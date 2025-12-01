La seleccionadora española absoluta Sonia Bermúdez ofrece este lunes la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la final de la UEFA Nations League entre España y Alemania que se disputa en el Estadio Metropolitano de Madrid tras el empate sin goles en la ida disputada en Kaiserslautern.

La selección española femenina de fútbol salió airosa de su visita a Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones y, pese a estar a merced de su rival durante casi todo el partido, logró un empate a cero que deja abierto el desenlace de cara al partido de vuelta del martes en el estadio Metropolitano de Madrid.

Solo durante el arranque de la segunda parte, cuando Esther González se encontró con un poste en un remate desde el interior del área, acarició el gol el equipo de Sonia Bermúdez. El resto del encuentro fue de dominio del cuadro local, que tuvo hasta cuatro ocasiones claras consecutivas al filo de la media hora y se topó dos veces con los palos en la segunda mitad.

Sonia Bermúdez destacó la capacidad para "defender y sufrir" de su equipo en la ida de la final, tras reconocer que Alemania fue "superior en una primera parte donde nos costó ajustar la presión", pero reconociendo la mejoría en la segunda mitad y poner en valor el "trabajo defensivo del equipo para saber defender y sufrir".

"El fútbol es muy duro, es un gran rival. Las jugadoras están preparadas para hacer su trabajo, no vamos a descubrir la pedazo portera que es Cata. Vamos 0-0 con el resultado muy abierto para la vuelta en la que queremos mejorar. Ona y Olga han estado a un nivel máximo. Lo importante es que hemos quedado empate, vamos con nuestra gente y el equipo está mentalizado para recuperar lo antes posible e intentar ganar", manifestó.

Asimismo, se refirió al debut como internacional de Edna Imade, delantera de la Real Sociedad: "Ha sido un orgullo verla debutar, queríamos que estirase y rematar de primeras. Ha tenido una y se ha resbalado, pero ha sido un día feliz para ella".