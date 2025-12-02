Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja tras ser operada de una fractura en el peroné

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha sido operada este martes de la fractura transindesmal del peroné al nivel del tobillo izquierdo que sufrió con la selección española y estará cinco meses de baja, según ha informado el club catalán.

La intervención ha sido realizada a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Aitana terminó el entrenamiento del pasado domingo con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita.

La de Sant Pere de Ribes causó baja en la concentración de la selección española, que se enfrentará este martes a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, y el lunes fue sometida a más pruebas en Barcelona para determinar el alcance de la lesión.