días dar su mejor versión y volver a correr, a pelear y a trabajar como siempre. Si volvemos a ser un gran equipo como fuimos el miércoles pasado con esa mentalidad y con ese compañerismo, podemos ganar cualquier partido y ese tiene que ser nuestro objetivo cada día. Mañana vamos a sacar el mejor equipo para ganar al Elche, no pienso en otra cosa", expresó.

“El fútbol no sólo se explica desde lo físico“

Un partido el del City con el que no sólo se queda con el despliegue físico: "El fútbol no sólo se explica desde lo físico, también desde lo táctico, la calidad y la mentalidad. Quiero ver un equipo con la mentalidad del otro día, con muchísimas ayudas, trabajando por los compañeros, con sacrificio y peleando cada balón. Todos los jugadores cuando dejaron el campo miraron para atrás y vieron que habían dejado todo. Es el ADN del Real Madrid".

El técnico salmantino ha comentado que confían en que Kylian Mbappé "esté para viajar a Manchester" y que la evolución que está llevando de la lesión "es buena" y deseó también que pueda estar disponible para el derbi liguero frente al Atlético de Madrid de la próxima jornada.

"La evolución que está llevando es buena, en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar. Hicimos un planning que también dependía mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien, no va a estar para mañana. Pero confiamos en que esté para viajar a Manchester", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el Elche en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa recalcó que su deseo es que pueda viajar a Manchester. "Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté allí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya, lo que tenga que ser con Francia lo abordaremos cuando llegue ese momento", explicó.

Sobre los elogios a su figura, el campeón del mundo con España dijo que "no nado en halagos" y que sabe que el próximo tropiezo que tenga se le volverá "a mirar con dudas". "Las críticas son inherentes a esta silla. Personas que han ganado varias Champions seguidas o han conseguido muchos títulos se han llevado consigo muchas críticas, para mí incomprensibles en muchos momentos. Pero esto lleva este puesto", recordó.