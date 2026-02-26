La selección española quiere consolidarse en la segunda ventana de clasificación para el Mundial ante Ucrania
- El combinado de Chus Mateo afronta un doble duelo clave hacia la Copa Mundial de Baloncesto 2027
- Baloncesto: Ucrania - España, en directo este viernes a las 14.00 horas en Teledeporte y RTVE Play
La selección española de baloncesto, en su nuevo ciclo con Chus Mateo como entrenador, tratará de consolidarse en el liderato del grupo A en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, que llevará al equipo nacional a jugar dos partidos ante Ucrania, el primero de ellos este viernes en Riga (Letonia).
Después de su gran debut en la primera ventana con triunfos ante Dinamarca y Georgia, La Familia buscará ampliar su ventaja ante Ucrania, que también ganó sus dos encuentros en noviembre.
En una lista que pasó de 16 jugadores a 14, con la salida de Eric Vila y Miguel González, Chus Mateo deberá elegir dos descartes para la convocatoria de este primer partido en Riga, escenario elegido ante el conflicto bélico que afecta en la actualidad a la selección ucraniana, informa Efe.
El equipo, con el base Jaime Fernández como gran capitán, queda conformado por Álvaro Cárdenas, Lluís Costa, Fran Guerra, Francis Alonso, Pep Busquets, Sergi Martínez, Santi Yusta, Alex Reyes, Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Oriol Paulí, Izan Almansa e Issac Nogués.
Oriola es la gran novedad en esta convocatoria. El ala-pívot vuelve cinco años después de su último partido con 'La Familia'. En la previa, ha hablado con TVE de su regreso y ha admitido que no esperaba la llamada de Chus Mateo.
Un rival potente
La selección ha trabajado esta semana en Guadalajara para ser un equipo "reconocible", con un "compromiso delante y detrás" que "no se quiebre en ningún momento", según palabras de Mateo.
El seleccionador se ha mostrado optimista: "Tenemos un equipo muy comprometido y con mucha ilusión, así podemos llegar muy lejos".
Lo veremos en Teledeporte a partir de las 2 de la tarde
y nieve ha amanecido la familia hoy en Letonia, país donde mañana se jugará su
partido frente a Ucrania al no poderse jugar en este país debido al conflicto
bélico.
Segunda ventana de la FIBA o lo que es lo mismo, una nueva oportunidad para
España de lograr su objetivo, clasificarse para el Mundial del 2027
España, la familia que entrenará hoy a las dos de la tarde a la misma hora del
partido de mañana en un equipo dirigido por Chus Mateo que no cuenta
con ningún jugador Euroliga ni NBA, pero sí tiene un equipo lleno de
compromiso y muchas ganas de trabajar
Es una ventana importante.
Tenemos un equipo..
que representa muy bien el baloncesto español, que está súper comprometido y
yo con esa ilusión creo que podemos llegar muy lejos
Sabemos que Ucrania quizás es un puntito mejor, pongámoslo así, también
ganaron los dos primeros en noviembre
y tenemos que jugar muy bien y muy sólidos para poder llevárnoslo
El seleccionador definió por su parte a Ucrania como un conjunto “muy físico” y “aguerrido” que tiene una buena defensa. “Es un equipo muy potente, que corre bien el campo, incluso con la gente grande, y que pelea hasta el final”, añadió el técnico.
Oleksandr Kovliar, base escolta del Buducnost y exjugador del Obradoiro, será una de las principales bazas ofensivas del cuadro ucraniano, ya que es el máximo anotador de esta fase con 29,5 puntos por partido.
Después de esta tercera jornada, la selección española jugará de nuevo ante Ucrania el próximo 2 de marzo en Oviedo. Los tres mejores equipos de cada grupo (de cuatro equipos) avanzarán a la segunda y definitiva fase de clasificación arrastrando resultados.