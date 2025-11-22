Xabi Alonso: "Volverán los goles, no tengo ninguna duda"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha mostrado más confiado de cara a los próximos partidos después de perder contra el Liverpool y empatar contra el Rayo Vallecano y asegura que tiene ganas de "mirar hacia adelante" y que la energía del equipo "es buena".

"Después de todos los partidos lo analizamos y no conseguimos marcar en Liverpool y Vallecas. No sólo depende de Mbappé, es una cosa de todo el equipo. Hay que buscar alternativas. Volverán los goles, no tengo ninguna duda", ha dicho Alonso en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche en el Martínez Valero.

Sobre esto último, ha expresado que "todas las visitas son exigentes". "Lo he hecho trabajando dos horas y media con ellos. Diciendo quiénes somos, qué queremos y qué hay que hacer. Luego es el momento de demostrarlo", ha añadido.