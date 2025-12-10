Real Madrid-Manchester City: ¿sacará Guardiola a Xabi Alonso del club blanco por segunda vez?

En agosto de 2014 el madridismo vivía en una nube aún después de la victoria de su equipo en la final de la Champions de Lisboa. Del que era el equipo donde cualquier jugador mataría por estar —años después ganarían hasta tres orejonas consecutivas— uno de los jugadores titulares sorprendió a todos al anunciar que decidía irse. Se trataba de Xabi Alonso.

La salida del jugador blanco se debió a la llamada personal de Pep Guardiola, por aquel entonces al mando del Bayern de Múnich. Según desveló en 2023 el por entonces ejecutivo del club bávaro Jan-Christian Dreesen, en un primer acercamiento el día 28 recibieron la negativa del club merengue a la salida del jugador. Cuando volaron de regreso a Múnich, ya a la una y media de la madrugada volvieron a recibir una llamada, esta vez con la aprobación a la salida.

Esa conversación entre Guardiola y Alonso hizo que el tolosarra pidiera al club que le dejaran salir. Paradójicamente, once años después de nuevo Guardiola podría hacer que Xabi Alonso saliera del Real Madrid por segunda vez.

Hoy en día ambos son entrenadores, uno en el Real Madrid y el catalán en el Manchester City. Ambos conjuntos se miden en la sexta jornada de la Champions League y una derrota del equipo madridista podría precipitar la salida del entrenador.

A pesar de que Alonso no quiera mirar atrás, su situación llega muy tocada después de la derrota ante el Celta en Liga. La lesión de Militao le obliga a tomar decisiones delicadas para conformar la defensa. ¿Alineará a Fede Valverde como lateral derecho?

A su favor, como ha reconocido, es que un partido de la envergadura de un Real Madrid-City puede revertir la situación y con una buena imagen cambiar las dinámicas.

En la rueda de prensa previa al duelo, el entrenador del Manchester City se ha mostrado irónico a la hora de ser preguntado por un consejo para Xabi Alonso, cuestionado en el banquillo del Real Madrid tras la derrota liguera ante el Celta, y le ha aconsejado que "mee con la suya" y "le irá bien".

"Que mee con la suya, seguro que Xabi Alonso no mea colonia, así que seguro que le irá bien", ha respondido el míster del City al ser cuestionado por el futuro de su homólogo en el equipo 'blanco'.