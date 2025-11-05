El Barcelona rescata un empate en Brujas en un nuevo partido loco de Champions League

El FC Barcelona ha empatado contra el Brujas 3-3 en partido de la cuarta jornada de la Champions League, disputado este miércoles en la localidad belga del mismo nombre. Un buen partido y un espectáculo futbolístico como los que protagonizó el cuadro culé en la temporada pasada, pero con un resultado que no despeja las dudas en cuanto a su estado de forma.

El encuentro recordó a algunos que protagonizó el equipo de Hansi Flick la temporada pasada, pero entonces el resultado fue diferente, como en Lisboa contra el Benfica o en Dortmund. Este miércoles llegaron los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, que además provocó el autogol de Tzolis. Pero no fueron suficiente y el Barça fue siempre a remolque de un Brujas que tuvo en Carlos Forbs a su hombre destacado con dos tantos y una asistencia, esta a Nicolo Tresoldi con el que abrió el marcador.

Con este resultado, el Barça suma siete puntos (dos victorias, una derrota y un empate) y es undécimo, fuera de los ocho puestos que dan acceso directo a octavos de final. Una imagen muy distinta a la que ofreció la temporada pasada.

Nunca en los cuatro precedentes había marcado dos goles el Brujas al Barça en un mismo partido. Este miércoles sólo necesitó poco más de un cuarto de hora, aprovechando los desajustes defensivos de los azulgrana en sendas contras. Fue un partido loco, como los de la temporada pasada con marcadores de ida y vuelta, en el que el conjunto culé volvió a la versión funambulista jugando en el alambre para regalar un espectáculo de fútbol ofensivo.

En el primer minuto avisó el griego Tzolis intentándolo en solitario por su banda izquierda, acabando el tiro flojo a las manos de Szczesny. Luego el extremo quiso ser más solidario y buscar el remate de Tresoldi por el centro, pero se anticipó oportunamente Eric García. No tuvo tanto acierto en la anticipación Ronald Araújo cuando por la otra banda Carlos Forbs puso un centro idéntico al delantero italiano, que remató a la red. A la tercera iba la vencida y era el minuto seis.

Eso hizo reaccionar a un Barça que había iniciado el partido un tanto descentrado. Lamine Yamal inició la jugada desde su mitad de campo y abrió a la derecha, que es su banda, para que Fermín López progresara y le pusiera el balón en bandeja a Ferran Torres (minuto 8). La televisión enfocó a Hansi Flick dando órdenes a Eric García un tanto airado, como si no lo tuviera claro todavía.

Y no iba desencaminado. Fermín tuvo una buena ocasión que dio en el palo, pero el que sí encontró portería fue Forbs en otra contra que venía de un saque de esquina: manual de cómo no se debe defender tras un córner. El tuya mía con Tzolis lo acabó resolviendo el portugués cruzando ante Szczesny (minuto 17).

Lamine Yamal y Carlos Forbs intercambian golazos Podría haberse ido el Barça por delante en el marcador al descanso, muy por delante, de haber tenido más acierto con sus ocasiones, como la mencionada antes de Fermín, otra de Jules Koundé al larguero, un tiro de Rashford que paró Jackers y la última al filo del minuto 45 cuando Ferran cruzó en exceso en el mano a mano ante el portero del Brujas. El conjunto local se limitó a defender la última media hora de la primera mitad, llegando el Barça a acumular un 76% de posesión y 37 llegadas, aunque sólo nueve disparos y tres de ellos entre los tres palos. Los pupilos de Nicky Hayen eran conscientes de que debían aprovechar las pocas ocasiones que les iba a conceder el Barcelona. La tuvo Seys en la reanudación y la tuvieron tanto Fermín como Eric García en sendos avisos, este último haciendo temblar de nuevo el larguero como Koundé. Para entonces ya habían salido al campo Dani Olmo por Casadó y Robert Lewandowski por Ferran. El que no perdonó fue Lamine Yamal, que firmó un gran gol tanto por la definición como por la jugada que inició él mismo y se apoyó en un taconazo de Fermín López (minuto 61). Pero no estaba ni mucho menos todo dicho. Forbs se encargó de avisar un minuto después con un tiro que se le marchó alto, pero luego no perdonó en el 64' al quedarse solo frente a Szczesny con un gran pase de Vanaken. El luso la picó con elegancia. Forbs se vino arriba y trató de forzar un penalti de Balde, que primero le concedió Anthony Taylor y el propio árbitro inglés se encargó de rectificar tras consultar el monitor del VAR. Antes lo había intentado Lamine Yamal con su rosca desde fuera del área, pero la detuvo Jackers con una gran estirada. Mismos protagonistas, pero se mete Tzolis de por medio para tratar de despejar y la acaba metiendo en su propia portería (minuto 77). El partido estaba tan loco que hasta Hayen se contagió y dio descanso a los dos goleadores de su equipo, Forbs y Tresoldi, para dar minutos en la recta final a Vermant y a Diakhon, aunque el cambio no fue ni mucho menos defensivo. También movió ficha Flick dando descanso a Rashford para que saliera Roony Bardghji. Los cambios rompieron algo el ritmo del partido. El más desafortunado fue el de Lynnt Audoor, que se rompió muscularmente nada más salir por no haber calentado lo suficiente. Eso propició un final un tanto atípico, con gol anulado a Vermant por falta previa sobre Szczesny, de nuevo VAR mediante. El gol no subió, pero quedaron en evidencia las dificultades del meta polaco para jugar con los pies. La circunstancia duró tres minutos, desde el 90 al 93, que se fueron al limbo y, aunque Taylor añadió dos minutos más sobre los seis anunciados, no hubo tiempo para más.