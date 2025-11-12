Laporta asegura que el objetivo del Barça es que Lamine esté "a disposición del club" y reitera que avisaron a la RFEF

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que el objetivo del club es que Lamine Yamal "esté a disposición" del equipo azulgrana y ha reiterado que los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fueron informados del tratamiento al que fue sometido el futbolista.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el máximo dirigente del Barça ha dado su versión sobre cómo procedió el club tras el tratamiento médico que recibió el lunes el futbolista de Mataró y que obligó al seleccionador de España, Luis de la Fuente, a desconvocar al jugador para los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

"Lo notificamos (a la RFEF) en el momento en que lo supimos. Cuando el doctor que le ha tratado nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, se lo dijimos a la selección. Respetamos a todas las partes, no entramos en polémicas. Intentamos curar a nuestros jugadores al ritmo que nos interesa", ha explicado Laporta.

Su versión contrasta con la que dio la RFEF, que en un comunicado mostró su "sorpresa" y "malestar" por el "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" al que fue sometido el futbolista.

"El lunes llegó el doctor (Ernest Schilders), que es una eminencia. Lo exploró ese mismo día y nos comunicó el tratamiento y todo ha ido rodado. Queremos tener a Lamine a disposición del club", ha añadido Laporta, que no cree que la ausencia del futbolista del barrio de Rocafonda perjudique a la selección, ya que tiene "muy bien encaminada" la clasificación para el Mundial 2026.

Y, en este sentido, ha añadido: "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el interés del Barça".

Preguntado por el estilo de vida de la estrella azulgrana, Laporta ha elogiado la madurez de Lamine Yamal, al que ha agradecido que "siga jugando" a pesar de la pubalgia que arrastra.

"Eso demuestra su barcelonismo y su compromiso. Lamine es un genio que tenemos la gran suerte de que juegue en el Barça y lo tenemos que proteger. No ha llegado todavía al punto de máxima excelencia y ya es el mejor jugador del mundo en su posición", ha zanjado.