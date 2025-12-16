Aitana Bonmatí y Osman Dembelé se llevan el 'The Best' a mejores jugadores del 2025

El 2025 llega a su fin y la FIFA ha otorgado sus galardones a mejores futbolistas del año. En la categoría masculina, el francés del PSG Ousmane Dembelé ha sido elegido como el mejor jugador de este año; el mismo honor se ha llevado Aitana Bonmatí en la categoría femenina, que supone su tercero de manera consecutiva. Ambos se llevaron el Balón de Oro en septiembre.

Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a la propia Putellas y a la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

En un mensaje grabado, en el que apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la selección española que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones -en la que la Roja se impuso a Alemania-, agradeció el premio y felicitó a los galardonados.

El primer 'The Best' de Dembelé Asimismo, Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona. Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.

Luis Enrique, mejor entrenador Además, Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado con el premio 'The Best' al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha. Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña. El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos del Barcelona y el Liverpool, respectivamente, dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea. Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante el Flamengo brasileño, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.

Sarina Wiegman, mejor entrenadora En la categoría femenina, la neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la selección de Inglaterra, fue elegida como la mejor entrenadora de fútbol. Wiegman, de 56 años, releva en el palmarés del trofeo a la estadounidense Emma Hayes, y añade este nuevo reconocimiento al trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro que recibió en septiembre.

Pedri, Lamine y Bellingham, en el once del año Tres jugadores de LaLiga española, los barcelonistas Pedri González y Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, figuran en el once del año anunciado en Doha durante la gala de los premios 'The Best' de la FIFA. El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (MAR/PSG), William Pacho (ECU/PSG), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Nuno Mendes (POR/PSG), Cole Palmer (ING/Chelsea), Jude Bellingham (ING/Real Madrid), Vitinha (POR/PSG), Pedri González (ESP/Barcelona), Lamine Yamal (ESP/Barcelona) y Ousmane Dembele (FRA/PSG). Por lo tanto, el PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga e Campeones y la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante del Barcelona.