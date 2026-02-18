El Atlético más bipolar apela a su mejor versión en Brujas para seguir en la Champions

El Atlético de Madrid es más Dr Jekyll y Mr Hyde que nunca. El cuadro rojiblanco ha demostrado esta temporada que es capaz de lo mejor y de lo peor. Que en una buena tarde puede tumbar a los mejores equipos del continente, pero que en una mala cualquier conjunto puede destapar sus carencias.

En pleno mar de dudas sobre su identidad, el cuadro dirigido por el Cholo Simeone se mide a domicilio al Brujas en el playoff de la Champions League con el objetivo de sacar un buen resultado de cara a la vuelta en el Metropolitano.

Diez días de bipolaridad rojiblanca La últimas dos semanas han sido la demostración de esta bipolaridad que marca al cuadro rojiblanco desde el inicio de la temporada. En diez días, el Atlético ha sido capaz de golear al Betis en La Cartuja y al Barça en el Metropolitano, pero también de ceder ante el propio equipo verdiblanco en casa y de caer con estrépito frente al Rayo Vallecano en Butarque. El Rayo Vallecano despierta de su sueño copero al Atlético de Madrid con una bofetada en Butarque Para Simeone, esto tiene una explicación. "Los futbolistas salen con motivación siempre, pero hay momentos donde todo te sale mejor, donde el equipo tiene un patrón y una seguridad de juego, y hay partidos en los que no lo tiene", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo. El cuadro colchonero está en ese punto en el que no se sabe qué versión va a mostrar. Ha completado grandes partidos con fantásticos momentos de fútbol: el 5-2 ante el Real Madrid, el 2-1 frente al Inter o los más recientes y ya mencionados 0-5 ante el Betis y 4-0 contra el FC Barcelona. Sin embargo, ha firmado otros tantos encuentros en los que se ha visto un equipo desdibujado y sin alma. La última debacle ante el Rayo Vallecano no ha sido la única de un equipo que en el último mes tampoco pudo ganar al Bodo/Glimt ni al Levante. Bien es cierto que la derrota ante el cuadro de Vallecas llegó con un once poco reconocible en el que solo repitieron dos de los once jugadores que endosaron cuatro goles al Barça en 45 minutos. La unidad B parece estar ahora mismo a años luz de la A, en la que ha entrado con fuerza Ademola Lookman, la gran esperanza a la que se aferra el Atlético para superar al Brujas. “✈️ El Atleti vuela, Lookman sonríe.



¡El golazo coral del club colchonero para el 3-0 que hizo estallar de alegría a Simeone y a toda la parroquia del Metropolitano! #LaCopaRTVE #CopaDelRey pic.twitter.com/Eq9e7fXNqX“ — Teledeporte (@teledeporte) February 12, 2026

Un Atlético de entre semana El Atlético de Madrid focaliza los últimos meses de la temporada en las dos competiciones que se disputan entre semana. El conjunto madrileño ha perdido todas sus opciones de luchar por el título de liga. Está a 15 puntos del Real Madrid y el campeonato doméstico parece destinado a regular los esfuerzos de cara a las noches intersemanales de Champions y Copa. Con el pase a la final de la Copa del Rey encarrilado, la Champions League vuelve a ser el centro de las ambiciones rojiblancas. El primer escollo en el camino será el Brujas, un histórico belga que suele ser un hueso duro de roer, especialmente en su casa, el Estadio Jan Breydel. Allí, solo el Arsenal, líder indiscutible de la primera fase, ha podido ganar. En su feudo, el cuadro belga goleó al Olympique de Marsella y al Mónaco y consiguió rascarle un punto al FC Barcelona. Cuenta con un ataque muy potente, con dos jóvenes prometedores como Carlos Forbs y Nicolo Tresoldi. Ambos vienen de marcar en el derbi liguero ante el Círculo de Brujas en la última jornada liguera. Por detrás de ellos, el eterno capitán Hans Vanaken sigue siendo la bandera del equipo. El Barcelona rescata un empate en Brujas en un nuevo partido loco de Champions League Óscar López Canencia La fortaleza del Brujas en su casa choca con la debilidad del Atlético a domicilio. El elenco español solo ha ganado un partido a domicilio en esta competición: el 2-3 al PSV Eindhoven en diciembre.

Nico González y Pablo Barrios, únicas bajas colchoneras Simeone podrá contar con su plantilla al completo a excepción de Pablo Barrios y Nico González, lesionado en el encuentro ante el Rayo Vallecano. El argentino sufre una lesión muscular en el muslo y se perderá la eliminatoria. Por lo demás, se espera que el técnico apueste por el mismo equipo que goleó al Barça, con la entrada de Oblak por Musso en la portería. El once titular apunta a ser el siguiente: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Solo el portero esloveno, Molina y Ruggeri salieron de inicio en Butarque, por lo que el resto pudo descansar.