El Barcelona, ante el reto de una épica mayúscula frente a un Atlético en plena forma

El FC Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y se planta ante su mayor reto en lo que va de temporada, remontar el 4-0 cosechado en la ida ante los rojiblancos para estar en la gran final de la Cartuja en Sevilla.

El actual campeón copero y líder en solitario de la Liga se enfrenta al que será uno de sus mayores exámenes hasta la fecha en lo que va de año, que pasa por levantar una desventaja muy amplia ante un rival muy complicado, que llega en plena facultades.

Pero la confianza de los futbolsitas de Hansi Flick es máxima, como desveló Pedri en una entrevista en RTVE este mismo domingo. "En el vestuario se habla de que si hay algún equipo que puede remontar un 4-0 al Atleti es el Barça", aseguraba el 'cerebro' canario.

El centrocampista del Barcelona se ha recuperado y ya está a plano rendimiento para tomar la batuta del equipo, en esta batalla que será épica entre dos equipos que siempre dejan un gran espectáculo cada vez que se enfrentan.

Otro extra para los actuales campeones de la competición es el gran momento de forma por que pasa Lamine Yamal, la joven estrella del equipo, que tras dejar atrás un primer tercio de temporada marcado por su pubalgia, vuelve a dar las mejores sensaciones y rendimiento sobre el campo.

Lamine llega en su mejor versión Este mismo sábado, el canterano dio un auténtico recital ante el Villarreal con el primer 'hat-trick' de su carrera desde que juega en el primer equipo. A sus 18 años, el extremo azulgrana fue un dolor de cabeza para el 'submarino amarillo', al que le hizo goles de todos los colores. En el primero, Lamine mostró la calma de todo un veterano del área y supo solventar el pase en profundidaz de Fermín con un control orientado con el exterior de su zurda, para luego superar con la misma pierna la salida del portero con un disparo cruzado. Y de su precisión milimétrica a la obra de arte de la jornada. El '10' del Barça se inventó una jugada al alcance de muy pocos, al más puro estilo Robben, un zurdo de oro cambiado de banda. Lamine, escorado en la derecha, arrancó hacia dentro, se zafó de dos defensores y se sacó un chut a la mismísima escuadra de Júnior. Lewandowski se pierde la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético por una lesión en el ojo Y para culminar con una de sus mejores tardes en el Camp Nou, el 'chico dorado' de la Masia se asoció con el mejor creador español del momento, su compañero y amigo Pedri. El canario filtró un pase teledirigido a Lamine entre todo un muro amarillo para que este volviese a definir en carrera ante el portero brasileño, que esa noche tuvo pesadillas con el '10' del Barça. Aunque no todo son buenas noticias para el alemán Hansi Flick, que no podrá contar con Lewandowski, que sufrió en ese mismo partido una fractura ósea en la cara interna de la órbita de su ojo izquierdo, lo que no le permitirá estar ante el Atlético de Madrid.