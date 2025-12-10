Real Madrid-Manchester City: ¿sacará Guardiola a Xabi Alonso del club blanco por segunda vez?
- Una llamada del de Santpedor en 2014 hizo que Alonso abandonara el equipo blanco después de ganar la Champions
- Champions League Real Madrid - Manchester City en directo, minuto a minuto, miércoles 21:00h. en RTVE.es
En agosto de 2014 el madridismo vivía en una nube aún después de la victoria de su equipo en la final de la Champions de Lisboa. Del que era el equipo donde cualquier jugador mataría por estar —años después ganarían hasta tres orejonas consecutivas— uno de los jugadores titulares sorprendió a todos al anunciar que decidía irse. Se trataba de Xabi Alonso.
La salida del jugador blanco se debió a la llamada personal de Pep Guardiola, por aquel entonces al mando del Bayern de Múnich. Según desveló en 2023 el por entonces ejecutivo del club bávaro Jan-Christian Dreesen, en un primer acercamiento el día 28 recibieron la negativa del club merengue a la salida del jugador. Cuando volaron de regreso a Múnich, ya a la una y media de la madrugada volvieron a recibir una llamada, esta vez con la aprobación a la salida.
Esa conversación entre Guardiola y Alonso hizo que el tolosarra pidiera al club que le dejaran salir. Paradójicamente, once años después de nuevo Guardiola podría hacer que Xabi Alonso saliera del Real Madrid por segunda vez.
Hoy en día ambos son entrenadores, uno en el Real Madrid y el catalán en el Manchester City. Ambos conjuntos se miden en la sexta jornada de la Champions League y una derrota del equipo madridista podría precipitar la salida del entrenador.
A pesar de que Alonso no quiera mirar atrás, su situación llega muy tocada después de la derrota ante el Celta en Liga. La lesión de Militao le obliga a tomar decisiones delicadas para conformar la defensa. ¿Alineará a Fede Valverde como lateral derecho?
A su favor, como ha reconocido, es que un partido de la envergadura de un Real Madrid-City puede revertir la situación y con una buena imagen cambiar las dinámicas.
En la rueda de prensa previa al duelo, el entrenador del Manchester City se ha mostrado irónico a la hora de ser preguntado por un consejo para Xabi Alonso, cuestionado en el banquillo del Real Madrid tras la derrota liguera ante el Celta, y le ha aconsejado que "mee con la suya" y "le irá bien".
"Que mee con la suya, seguro que Xabi Alonso no mea colonia, así que seguro que le irá bien", ha respondido el míster del City al ser cuestionado por el futuro de su homólogo en el equipo 'blanco'.
Athletic Club y Villarreal, obligados a ganar
En la parte baja de la clasificación de la Champions League se encuentran el Athletic Club y el Villarreal.
El equipo rojiblanco recibe en San Mamés al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez, decidido a mantener opciones de clasificación para el 'play-off' de las eliminatorias de la máxima competición continental contra un rival poderoso que, en otra pelea, lo que quiere es el liderato, aunque acude a San Mamés con notables bajas.
Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y, aún con el conjunto parisino enfrente, quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga en las que visitará al Atalanta en Bérgamo y recibirá al Sporting de Portugal en Bilbao.
El Villarreal recibe al Copenhague e intentará prolongar la mala racha danesa en territorio español donde no ha ganado en sus nueve visitas.
El balance del conjunto escandinavo en nuestro país es hasta ahora de seis derrotas y tres empates con 18 goles en contra y dos a favor y nunca se ha medido al equipo villarrealense.