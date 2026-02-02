La enfermería del Real Madrid, problema y alternativa para Arbeloa tras la lesión de Bellingham

El gesto de Jude Bellingham a los nueve minutos del Real Madrid-Rayo Vallecano de liga, llevándose la mano a la parte trasera de su muslo izquierdo y pidiendo inmediatamente el cambio, apuntaba lo que se confirmó unas horas después en un parte médico del club blanco: "Tras las pruebas realizadas se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

El plazo de recuperación de esa lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda del centrocampista inglés se preve que dure un mes, por lo que se perdería la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, las visitas a Mestalla y El Sadar y el partido contra la Real Sociedad en el Bernabéu entre medias, y habría que ver si llega para el Real Madrid-Getafe dentro de exactamente cuatro semanas.

¿Quién sustituyó a Bellingham a inicios de temporada? La anterior baja por lesión del británico había sido este verano tras su operación de hombro. Entonces, en el comienzo invicto de la era Xabi Alonso hasta la derrota en el Metropolitano precisamente en el día del regreso de Jude, el Madrid disputó siete partidos oficiales con diferentes alternativas en el mediocampo pero varios puntos en común. Güler, Tchouameni y Valverde fueron fijos como titulares en seis de esos siete encuentros, en el caso del uruguayo siempre en la medular, sin llegar a jugar como lateral derecho en aquellas semanas. Esta última circunstancia, en gran medida gracias a los muchos minutos entonces de Trent Alexander-Arnold, lesionado luego el 3 de diciembre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda durante el partido contra el Athletic en San Mamés, pero justo ahora de vuelta con el grupo. El lateral británico ya se entrenó a ritmo normal con el resto de sus compañeros a finales de la semana pasada, aunque Arbeloa prefirió no incluirlo en la convocatoria contra el Rayo.