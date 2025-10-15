Marruecos sobrevive a los penaltis y se mete en la final del mundial sub-20 tras derrotar a Francia

Ya conocemos al primer finalista del mundial sub-20: la selección de Marruecos, que mereció ganar, se ha impuesto a Francia en la tanda de penaltis de la primera semifinal. Un partido en el que comenzaron adelantándose, pero que no consiguieron amarrar tras los primeros 90 minutos debido al gol de la selección gala en la segunda parte. Finalmente, tras una prórroga en la que apenas dispusieron de ocasiones y una tanda de penaltis que llegó a la muerte súbita, fueron los 'Cachorros del Atlas' los que lograron imponerse.

Un partido divertido, de idas y venidas, con dos equipos muy distintos. Francia, organizada y tácticamente muy bien posicionada, y Marruecos, rocosa atrás y anárquica delante. Ahora, la selección africana se medirá al ganador del partido entre Argentina y Colombia de la otra semifinal.

Recuerda quién eres Mufasa, en la película del Rey León, recordaba a Simba su identidad, le recordaba lo que llevaba dentro. En la primera parte de la semifinal del mundial sub-20, los 'Cachorros del Atlas' demostraron estar a la altura de la absoluta (de 'los Leones del Atlas'): juego vertical, esperando para recuperar el balón y salir rápido al contragolpe a través de sus extremos. Así comenzó el partido, con ambas selecciones tanteándose, pero con la sensación de que Marruecos era superior. Tras dos disparos que se marcharon alto, uno por equipo, llegó la tarjeta verde. Esa que los entrenadores disponen para las revisiones y que el marroquí decidió utilizar tras un agarrón en el área en el que, finalmente, el árbitro estuvo de acuerdo y señaló penalti. Una pena máxima que falló Zabiri, mandándola al palo, pero la mala suerte – o buena, según se vea – hizo que rebotase en Olmeta y se acabase introduciendo en la portería. ““ Un gol que hizo crecer a la selección africana, que propuso más que su rival durante toda la primera parte, pero esta vez la diosa fortuna, que les había sonreído antes, les dio la espalda. Primero en una acción que fallaba Zahouani, prácticamente bajo palos, tras un jugadón de Maama que lo dejó solo. Minutos después sería el extremo del Watford el que no conseguiría ver puerta en un disparo a bocajarro que mandó arriba. Una tímida acción francesa puso fin a una primera parte en la que ‘los Cachorros’ demostraron tener más melena que los galos.

La révolution française Nada más volver de vestuarios y tras dos cambios en el conjunto francés, todo cambió. La Francia organizada y mucho más táctica que había sucumbido a la anarquía marroquí pareció contagiarse de ese gen, de esas ganas de romper el partido algo más. Así, los primeros 20 minutos de la segunda parte fueron los mejores del combinado de Diomède en el partido, con llegadas constantes y con la sensación en el ambiente de que Marruecos había bajado bastante el ritmo. En el minuto 58, tras una gran conducción de Dabo por la banda derecha, Lucas Michal hacía el gol del empate rematando un pase de la muerte. Todo volvía al mismo sitio donde había empezado, pero Francia olía la sangre en el río de un rival que, quizás, había pecado de ser demasiado generoso en el esfuerzo. Pero a pesar de ello, no consiguieron rematar a Marruecos cuando estaba en la lona y el equipo africano logró rehacerse e, incluso, tuvo el gol de la victoria en las botas de Maama, pero Olmeta denegó el tanto y mandó el partido a la prórroga.