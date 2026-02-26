La selección española quiere consolidarse en la segunda ventana de clasificación para el Mundial ante Ucrania

La selección española de baloncesto, en su nuevo ciclo con Chus Mateo como entrenador, tratará de consolidarse en el liderato del grupo A en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, que llevará al equipo nacional a jugar dos partidos ante Ucrania, el primero de ellos este viernes en Riga (Letonia).

Después de su gran debut en la primera ventana con triunfos ante Dinamarca y Georgia, La Familia buscará ampliar su ventaja ante Ucrania, que también ganó sus dos encuentros en noviembre.

En una lista que pasó de 16 jugadores a 14, con la salida de Eric Vila y Miguel González, Chus Mateo deberá elegir dos descartes para la convocatoria de este primer partido en Riga, escenario elegido ante el conflicto bélico que afecta en la actualidad a la selección ucraniana, informa Efe.

El equipo, con el base Jaime Fernández como gran capitán, queda conformado por Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Fran Guerra, Francis Alonso, Pep Busquets, Sergi Martínez, Santi Yusta, Alex Reyes, Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Oriol Paulí, Izan Almansa e Issac Nogués.

Oriola es la gran novedad en esta convocatoria. El ala-pívot vuelve cinco años después de su último partido con 'La Familia'. En la previa, ha hablado con TVE de su regreso y ha admitido que no esperaba la llamada de Chus Mateo.

00.44 min Oriola vuelve a ‘La Familia’ después de cinco años de su último partido