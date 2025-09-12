Alemania no se deja sorprender por Finlandia y es finalista del Eurobasket (98-86)

La selección que dirige Álex Mumbrú se ha impuesto a la Finlandia de Markkanen, en un partido en el que, salvo al inicio, siempre estuvieron por delante (98-86). Alemania llega como una clara favorita para colgarse el oro en la final del Eurobasket y su rival saldrá del partido entre Grecia y Turquía.

Los alemanes, vigentes campeones del mundo, se pusieron por primera vez por delante a poco menos de tres minutos y medio para el final del primer cuarto y nunca más volvieron a ir en desventaja, pese a que el rival se acerco ligeramente a finales del tercer cuarto. El mejor de los alemanes fue Dennis Schroder, con 26 puntos y 12 asistencias para 29 de valoración.

Una semifinal que tenía otro protagonista a tener en cuenta y que podía tener sabor de revancha. Lauri Markkanen el ala-pívot de los Utah Jazz, había tenido problemas para brillar días atrás en el enfrentamiento de la fase de grupos contra los germanos, firmando su peor actuación del torneo.

Esta vez fue más de lo mismo, replicando un 11 de valoración que apenas inquietó a los de Álex Mumbrú, quienes solo sufrieron en el arranque del duelo. Aupados por una sorprendente efectividad en el tiro, con un 6 de 6 en tiros de dos y un 2 de 3 en triples para 8 de 9 en tiros de campo, se presentaron los finlandeses en escena con un parcial de 11-18.

Dichas estadísticas no inquietaron a Alemania y un parcial de 8-0 en el comienzo del segundo cuarto, que se sumó a los cuatro puntos de renta favorable que tenían al final del primer acto, les impulsó lo suficiente como para poder manejar el duelo guiados por Schroder con 8 asistencias en 11 minutos y anotando cuando le tocaba anotar (13 puntos al descanso).

Esto último también lo hizo Franz Wagner, en el segundo cuarto, con 15 puntos, 9 de ellos desde el perímetro. Ambos son los pilares de una máquina efectiva y bien engrasada ante la que nada pudieron hacer tampoco los finlandeses, que no se acercaron a menos de la decena hasta que hicieron acto de presencia en el segundo tiempo con un 0-5 (61-52, m.21).