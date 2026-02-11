Diego Simeone: "Siempre tengo fe; no conozco otro camino para llegar a la final que insistir"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo tener "fe" este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. El conjunto rojiblanco está a dos partidos de poder disputar un título está temporada y el Cholo asegura: "No conozco otro camino que insistir".

"Tengo fe en todo lo que hago, lo que genero, lo que me pasa y en mi vida vivo de esa fe. Evidentemente creo que es un rasgo que le hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid y evidentemente nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo. Necesitamos hacer un buen partido mañana, en la tercera semifinal seguida que vamos a jugar de Copa del Rey. No conozco otro camino de llegar a la final, hay que insistir", argumentó.

Preguntado por las bajas del Barça, Simeone se mostró más preocupado por las propias y confirmó las de Pablo Barrios y Johny Cardoso: "No estoy pensando en las bajas del Barcelona, sino en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico que también ha estado estos días descompuesto y necesitamos centrarnos en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos”, expuso Simeone en rueda de prensa.

En su elección del once, Simeone parte de la premisa de que “no hay sustituto igual a Pablo Barrios”, porque “está claro que son características diferentes”. “La lesión de Johnny nos hace daño, porque no puede tener continuidad y no nos puede ayudar como esperábamos, y los chicos jóvenes que han venido, tanto Rodrigo (Mendoza) como (Obed) Vargas están insertándose bien en el grupo”, repasó el técnico.

En lo que sí se refirió al Barça fue en sus virtudes, alabando a su técnico, Hansi Flick, por saber transmitir a su equipo "mantener continuamente su línea adelantada". "Ha conseguido mantener esa presión asfixiante que tiene en campo rival, convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo que obviamente aparece", indicó.

"Si te encuentran con transiciones rápidas, son un equipo peligroso. Si te encuentran con juegos asociativos, son un equipo peligroso. Está claro de que quitarle la pelota todo el tiempo no puedes porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos buscar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego", manifestó el argentino.