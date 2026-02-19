El Celta encarrila el pase a octavos de la Europa League tras ganar al PAOK en Salónica

El Celta de Vigo venció al PAOK en Salónica (1-2) en la ida del playoff de la Europa League. El cuadro gallego coge ventaja en la eliminatoria y tratará de cerrar el pase a octavos de final el próximo jueves en Balaídos.

Los goles de Iago Aspas y Williot Swedberg en la primera parte adelantaron a los vigueses. Alexander Jeremejeff, en la segunda mitad, recortó diferencias para los griegos.

Iago Aspas vuelve a brillar en Europa Iago Aspas, autor del primer gol y asistente en el segundo, firmó su enésima exhibición. El capitán celeste, que no era titular desde el anterior duelo europeo ante el Estrella Roja, comandó junto a Miguel Román el histórico triunfo de su equipo en el estadio griego, donde el PAOK llevaba más de un año sin perder y nunca un club español había ganado. El Celta fue muy superior a un rival que acusó en exceso las bajas. Sin Giannis Konstantelias, Georgios Giakoumakis y Pelkas, al PAOK se le apagó la luz en ataque. En todo el primer tiempo no generó ni una ocasión de peligro. Se limitó a defender el resultado inicial, pero Aspas lo fundió cada vez que entró en escena. El talento del delantero gallego permitió al sueco Williot Swedberg plantarse solo ante el portero Tsiftsis, que le privó del gol con una espectacular doble parada en el minuto 12. Acto seguido, después de que el Celta saliera con calidad de la presión griega, Mingueza amenazó nuevamente tras un rápido contraataque. El PAOK se esforzaba en minimizar sus errores. Su plan era claro. Llegar vivo al duelo de Balaídos. Pero una pérdida en la salida lo condenó. Javi Rodríguez recuperó, Miguel Román asistió de espuela y Aspas no falló ante el portero griego. El 0-1 generó más dudas en el equipo de Razvan Lucescu. Pero ni así arriesgó. Siguió encerrado en su campo y, al filo del descanso, el sueco Williot Swedberg culminó una gran jugada de su equipo para aumentar la renta celeste.