Xabi Alonso: "Volverán los goles, no tengo ninguna duda"
- El entrenador del Real Madrid tiene ganas de "mirar hacia adelante" tras sus dos pinchazos antes del parón
- Elche - Real Madrid, este domingo 23 de noviembre a las 21:00h en RTVE.es
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se ha mostrado más confiado de cara a los próximos partidos después de perder contra el Liverpool y empatar contra el Rayo Vallecano y asegura que tiene ganas de "mirar hacia adelante" y que la energía del equipo "es buena".
"Después de todos los partidos lo analizamos y no conseguimos marcar en Liverpool y Vallecas. No sólo depende de Mbappé, es una cosa de todo el equipo. Hay que buscar alternativas. Volverán los goles, no tengo ninguna duda", ha dicho Alonso en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche en el Martínez Valero.
Sobre esto último, ha expresado que "todas las visitas son exigentes". "Lo he hecho trabajando dos horas y media con ellos. Diciendo quiénes somos, qué queremos y qué hay que hacer. Luego es el momento de demostrarlo", ha añadido.
Opciones de jugar para todos los miembros de la plantilla que no estén lesionados
Ante la distribución de cargas del equipo y ante un calendario "exigente" con muchos partidos en pocos días, ha señalado que "todo aquel que está disponible y en forma", tiene las "mismas posibilidades" de jugar. "Físicamente los datos del equipo van mejor. Hay que convivir con las lesiones, ver si podemos reducir la de Militao y Antonio ya está cerca. Esto te marca mucho la distribución del equipo", ha explicado al tiempo que ha descartado la convocatoria de Rüdiger para este domingo aunque lo valorará de cara a Atenas contra el Olympiacos el 26 de noviembre.
Por último, Alonso, ha asegurado que "ser fuertes mentalmente" es importante para los jugadores en un entorno como el del Real Madrid aunque "no hay que caer ni en el optimismo ni en el pesimismo exagerados".